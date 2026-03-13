Acasă » Știri » Știri externe » Cum este viața la bordul iahturilor de lux. O angajată rupe tăcerea: „Bărbații au senzația că regulile nu se aplică”

Cum este viața la bordul iahturilor de lux. O angajată rupe tăcerea: „Bărbații au senzația că regulile nu se aplică”

De: Daniel Matei 13/03/2026 | 06:10
Cum este viața la bordul iahturilor de lux. O angajată rupe tăcerea: „Bărbații au senzația că regulile nu se aplică”
Sursa foto: Shutterstock

O fostă angajată pe iahturi de lux spune că viața alături de miliardari pe mare este foarte diferită de imaginea pe care și-o imaginează publicul.

Raissa Bellini, care a lucrat aproximativ cinci ani pe astfel de nave în destinații din Marea Mediterană, afirmă că izolarea și luxul extrem îi fac pe unii dintre cei mai bogați pasageri să creadă că regulile obișnuite nu se mai aplică, scrie The New York Post.

Potrivit acesteia, mulți dintre pasagerii foarte bogați, inclusiv bărbați căsătoriți, își schimbă comportamentul atunci când sunt departe de viața lor obișnuită. Potrivit ei, în public aceștia se comportă ca „oameni de familie respectabili”, dar la bordul navei unii încearcă să depășească limitele cu membrii echipajului.

„Este ca și cum își lasă viața reală pe țărm. Inelul de nuntă devine doar un ornament”, a povestit Bellini, referindu-se la comportamentul neadecvat al unor oaspeți căsătoriți, care își încercau norocul cu membrii echipajului, chiar dacă soțiile lor erau în preajmă.

Ce sacrificii aduce cu sine viața pe un iaht de lux

Ea a explicat că, în public, acești bărbați se comportau ca familiști serioși, dar odată pe iaht se transformau, făcând complimente inadecvate și încălcând limitele profesionale.

„Când realitatea pare departe, oamenii își arată adevărata personalitate”, a adăugat ea.

Deși mulți oameni își imaginează că munca pe nave de acet tip înseamnă o viață luxoasă, tânăra spune că realitatea poate fi dificilă. Angajații trăiesc și muncesc în spații mici, departe de familie, iar faptul că se află pe mare face imposibilă părăsirea locului de muncă atunci când apar situații incomode.

Actualmente, Raissa și-a schimbat cariera și se concentrează pe dezvoltarea prezenței sale pe rețelele sociale, unde încearcă să împărtășească lecțiile învățate despre putere și comportament uman.

„Am învățat cum funcționează cu adevărat puterea. Banii nu schimbă un om, doar elimină filtrele”, a concluzionat ea.

CITEȘTE ȘI:

Țara europeană care ar putea primi un număr record de turiști ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. Este și una din destinațiile preferate ale românilor

Un bărbat a descoperit aur în stomacul unei rațe. Cine va avea dreptul să păstreze metalul prețios

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce Elijah Wood nu vrea ca alt actor să joace rolul lui Frodo din „Stăpânul inelelor”. Starul a pus piciorul în prag!
Showbiz internațional
De ce Elijah Wood nu vrea ca alt actor să joace rolul lui Frodo din „Stăpânul inelelor”. Starul…
Donald Trump, supărat pentru că președintele Israelului nu l-a grațiat pe Netanyahu. „E slab și patetic. Bibi nu are timp de prostii”
Showbiz internațional
Donald Trump, supărat pentru că președintele Israelului nu l-a grațiat pe Netanyahu. „E slab și patetic. Bibi nu…
SUA le permite temporar țărilor să cumpere petrol rusesc. Decizia ar putea stârni tensiuni
Mediafax
SUA le permite temporar țărilor să cumpere petrol rusesc. Decizia ar putea stârni...
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Adevarul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Nawrocki blochează participarea Poloniei în programul SAFE. Tusk: „A ratat ocazia de a acționa ca un patriot”
Mediafax
Nawrocki blochează participarea Poloniei în programul SAFE. Tusk: „A ratat ocazia de a...
Parteneri
„Am 67 de ani, dar arăt la fel ca la 20”: secretul controversat al unei bunici pe care nimeni nu o crede când își spune vârsta. Care e secretul ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
„Am 67 de ani, dar arăt la fel ca la 20”: secretul controversat al unei...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
Click.ro
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32...
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Digi 24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
Digi24
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările...
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
go4it.ro
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia care are noroc în toate domeniile în luna aprilie. Universul i-a pregătit doar surprize plăcute
Zodia care are noroc în toate domeniile în luna aprilie. Universul i-a pregătit doar surprize plăcute
Împreună de 13 ani-Andreea Stanciu, inginerul biomedical care îl susține nutrițional pe Nicolae ...
Împreună de 13 ani-Andreea Stanciu, inginerul biomedical care îl susține nutrițional pe Nicolae Stanciu
Locul de pe Pământ unde Soarele răsare o singură dată pe an. Fenomenul spectaculos de la Polul Nord
Locul de pe Pământ unde Soarele răsare o singură dată pe an. Fenomenul spectaculos de la Polul Nord
Vortex polar. Ninsori ca în mijlocul iernii, în aprilie. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather
Vortex polar. Ninsori ca în mijlocul iernii, în aprilie. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather
De ce Elijah Wood nu vrea ca alt actor să joace rolul lui Frodo din „Stăpânul inelelor”. Starul ...
De ce Elijah Wood nu vrea ca alt actor să joace rolul lui Frodo din „Stăpânul inelelor”. Starul a pus piciorul în prag!
Rețeta de post de la Mănăstirea Sfintei Cruci: cum face Maica Anastasia cel mai cremos pateu de soia
Rețeta de post de la Mănăstirea Sfintei Cruci: cum face Maica Anastasia cel mai cremos pateu de soia
Vezi toate știrile