Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină, în România. Greșeala care te poate costa scump

Mulți șoferi descoperă abia în momentul unui control în trafic că unele echipamente din autovehicul nu sunt opționale, ci impuse de legislație. În România, absența dotărilor de siguranță sau folosirea unor produse expirate poate duce la amenzi importante și, în anumite situații, la alte măsuri aplicate de autorități.

Conform legislației în vigoare, fiecare autovehicul trebuie să fie echipat cu o trusă medicală omologată, un stingător auto aflat în termen de valabilitate, două triunghiuri reflectorizante și o vestă reflectorizantă. Toate aceste elemente sunt prevăzute în Codul Rutier și trebuie să se regăsească permanent în autoturism.

Mulți șoferi trec cu vederea un detaliu important: nu este suficient doar să ai aceste echipamente în portbagaj. Dacă trusa medicală a depășit termenul de valabilitate sau dacă stingătorul nu mai este în termen ori nu a fost verificat la timp, vehiculul este considerat neconform din punct de vedere al cerințelor legale de siguranță.

Ce amenzi riscă șoferii care nu îndeplinesc aceste reguli

Potrivit OUG 195/2002, astfel de nereguli sunt încadrate la clasa a II-a de sancțiuni. În anul 2025, un punct de amendă este stabilit la 165 de lei, astfel că sancțiunile aplicate șoferilor se situează, de regulă, între 660 și 825 de lei.

În anumite situații, măsurile nu se limitează la amendă. Agentul de poliție rutieră are posibilitatea de a reține certificatul de înmatriculare până în momentul în care proprietarul dovedește că echipamentele obligatorii au fost înlocuite și respectă cerințele legale.

De asemenea, experții subliniază că aceste dotări au perioade de valabilitate limitate. Trusele medicale, de exemplu, sunt utilizabile în general timp de doi până la trei ani, în funcție de producător. Data expirării este indicată pe ambalaj. În cazul stingătoarelor auto, acestea necesită verificări regulate și, atunci când este necesar, reîncărcare în service-uri autorizate.

Cum pot fi evitate sancțiunile

Dincolo de obligațiile legale, aceste dotări pot face diferența în situații critice. Un stingător aflat în stare de funcționare poate opri sau limita rapid un incendiu aflat la început. O trusă medicală complet echipată poate asigura intervenția de prim ajutor până la sosirea echipajelor specializate.

Pentru a preveni atât sancțiunile, cât și eventualele neplăceri în trafic, autoritățile recomandă controlul regulat al echipamentelor de siguranță din autovehicul. În prezent, există pe piață numeroase kituri auto omologate RAR, care se pot achiziționa din magazine de profil sau online și care includ toate elementele obligatorii prevăzute de legislație.

O simplă verificare realizată la timp poate preveni amenzi importante și. Totodată, poate avea un impact major asupra siguranței conducătorilor auto și a celorlalți participanți la trafic.

