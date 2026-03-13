Acasă » Exclusiv » „Mogulul Calapoadelor” și-a umplut Ferrari-ul Portofino cu buchete imense de flori. Apariție care a întors toate privirile în Capitală

„Mogulul Calapoadelor” și-a umplut Ferrari-ul Portofino cu buchete imense de flori. Apariție care a întors toate privirile în Capitală

De: Andrei Iovan 13/03/2026 | 05:50
Mogulul Calapoadelor și-a umplut Ferrari-ul Portofino cu buchete imense de flori. Apariție care a întors toate privirile în Capitală
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Doamnelor, dar mai ales domnilor, astăzi avem un exemplu de „așa da”! Este vorba despre nimeni altul decât Filip Schwartz, acționar la Otter Distribution, care face furori de fiecare dată când iese în oraș cu bestia lui pe patru roți, roșie ca focul, o frumusețe de Ferrari Portofino, cu motor bi-turbo V8 de 3,9 litri, de 600 cai-putere, care atinge 100 km/h în 3,5 secunde. De data aceasta, „Mogulul Calapoadelor” a umplut bolidul cu flori. Nu un buchet, nu două, ci brațe întregi! A avut nevoie de ajutor pentru a le căra, iar CANCAN.RO, bineînțeles, are imagini tari.

Filip Schwartz este o prezență destul de discretă, însă atunci când își face apariția în Capitală, nu ai cum să nu întorci privirea. Asta datorită mașinii pe care o conduce, un Ferrari Portofino, care nu se mai fabrică din anul 2023. Mai că ai asemăna Capitala cu cochetul sătuc de pe Riviera italiană, după care a fost și denumit modelul bijuteriei pe patru roți.

Filip Schwartz a umplut Ferrari-ul Portofino de flori

Or fi câteva minusuri, pe care nu le vom trece în revistă acum. Să ne întoarcem la protagonistul nostru, pentru că afaceristul știe cum să impresioneze, nu glumă.

„Mogulul Calapoadelor” a umplut Ferrari-ul de flori

Filip Schwartz și-a parcat strategic bolidul în apropierea unei florării din Dorobanți. Spunem strategic, deoarece pentru ce urma, nu ar fi fost foarte comod ca distanța să fie prea mare. Patronul Otter a intrat la florărie, acolo unde a plasat o comandă grasă. Atât de grasă, încât a avut nevoie de ajutorul unei angajate, la ieșire. Brațe întregi de buchete, care de care mai colorate și mai frumos ambalate, au fost duse către mașină și așezate cu grijă pe bancheta din spate a Ferrari-ului. Interesantă este tocmai varietatea buchetelor, care nu semănau între ele, unul mai mare, altul mai mic, toate în nuanțe diferite.

Patronul Otter a avut nevoie de ajutor pentru a căra buchetele la mașină

Despre ținuta afaceristului nu am avea prea multe de spus, era îmbrăcat lejer, cu o bluză gri și o cămașă roz, primăvăratică, pe dedesubt. Un lucru e cert, Filip Schwartz e atent cu femeile din viața lui, care cu siguranță s-au bucurat din plin de buchetele de flori.

CITEȘTE ȘI – Life hack: Cum să treci „neobservat”! Mogulul calapoadelor „curăță pistoanele” de la Ferrari Portofino în față la Casa di David

NU RATA – Nu e o scenă din James Bond! Cati Vijelie a scos Rolls Royce-ul de jumătate de milion de euro în oraș

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Prințișorul taxiurilor”, din nou în vizorul procurorilor! Justiția nu a spus ultimul cuvânt în dosarul penal care a stat cinci ani la „sertar”
Exclusiv
„Prințișorul taxiurilor”, din nou în vizorul procurorilor! Justiția nu a spus ultimul cuvânt în dosarul penal care a…
Dorian Popa aplică regula „Soție fericită, viață liniștită”. Am aflat cine conduce, la propriu, în relația lor
Exclusiv
Dorian Popa aplică regula „Soție fericită, viață liniștită”. Am aflat cine conduce, la propriu, în relația lor
SUA le permite temporar țărilor să cumpere petrol rusesc. Decizia ar putea stârni tensiuni
Mediafax
SUA le permite temporar țărilor să cumpere petrol rusesc. Decizia ar putea stârni...
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Adevarul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Nawrocki blochează participarea Poloniei în programul SAFE. Tusk: „A ratat ocazia de a acționa ca un patriot”
Mediafax
Nawrocki blochează participarea Poloniei în programul SAFE. Tusk: „A ratat ocazia de a...
Parteneri
„Am 67 de ani, dar arăt la fel ca la 20”: secretul controversat al unei bunici pe care nimeni nu o crede când își spune vârsta. Care e secretul ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
„Am 67 de ani, dar arăt la fel ca la 20”: secretul controversat al unei...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
Click.ro
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32...
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Digi 24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
Digi24
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările...
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
go4it.ro
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia care are noroc în toate domeniile în luna aprilie. Universul i-a pregătit doar surprize plăcute
Zodia care are noroc în toate domeniile în luna aprilie. Universul i-a pregătit doar surprize plăcute
Împreună de 13 ani-Andreea Stanciu, inginerul biomedical care îl susține nutrițional pe Nicolae ...
Împreună de 13 ani-Andreea Stanciu, inginerul biomedical care îl susține nutrițional pe Nicolae Stanciu
Locul de pe Pământ unde Soarele răsare o singură dată pe an. Fenomenul spectaculos de la Polul Nord
Locul de pe Pământ unde Soarele răsare o singură dată pe an. Fenomenul spectaculos de la Polul Nord
Vortex polar. Ninsori ca în mijlocul iernii, în aprilie. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather
Vortex polar. Ninsori ca în mijlocul iernii, în aprilie. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather
De ce Elijah Wood nu vrea ca alt actor să joace rolul lui Frodo din „Stăpânul inelelor”. Starul ...
De ce Elijah Wood nu vrea ca alt actor să joace rolul lui Frodo din „Stăpânul inelelor”. Starul a pus piciorul în prag!
Rețeta de post de la Mănăstirea Sfintei Cruci: cum face Maica Anastasia cel mai cremos pateu de soia
Rețeta de post de la Mănăstirea Sfintei Cruci: cum face Maica Anastasia cel mai cremos pateu de soia
Vezi toate știrile