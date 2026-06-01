Polițiști opriți de polițiști, în Galați. Situația neobișnuită surprinsă în trafic

De: Denisa Crăciun 01/06/2026 | 23:42
O situație neașteptată în Galați. O mașină de poliție a fost oprită în trafic de colegii de la echipajul rutier. Aceștia au sesizat că aveau o viteză mai mare decât cea legală, însă nu știau că, de fapt, erau în misiune și se grăbeau să ajungă la secție. În urma situației neobișnuite s-a deschis o anchetă internă.

Duminică, 31 mai, o autospecială de Poliție a fost oprită în trafic în Galați. Cei de la echipajul rutier au sesizat că viteza cu care circulau colegii lor este mai mare decât permite legea, așa că au decis să îi oprească pentru a-i verifica. Cu toate acestea, situația a luat o întorsătură neașteptată atunci când polițiștii din mașină au explicat că se întorceau de la o intervenție semnalată prin serviciul 112 și se grăbeau să ajungă la secție. Totul a fost confirmat de Inspectoratul de Poliție Județean Galați, iar în urma incidentului s-a deschis o anchetă internă.

Polițiști opriți de polițiști, în Galați. Ce s-a întâmplat

Un eveniment neobișnuit a avut loc duminică, 31 mai, pe o șosea din Galați. Un echipaj de poliție de la brigada rutieră a sesizat o mașină de poliție care circula cu o viteză mai mare decât cea legală, așa că au decis să îi oprească pe colegi. Incidentul a fost confirmat de Inspectoratul de Poliție Județean Galați, mai ales că imaginile au devenit virale în mediul online.

Din primele verificări, mașina de poliție aparținea Secției 1 de Poliție Rurală Galați. Polițiștii se întorceau de la un incident sesizat prin apel la serviciul 112, în localitatea Frumușița. Echipajul era în drum spre sediul subunității pentru a completa documentele necesare și continuarea procedurii de intervenție. Se va efectua o anchetă internă, în urma căreia se vor decide măsuri legale și administrative, în funcție de concluzii, conform IPJ Galați.

Verificările preliminare au indicat faptul că echipajul aflat în autospeciala oprită intervenise anterior la un eveniment sesizat prin apel la numărul unic de urgență 112, în localitatea Frumușița, și se deplasa către sediul subunității pentru finalizarea documentelor și activităților procedurale aferente intervenției. Având în vedere situația constatată, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Galați a dispus efectuarea de verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum și pentru clarificarea modului de acțiune al personalului implicat, a transmis IPJ Galați.

