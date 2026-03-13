Cum este viața la bordul iahturilor de lux. O angajată rupe tăcerea: „Bărbații au senzația că regulile nu se aplică”

O fostă angajată pe iahturi de lux spune că viața alături de miliardari pe mare este foarte diferită de imaginea pe care și-o imaginează publicul.

Raissa Bellini, care a lucrat aproximativ cinci ani pe astfel de nave în destinații din Marea Mediterană, afirmă că izolarea și luxul extrem îi fac pe unii dintre cei mai bogați pasageri să creadă că regulile obișnuite nu se mai aplică, scrie The New York Post.

Potrivit acesteia, mulți dintre pasagerii foarte bogați, inclusiv bărbați căsătoriți, își schimbă comportamentul atunci când sunt departe de viața lor obișnuită. Potrivit ei, în public aceștia se comportă ca „oameni de familie respectabili”, dar la bordul navei unii încearcă să depășească limitele cu membrii echipajului.

„Este ca și cum își lasă viața reală pe țărm. Inelul de nuntă devine doar un ornament”, a povestit Bellini, referindu-se la comportamentul neadecvat al unor oaspeți căsătoriți, care își încercau norocul cu membrii echipajului, chiar dacă soțiile lor erau în preajmă.

Ce sacrificii aduce cu sine viața pe un iaht de lux

Ea a explicat că, în public, acești bărbați se comportau ca familiști serioși, dar odată pe iaht se transformau, făcând complimente inadecvate și încălcând limitele profesionale.

„Când realitatea pare departe, oamenii își arată adevărata personalitate”, a adăugat ea.

Deși mulți oameni își imaginează că munca pe nave de acet tip înseamnă o viață luxoasă, tânăra spune că realitatea poate fi dificilă. Angajații trăiesc și muncesc în spații mici, departe de familie, iar faptul că se află pe mare face imposibilă părăsirea locului de muncă atunci când apar situații incomode.

Actualmente, Raissa și-a schimbat cariera și se concentrează pe dezvoltarea prezenței sale pe rețelele sociale, unde încearcă să împărtășească lecțiile învățate despre putere și comportament uman.

„Am învățat cum funcționează cu adevărat puterea. Banii nu schimbă un om, doar elimină filtrele”, a concluzionat ea.

