„Prințișorul taxiurilor”, din nou în vizorul procurorilor! Justiția nu a spus ultimul cuvânt în dosarul penal care a stat cinci ani la „sertar”

De: Andrei Iovan 13/03/2026 | 06:50
Dosarul în care este vizat Ștefan Răzvan Manolache, fiul consilierului județean din Iași, Mircea Manolache, continuă să ridice semne de întrebare după ani întregi de amânări. „Prințișorul taxiurilor” a scăpat de acuzația de trafic de droguri după ce dosarul a stat aproximativ cinci ani la DIICOT și încă trei ani în instanță, iar acum, au apărut noi amănunte, care ar putea modifica traictoria întregii situații. CANCAN.RO are detalii.

Potrivit portalului instanțelor, cauza se află acum pe rolul Curții de Apel Iași, în faza de apel. Are ca obiect traficul de droguri și a fost recent disjuns. Ce înseamnă asta, de fapt? Disjungerea este o procedură juridică prin care instanța separă o parte dintr-un dosar penal și o transformă într-o cauză distinctă, care va fi analizată și judecată separat. O astfel de măsură este uneori luată în cazul în care dosarul este complex sau există mai mulți inculpați.

Practic, instanța poate dispune disjungerea pentru a evita blocarea întregului dosar din cauza unor proceduri separate, a unor termene diferite sau a unor situații precum prescripția răspunderii penale.

Ștefan Manolache încearcă să scape „basma curată”?

În cazul dosarului privind traficul de droguri în care apare și Ștefan Manolache, disjungerea indică faptul că judecătorii au decis ca anumite aspecte sau anumite persoane din dosar să fie tratate într-un proces diferit, pentru a putea continua analiza fără a depinde de restul cauzei. Dar să revenim la dosarul inițial, despre care vă spuneam că a stat aproximativ cinci la „sertar”. Cazul are la bază o anchetă DIICOT începută în 2017, iar în perioada februarie – mai, investigatorii sub acoperire au cumpărat de la un student la Electronică la acea vreme, un total de 34 de comprimate de substanțe interzise.

În timpul investigației, procurorii au stabilit că el cumpăra substanțele interzse de la un alt student la Horticultură, care le comanda din străinătate. În același dosar a fost menționat și Ștefan Manolache, iar într-un alt segment al anchetei, s-a identificat un lanț format din importator, intermediar și distribuitor. Importatorul a fost condamnat la șase ani de închisoare cu executare, în timp ce distribuitorul de la capătul lanțului a primit o pedeapsă cu suspendare. Intermediarul nu a mai fost condamnat. Cu toate că în dosar exista un flagrant, martori și alte probe considerate solide de procurori, ancheta a rămas ani de zile la DIICOT fără o explicație clară pentru durata extrem de mare a investigației. În cele din urmă, judecătorii au constatat intervenirea prescripției răspunderii penale în cazul lui Manolache, ceea ce a făcut imposibilă aplicarea unei pedepse.

În prezent, dosarul continuă să fie analizat în apel la Curtea de Apel Iași, iar procedura de disjungere ar putea însemna judecata separată a unor aspecte din cauză.

