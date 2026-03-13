Acasă » Știri » Vortex polar. Ninsori ca în mijlocul iernii, în aprilie. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather

Vortex polar. Ninsori ca în mijlocul iernii, în aprilie. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather

De: Andreea Stăncescu 13/03/2026 | 08:02
Vortex polar. Ninsori ca în mijlocul iernii, în aprilie. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather
Cum va fi vremea în aprilie în România / Sursa foto: Accuweather

Deși calendarul arată că intrăm în plină primăvară, vremea din zonele montane ne amintește că iarna nu pleacă atât de ușor. În Predeal, prognoza pentru luna aprilie arată că temperaturile rămân scăzute, iar episoadele de ninsoare nu lipsesc.

Potrivit prognozei, începutul lunii vine chiar cu fulgi de zăpadă. Pe 1 aprilie sunt anunțate ninsori, cu temperaturi de aproximativ 8°C ziua și -5°C noaptea, iar pe 2 aprilie apare din nou lapoviță sau ninsoare slabă.

După câteva zile mai instabile, vremea se răcește din nou la începutul celei de-a doua săptămâni: 6 aprilie aduce precipitații mixte, iar pe 7 și 8 aprilie sunt prognozate din nou ninsori, cu maxime de aproximativ 5-7°C și minime de până la -2°C.

Abia după 9-10 aprilie temperaturile încep să urce ușor, cu valori de 10-12°C, iar vremea devine mai mult însorită. Totuși, chiar și spre finalul lunii rămân perioade cu ploi sau precipitații mixte. Se pare că în în zonele montane încă nu scăpăm de iarnă, iar primăvara se lasă mai mult așteptată, cel puțin la altitudini mai mari.

Sursa foto: Accuweather

Vremea în România în următoarele zile

România va avea în următoarele zile o vreme stabilă și relativ caldă, însă situația se va schimba spre finalul perioadei. Potrivit datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie, până la începutul săptămânii viitoare nu sunt așteptate precipitații, iar temperaturile maxime vor depăși 15°C în multe regiuni din interiorul arcului carpatic, izolat ajungând chiar la 20°C.

În sud și est, valorile termice vor fi ceva mai moderate din cauza umezelii aduse dinspre Marea Neagră, care va favoriza apariția ceții și a norilor joși, mai ales dimineața și noaptea.

După 17 martie, vremea se va răci treptat, odată cu pătrunderea unui val de aer polar din nord și nord-est, care va aduce temperaturi mai scăzute în cea mai mare parte a țării.

CITEȘTE ȘI: Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile

Prognoza meteo azi, 13 martie 2026. Primăvara se încălzește brusc în vestul României: temperaturile urcă până la 18 grade în Banat și Crișana

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodia care are noroc în toate domeniile în luna aprilie. Universul i-a pregătit doar surprize plăcute
Știri
Zodia care are noroc în toate domeniile în luna aprilie. Universul i-a pregătit doar surprize plăcute
Împreună de 13 ani-Andreea Stanciu, inginerul biomedical care îl susține nutrițional pe Nicolae Stanciu
Știri
Împreună de 13 ani-Andreea Stanciu, inginerul biomedical care îl susține nutrițional pe Nicolae Stanciu
SUA le permite temporar țărilor să cumpere petrol rusesc. Decizia ar putea stârni tensiuni
Mediafax
SUA le permite temporar țărilor să cumpere petrol rusesc. Decizia ar putea stârni...
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Adevarul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Nawrocki blochează participarea Poloniei în programul SAFE. Tusk: „A ratat ocazia de a acționa ca un patriot”
Mediafax
Nawrocki blochează participarea Poloniei în programul SAFE. Tusk: „A ratat ocazia de a...
Parteneri
„Am 67 de ani, dar arăt la fel ca la 20”: secretul controversat al unei bunici pe care nimeni nu o crede când își spune vârsta. Care e secretul ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
„Am 67 de ani, dar arăt la fel ca la 20”: secretul controversat al unei...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
Click.ro
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32...
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Digi 24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
Digi24
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările...
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
go4it.ro
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia care are noroc în toate domeniile în luna aprilie. Universul i-a pregătit doar surprize plăcute
Zodia care are noroc în toate domeniile în luna aprilie. Universul i-a pregătit doar surprize plăcute
Împreună de 13 ani-Andreea Stanciu, inginerul biomedical care îl susține nutrițional pe Nicolae ...
Împreună de 13 ani-Andreea Stanciu, inginerul biomedical care îl susține nutrițional pe Nicolae Stanciu
Locul de pe Pământ unde Soarele răsare o singură dată pe an. Fenomenul spectaculos de la Polul Nord
Locul de pe Pământ unde Soarele răsare o singură dată pe an. Fenomenul spectaculos de la Polul Nord
De ce Elijah Wood nu vrea ca alt actor să joace rolul lui Frodo din „Stăpânul inelelor”. Starul ...
De ce Elijah Wood nu vrea ca alt actor să joace rolul lui Frodo din „Stăpânul inelelor”. Starul a pus piciorul în prag!
Rețeta de post de la Mănăstirea Sfintei Cruci: cum face Maica Anastasia cel mai cremos pateu de soia
Rețeta de post de la Mănăstirea Sfintei Cruci: cum face Maica Anastasia cel mai cremos pateu de soia
Bancul de vineri | „Bulă, unde ești? Mă plictisesc!”
Bancul de vineri | „Bulă, unde ești? Mă plictisesc!”
Vezi toate știrile