Un bărbat a descoperit aur în stomacul unei rațe. Cine va avea dreptul să păstreze metalul prețios

Un bărbat din centrul Chinei a descoperit aur în timp ce sacrifica o rață, o descoperire neobișnuită care a pus în dificultate autoritățile locale.

În februarie, un sătean pe nume Liu din comitatul Longhui, provincia Hunan, a descoperit particule de aur în stomacul unei rațe pe care o sacrificare. După un test s-a confirmat că particulele sunt aur autentic, de aproximativ 10 grame. Descoperirea a fost evaluată la aproape 12.000 de yuani (1.800 de dolari americani), scrie South China Morning Post.

Liu a spus că rațele, crescute în libertate lângă un râu cunoscut cândva pentru exploatarea aurului, au înghițit probabil noroi care conține particule de aur. Organismul nu poate digera sau absorbi aurul, iar acesta trece prin sistemul digestiv fără a fi afectat. Cu toate acestea, bucățile de aur mai mari sau impure ar putea cauza probleme precum blocaje intestinale sau otrăviri atât la animale, cât și la oameni.

Un bărbat a descoperit aur în stomacul unei rațe

Bărbatul a povestit că și alți săteni au mai găsit aur în rațe înainte, dar niciunul nu a găsit atât de mult ca el. Unii internauți au pus la îndoială autenticitatea descoperirii.

Biroul de Resurse Naturale al comitatului Longhui a declarat pentru presa locală că este necesară o verificare suplimentară de către o instituție profesională pentru a confirma dacă particulele sunt aur real. Reprezentanții instituției au explicat că astfel de descoperiri sunt posibile, menționând că sătenii au găsit peste 10 g de aur în timp ce spălau nisip lângă același râu, anul trecut.

Râul Chenshui din regiune curge de la nord la sud și este cunoscut pentru că, de-a lungul timpului, pe malurile sale au fost făcute descoperiri de aur. Din anii 1970 până în anii 1990, râul a declanșat o goană după aur până când Guvernul a interzis exploatarea privată a metalului.

Conform legislației chineze, toate resursele subterane, inclusiv mineralele și relicvele culturale, aparțin statului. Autoritățile au declarat pentru The Paper că este dificil să se determine proprietatea asupra aurului găsit în rață.

CITEȘTE ȘI:

A renunțat la studii și a devenit milionar. Povestea tânărului de 25 de ani care și-a pensionat anticipat părinții

Cum au devenit templele din Taiwan noile epicentre ale petrecerilor rave: „E benefic pentru zei”