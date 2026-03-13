Vortex polar. Ninsori ca în mijlocul iernii, în aprilie. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather

Deși calendarul arată că intrăm în plină primăvară, vremea din zonele montane ne amintește că iarna nu pleacă atât de ușor. În Predeal, prognoza pentru luna aprilie arată că temperaturile rămân scăzute, iar episoadele de ninsoare nu lipsesc.

Potrivit prognozei, începutul lunii vine chiar cu fulgi de zăpadă. Pe 1 aprilie sunt anunțate ninsori, cu temperaturi de aproximativ 8°C ziua și -5°C noaptea, iar pe 2 aprilie apare din nou lapoviță sau ninsoare slabă.

După câteva zile mai instabile, vremea se răcește din nou la începutul celei de-a doua săptămâni: 6 aprilie aduce precipitații mixte, iar pe 7 și 8 aprilie sunt prognozate din nou ninsori, cu maxime de aproximativ 5-7°C și minime de până la -2°C.

Abia după 9-10 aprilie temperaturile încep să urce ușor, cu valori de 10-12°C, iar vremea devine mai mult însorită. Totuși, chiar și spre finalul lunii rămân perioade cu ploi sau precipitații mixte. Se pare că în în zonele montane încă nu scăpăm de iarnă, iar primăvara se lasă mai mult așteptată, cel puțin la altitudini mai mari.

Vremea în România în următoarele zile

România va avea în următoarele zile o vreme stabilă și relativ caldă, însă situația se va schimba spre finalul perioadei. Potrivit datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie, până la începutul săptămânii viitoare nu sunt așteptate precipitații, iar temperaturile maxime vor depăși 15°C în multe regiuni din interiorul arcului carpatic, izolat ajungând chiar la 20°C.

În sud și est, valorile termice vor fi ceva mai moderate din cauza umezelii aduse dinspre Marea Neagră, care va favoriza apariția ceții și a norilor joși, mai ales dimineața și noaptea.

După 17 martie, vremea se va răci treptat, odată cu pătrunderea unui val de aer polar din nord și nord-est, care va aduce temperaturi mai scăzute în cea mai mare parte a țării.

