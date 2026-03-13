„Mogulul Calapoadelor” și-a umplut Ferrari-ul Portofino cu buchete imense de flori. Apariție care a întors toate privirile în Capitală

Doamnelor, dar mai ales domnilor, astăzi avem un exemplu de „așa da”! Este vorba despre nimeni altul decât Filip Schwartz, acționar la Otter Distribution, care face furori de fiecare dată când iese în oraș cu bestia lui pe patru roți, roșie ca focul, o frumusețe de Ferrari Portofino, cu motor bi-turbo V8 de 3,9 litri, de 600 cai-putere, care atinge 100 km/h în 3,5 secunde. De data aceasta, „Mogulul Calapoadelor” a umplut bolidul cu flori. Nu un buchet, nu două, ci brațe întregi! A avut nevoie de ajutor pentru a le căra, iar CANCAN.RO, bineînțeles, are imagini tari.

Filip Schwartz este o prezență destul de discretă, însă atunci când își face apariția în Capitală, nu ai cum să nu întorci privirea. Asta datorită mașinii pe care o conduce, un Ferrari Portofino, care nu se mai fabrică din anul 2023. Mai că ai asemăna Capitala cu cochetul sătuc de pe Riviera italiană, după care a fost și denumit modelul bijuteriei pe patru roți.

Or fi câteva minusuri, pe care nu le vom trece în revistă acum. Să ne întoarcem la protagonistul nostru, pentru că afaceristul știe cum să impresioneze, nu glumă.

„Mogulul Calapoadelor” a umplut Ferrari-ul de flori

Filip Schwartz și-a parcat strategic bolidul în apropierea unei florării din Dorobanți. Spunem strategic, deoarece pentru ce urma, nu ar fi fost foarte comod ca distanța să fie prea mare. Patronul Otter a intrat la florărie, acolo unde a plasat o comandă grasă. Atât de grasă, încât a avut nevoie de ajutorul unei angajate, la ieșire. Brațe întregi de buchete, care de care mai colorate și mai frumos ambalate, au fost duse către mașină și așezate cu grijă pe bancheta din spate a Ferrari-ului. Interesantă este tocmai varietatea buchetelor, care nu semănau între ele, unul mai mare, altul mai mic, toate în nuanțe diferite.

Despre ținuta afaceristului nu am avea prea multe de spus, era îmbrăcat lejer, cu o bluză gri și o cămașă roz, primăvăratică, pe dedesubt. Un lucru e cert, Filip Schwartz e atent cu femeile din viața lui, care cu siguranță s-au bucurat din plin de buchetele de flori.

