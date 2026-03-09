Acasă » Știri » Criza de petrol scumpește motorina. Cât va costa până la vară motorina

Criza de petrol scumpește motorina. Cât va costa până la vară motorina

De: Denisa Crăciun 09/03/2026 | 13:06
Războiul care are loc în acest moment între Iran, Israel și Statele Unite are efecte negative nu doar în Orient. Din cauza tensiunilor creșterea valorilor la petrol este uriașă. Acest fapt face ca și prețul la motorină să crească semnificativ.

În prezent, specialiștii au vorbit despre trei scenarii în ceea ce privește creșterea prețului la combustibil. Din cauza războiului din Orientul Mijlociu sunt afectate mai multe state.

Efectele negative se resimt și în țara noastră. Prețul la combustibil va crește inevitabil, însă când și cât de mult va crește este o incertitudine. Din acest motiv, specialiștii în carburanți au realizat câteva scenarii posibile.

Cât va costa motorina până la vară

În contextul actual,  prețurile vor crește semnificativ. Primul scenariu este cel mai rău. Acesta presupune o creștere de până la 100% a motorinei. Dacă în primele 10 zile de la conflict ar crește cu 80%, în 80 de zile valoarea s-ar mări chiar și cu 117%, ceea ce înseamnă extrem de mult. Acest scenariu ar intra în calcul dacă conflictul s-ar extinde sever. În acest caz, prețul ar putea ajunge la 2.850 de dolari pe tonă, iar asta ar putea duce la un risc major pentru piață.

Scenariul mediu este cea mai probabilă se întâmple. Asta ar presupune în 80 de zile o creștere similară cu cea din primele 10 zile de la primul scenariu. Chiar dacă piața ar fi afectată, ar putea fi în continuare funcțională. Cel mai optimist scenariu arată o creștere de doar 41%. Autorii analizei au spus că prețul Brent s-a mărit deja cu 15 %, iar în timpul weekend-ului a ajuns la peste 100 de dolari pe baril.

Preţurile Brent au crescut cu până la 15%, în weekend ajungând la peste 100 de dolari pe baril, după ce principalii producători din Orientul Mijlociu au redus producţia, deoarece Strâmtoarea Hormuz, o zonă crucială, rămâne închisă din cauza războiului cu Iranul. Kuweitul, al cincilea cel mai mare producător din OPEC, a anunţat reduceri preventive ale producţiei de petrol şi ale producţiei de rafinărie, invocând ameninţările iraniene la adresa transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, au spus ei.

În România, prețul ar ajunge să fie cu aproximativ 8-10% mai mult decât este în prezent.

