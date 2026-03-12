Acasă » Știri » Un bărbat a descoperit aur în stomacul unei rațe. Cine va avea dreptul să păstreze metalul prețios

Un bărbat a descoperit aur în stomacul unei rațe. Cine va avea dreptul să păstreze metalul prețios

De: Daniel Matei 12/03/2026 | 06:10
Un bărbat a descoperit aur în stomacul unei rațe. Cine va avea dreptul să păstreze metalul prețios
Sursa foto: Shutterstock

Un bărbat din centrul Chinei a descoperit aur în timp ce sacrifica o rață, o descoperire neobișnuită care a pus în dificultate autoritățile locale.

În februarie, un sătean pe nume Liu din comitatul Longhui, provincia Hunan, a descoperit particule de aur în stomacul unei rațe pe care o sacrificare. După un test s-a confirmat că particulele sunt aur autentic, de aproximativ 10 grame. Descoperirea a fost evaluată la aproape 12.000 de yuani (1.800 de dolari americani), scrie South China Morning Post.

Liu a spus că rațele, crescute în libertate lângă un râu cunoscut cândva pentru exploatarea aurului, au înghițit probabil noroi care conține particule de aur. Organismul nu poate digera sau absorbi aurul, iar acesta trece prin sistemul digestiv fără a fi afectat. Cu toate acestea, bucățile de aur mai mari sau impure ar putea cauza probleme precum blocaje intestinale sau otrăviri atât la animale, cât și la oameni.

Un bărbat a descoperit aur în stomacul unei rațe

Bărbatul a povestit că și alți săteni au mai găsit aur în rațe înainte, dar niciunul nu a găsit atât de mult ca el. Unii internauți au pus la îndoială autenticitatea descoperirii.

Biroul de Resurse Naturale al comitatului Longhui a declarat pentru presa locală că este necesară o verificare suplimentară de către o instituție profesională pentru a confirma dacă particulele sunt aur real. Reprezentanții instituției au explicat că astfel de descoperiri sunt posibile, menționând că sătenii au găsit peste 10 g de aur în timp ce spălau nisip lângă același râu, anul trecut.

Râul Chenshui din regiune curge de la nord la sud și este cunoscut pentru că, de-a lungul timpului, pe malurile sale au fost făcute descoperiri de aur. Din anii 1970 până în anii 1990, râul a declanșat o goană după aur până când Guvernul a interzis exploatarea privată a metalului.

Conform legislației chineze, toate resursele subterane, inclusiv mineralele și relicvele culturale, aparțin statului. Autoritățile au declarat pentru The Paper că este dificil să se determine proprietatea asupra aurului găsit în rață.

CITEȘTE ȘI:

A renunțat la studii și a devenit milionar. Povestea tânărului de 25 de ani care și-a pensionat anticipat părinții

Cum au devenit templele din Taiwan noile epicentre ale petrecerilor rave: „E benefic pentru zei”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
523 RON în plus la pensie, pentru pensionarii din acest județ din România. Cine se încadrează
Știri
523 RON în plus la pensie, pentru pensionarii din acest județ din România. Cine se încadrează
Fratele Daniel ne învață salata de păpădie ca la mânăstire. Leacul simplu care curăță trupul după mesele bogate din iarnă
Știri
Fratele Daniel ne învață salata de păpădie ca la mânăstire. Leacul simplu care curăță trupul după mesele bogate…
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Gandul.ro
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Mascații au intrat din greșeală peste o mamă și fiica sa. Femeia a sunat la 112: „Nu știu ce se întâmplă și sunt foarte speriată”
Adevarul
Mascații au intrat din greșeală peste o mamă și fiica sa. Femeia a...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Mediafax
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii primesc recompense neașteptate
Click.ro
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii...
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Digi 24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Gandul.ro
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
523 RON în plus la pensie, pentru pensionarii din acest județ din România. Cine se încadrează
523 RON în plus la pensie, pentru pensionarii din acest județ din România. Cine se încadrează
Țara europeană care ar putea primi un număr record de turiști ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. ...
Țara europeană care ar putea primi un număr record de turiști ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. Este și una din destinațiile preferate ale românilor
Fratele Daniel ne învață salata de păpădie ca la mânăstire. Leacul simplu care curăță trupul ...
Fratele Daniel ne învață salata de păpădie ca la mânăstire. Leacul simplu care curăță trupul după mesele bogate din iarnă
Cât a ajuns să coste benzina la mijlocul săptămânii în România: prețul a trecut de 8 lei pe litru ...
Cât a ajuns să coste benzina la mijlocul săptămânii în România: prețul a trecut de 8 lei pe litru în marile orașe
Bancul de joi | „Bulă, a venit primăvara!”
Bancul de joi | „Bulă, a venit primăvara!”
Horoscop rune azi, 12 martie 2026. Raidho aduce ziua în care întâlnirile și conversațiile pot schimba ...
Horoscop rune azi, 12 martie 2026. Raidho aduce ziua în care întâlnirile și conversațiile pot schimba direcția destinului
Vezi toate știrile