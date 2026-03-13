Prognoza meteo azi, 13 martie 2026. Primăvara se încălzește brusc în vestul României: temperaturile urcă până la 18 grade în Banat și Crișana

România va avea o zi tipică de început de primăvară, cu temperaturi relativ blânde și perioade însorite în majoritatea regiunilor. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în vest și sud-vest, în timp ce litoralul și zonele montane vor rămâne mai răcoroase.

În marile orașe vremea va fi în general stabilă și plăcută, fără fenomene meteo importante, ceea ce va face ziua potrivită pentru activități în aer liber.

Prognoza meteo azi, 13 martie 2026

Vremea în România va avea un aspect tipic de început de primăvară: temperaturi relativ blânde pentru această perioadă a anului, cer variabil și vânt în general slab până la moderat. În majoritatea regiunilor vor fi perioade însorite, iar precipitațiile vor fi puține sau chiar absente. Valorile termice maxime la nivelul țării se vor situa în general între 11 și 18°C, iar minimele nopții între 2 și 7°C, cu temperaturi mai scăzute în zonele montane și în nordul Moldovei.

Pe ansamblu, ziua de mâine aduce o atmosferă destul de stabilă. În vest și sud-vest va fi mai cald, iar în est și la mare temperaturile vor rămâne ceva mai moderate. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare, dar fără fenomene meteo importante. În zonele montane vântul poate avea unele intensificări, iar temperaturile vor fi mai scăzute.

Vremea de azi în România

Nord și Vest

În Maramureș, Crișana și Banat vremea se va menține în general frumoasă. Soarele va apărea frecvent, iar vântul va sufla slab.

Maximele vor ajunge la 15–18°C, iar temperaturile minime din timpul nopții se vor situa în jurul valorilor de 4–6°C.

Sud și Sud-Est

În Muntenia și sudul Moldovei cerul va fi variabil, cu perioade lungi de soare. Vântul va fi slab, iar atmosfera va fi plăcută.

Maximele vor atinge 14–17°C, în timp ce minimele vor coborî spre 3–6°C.

Oltenia și Sud-Vest

Oltenia va avea una dintre cele mai calde zile din țară. Cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor urca până la 17–18°C, cu minime nocturne în jurul valorilor de 4–7°C.

Est și Nord-Est

În Moldova cerul va avea unele înnorări temporare, iar vântul poate sufla ușor mai intens în unele intervale ale zilei.

Temperaturile maxime vor ajunge la 11–15°C, iar minimele vor coborî spre 2–5°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania vremea va fi relativ frumoasă, dar diminețile și nopțile vor rămâne mai reci.

Maximele vor fi în general de 12–16°C, iar în zonele montane temperaturile vor rămâne între 4 și 10°C, cu vânt mai intens pe creste.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea cerul va fi variabil, iar briza mării va menține temperaturile mai scăzute.

Maximele vor fi de 10–13°C, iar minimele nocturne în jur de 5–7°C.

Vremea de azi în București

În București, ziua de mâine va aduce un cer variabil și o atmosferă relativ plăcută pentru începutul primăverii. În prima parte a zilei pot apărea câțiva nori, însă soarele va domina intervale bune ale după-amiezii.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 14°C, iar minima nopții va coborî spre 5°C. Vântul va sufla slab, iar șansele de precipitații vor fi reduse.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca

În Cluj-Napoca vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și perioade însorite mai ales după prânz. Dimineața va fi răcoroasă, iar pe parcursul zilei temperaturile vor crește treptat. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 14–15°C, iar minima nopții va coborî la 3–4°C. Vântul va fi slab, iar probabilitatea de ploaie va fi foarte mică.

Timișoara

În Timișoara ziua se anunță plăcută și destul de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar soarele va apărea frecvent în cursul după-amiezii. Temperatura maximă va ajunge la 17–18°C, iar minima nocturnă va fi în jur de 5–6°C. Vântul va sufla slab până la moderat.

Iași

În Iași vremea va fi ceva mai răcoroasă decât în vestul țării. Cerul va avea înnorări temporare, dar șansele de precipitații rămân reduse.

Temperatura maximă va fi de aproximativ 12–14°C, iar minima nopții va coborî spre 3–4°C.

Craiova

În Craiova se anunță o zi destul de caldă, cu cer mai mult senin. Vântul va fi slab, iar atmosfera va fi plăcută în orele după-amiezii.

Maxima va ajunge la 16–17°C, iar minima va fi în jur de 4–6°C.

Constanța

La Constanța vremea va fi influențată de apropierea Mării Negre. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat pe litoral.

Temperatura maximă va ajunge la 11–12°C, iar minima nopții va fi în jur de 6–7°C.

Brașov

În Brașov dimineața va fi mai rece, cu temperaturi apropiate de 2°C, dar pe parcursul zilei vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, iar vântul slab. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 13–14°C, iar minima nocturnă va coborî spre 2–3°C.

