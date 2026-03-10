Acasă » Știri » După Aris și Bianca, un nou cuplu la Survivor 2026? O faimoasă logodită + un războinic: Gabi Tamaș i-a dat de gol

De: Anca Chihaie 10/03/2026 | 07:36
Reality-show-ul Survivor România pare să ofere tot mai des și momente romantice, nu doar competiții dure. După apropierea dintre Aris Eram și Bianca Stoica, în taberele din Republica Dominicană se vorbește acum despre o posibilă nouă conexiune între o „faimoasă” și un „războinic”.

La Survivor 2026 pare că se înfiripă ceva între doi concurenți din tabere diferite: Aris Eram de la Faimoși și Bianca Stoica de la Războinici. Cei doi au fost surprinși în ipostaze apropiate încă de la începutul competiției, iar telespectatorii au observat rapid chimia dintre ei. Deși se întâlnesc doar pe traseu, locuind pe insule diferite, între ei s-a legat ceva. Însă, se pare că acum o nouă poveste de dragoste se leagă.

Un nou cuplu la Survivor 2026?

Protagoniștii zvonurilor sunt fosta gimnastă Andreea Munteanu, din echipa Faimoșilor, și Alberto Hangan, concurent în tabăra Războinicilor. Scânteia speculațiilor a apărut după o probă pentru imunitate în care echipa Faimoșilor conducea confortabil, însă atmosfera din teren a devenit rapid subiect de glume și ironii.

În timpul probei, Gabi Tamaș a sugerat că atenția Andreei nu era îndreptată exclusiv spre joc. Observația lui a stârnit reacții amuzate în echipă și a reaprins glumele legate de eventuale simpatii între concurenți. Momentul a fost imediat remarcat și de colegii de trib, care au speculat că interesul sportivei s-ar îndrepta mai degrabă spre unul dintre rivali decât spre strategia competiției.

– „Nu am fost atentă, tot timpul era atentă la voi”, a spus fosta gimnasta
– „Nu la noi, la alții!”, a replicat Tamaș
– „Păi?”, s-a fastacit Andreea
– „La Alberto ești atentă”, a spus Tamaș.
– „Hopaaaaa!!!”, a exclamat Aris, fericit ca nu mai e subiectul
– „Am văzut primul episod la televizor (n.r. Andreea a intrat mai târziu la Survivor) si atunci…”, a mai zis Andreea
– „Eu îți spun de când ai venit aici! Te uiți doar la Alberto”, a conchis Gabi Tamaș.

Situația a fost tratată în spirit de glumă de cei prezenți, iar discuția a devenit rapid unul dintre subiectele principale din tabără. Faptul că Andreea a intrat mai târziu în competiție și că îl remarcase pe Alberto încă din primele episoade văzute la televizor a alimentat și mai mult speculațiile.

