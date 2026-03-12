Cât a ajuns să coste benzina la mijlocul săptămânii în România: prețul a trecut de 8 lei pe litru în marile orașe

Prețurile la carburanți au crescut din nou în România, iar șoferii plătesc mai mult pentru fiecare litru de benzină sau motorină. În marile orașe, benzina standard a trecut clar de pragul de 8 lei pe litru, iar motorina se apropie de 9 lei în unele stații. Diferențele între orașe sunt mici, de obicei de câțiva bani pe litru, însă trendul general rămâne unul de creștere.

Iată cât costă carburanții în Capitală și în principalele centre urbane din țară.

Prețurile carburanților în România

La nivel național, benzina standard se situează în prezent în jurul valorilor de 8,16 – 8,26 lei pe litru, în timp ce motorina standard este cu aproximativ 40–50 de bani mai scumpă, ajungând la 8,57 – 8,72 lei pe litru în funcție de benzinărie.

GPL rămâne, în continuare, cea mai ieftină variantă pentru șoferi, cu prețuri cuprinse între 3,82 și 3,99 lei pe litru.

Diferențele între orașe sunt relativ mici, deoarece marile rețele de benzinării aplică prețuri similare în toată țara.

București: benzina trece de 8,20 lei pe litru

În Capitală, benzina standard se vinde în majoritatea stațiilor cu 8,16 – 8,22 lei pe litru, în timp ce motorina standard ajunge la 8,57 – 8,70 lei pe litru.

GPL-ul rămâne semnificativ mai ieftin, fiind comercializat între 3,84 și 3,95 lei pe litru.

Cele mai mici prețuri identificate în București sunt:

Benzină: 8,16 lei/l

Motorină: 8,57 lei/l

GPL: 3,84 lei/l

Prețurile carburanților în marile orașe

Cluj-Napoca

Benzină standard: 8,19 – 8,26 lei/l

Motorină standard: 8,59 – 8,64 lei/l

GPL: 3,94 – 3,98 lei/l

Timișoara

Benzină standard: 8,17 – 8,24 lei/l

Motorină standard: 8,59 – 8,63 lei/l

GPL: 3,92 – 3,98 lei/l

Iași

Benzină standard: 8,18 – 8,26 lei/l

Motorină standard: 8,59 – 8,72 lei/l

GPL: 3,95 – 3,99 lei/l

Constanța

Benzină standard: 8,19 – 8,26 lei/l

Motorină standard: 8,58 – 8,71 lei/l

GPL: 3,82 – 3,98 lei/l

Cele mai mici prețuri la carburanți

București: benzină 8,16 lei, motorină 8,57 lei

Timișoara: benzină 8,17 lei, motorină 8,59 lei

Iași: benzină 8,18 lei, motorină 8,59 lei

Cluj: benzină 8,19 lei, motorină 8,59 lei

Constanța: benzină 8,19 lei, motorină 8,58 lei

Cât costă un plin de carburant

Pentru un rezervor obișnuit de 50 de litri, costul unui plin arată astfel:

Benzină: aproximativ 410 lei

Motorină: aproximativ 432 – 435 lei

GPL: aproximativ 195 lei

Diferența este semnificativă, motiv pentru care tot mai mulți șoferi aleg să folosească instalații GPL.

Tendința prețurilor la carburanți

Trendul general din ultimele luni este unul de creștere lentă, dar constantă. În special la finalul lunii februarie și începutul lui martie au avut loc mai multe majorări consecutive, unele benzinării aplicând chiar și șapte scumpiri într-o perioadă relativ scurtă.

Specialiștii spun că această evoluție este influențată de mai mulți factori: creșterea accizelor aplicată la începutul anului 2026, scumpirea petrolului pe piețele internaționale și tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, care au împins în sus prețul motorinei la nivel global.

Motorina este afectată mai puternic deoarece este combustibilul folosit în transportul de marfă și în industrie, iar piața mondială se confruntă cu un deficit de diesel.

Ce spun autoritățile și ce urmează

Autoritățile estimează că scumpirile ar putea continua, însă în pași mici, de 3–5 bani pe litru, dacă prețul petrolului rămâne ridicat.

În aceste condiții, specialiștii cred că benzina ar putea oscila în perioada următoare în jurul valorii de 8,3 – 8,5 lei pe litru, iar motorina ar putea rămâne în zona 8,6 – 9 lei pe litru.

GPL-ul rămâne cel mai stabil carburant, menținându-se aproape de pragul de 4 lei pe litru.

Piața carburanților din România intră într-o perioadă de scumpiri lente, dar constante, influențate atât de taxe interne, cât și de evoluțiile de pe piața globală a petrolului. Pentru șoferi, acest lucru înseamnă costuri mai mari la fiecare plin și o presiune tot mai mare asupra bugetului de transport.

