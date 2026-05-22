Tragedie pe Dunăre! Un tânăr de 18 ani a fost găsit fără viață după ce a dispărut de la o pensiune din Dubova

Un caz grav aflat în atenția autorităților din județul Mehedinți a declanșat ample operațiuni de căutare și o anchetă penală, după dispariția și ulterior descoperirea fără viață a unui tânăr în vârstă de 18 ani, originar din județul Brașov. Incidentul s-a petrecut în zona Dubova, o localitate de pe Clisura Dunării cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase și pentru fluxul turistic ridicat, mai ales în sezonul cald și în perioadele de excursii organizate de grupuri de elevi.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, tânărul se afla într-o excursie alături de colegi și era cazat la o unitate de primire turistică din zonă. În dimineața în care a fost dat dispărut, acesta ar fi părăsit spațiul de cazare într-un mod voluntar, fără a anunța pe cineva din grup sau pe personalul pensiunii. Din primele date rezultate din verificările efectuate, se pare că tânărul s-ar fi îndreptat către pontonul unității de cazare, un loc frecvent utilizat de turiști pentru a admira fluviul Dunărea și împrejurimile, în special la primele ore ale zilei.

Tânărul de 18 ani a fost găsit fără viață

La scurt timp după momentul în care a fost observată dispariția sa, a fost sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, iar autoritățile au declanșat imediat procedurile specifice în astfel de situații. Au fost mobilizate echipe de căutare din cadrul mai multor structuri, inclusiv polițiști de la transporturi, jandarmi și efective ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Acțiunile s-au desfășurat atât pe uscat, în zona împădurită și stâncoasă din apropierea pensiunii, cât și pe luciul Dunării, unde au fost utilizate ambarcațiuni și echipamente specializate pentru căutare.

După ore de verificări și operațiuni desfășurate în condiții dificile, tânărul a fost găsit în apele fluviului. Din păcate, echipele de intervenție nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind constatat decesul acestuia la fața locului. Trupul a fost ulterior recuperat și transportat către Serviciul de Medicină Legală din județul Mehedinți, unde urmează să fie efectuată necropsia.

În paralel, polițiștii au deschis un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă. Ancheta urmărește să clarifice toate împrejurările în care tânărul a ajuns în apă și să stabilească dacă au existat factori care au contribuit la producerea tragediei, inclusiv eventuale neglijențe sau lipsa unor măsuri de siguranță adecvate în zona pontonului.

Zona Dubova, situată pe Clisura Dunării, este cunoscută pentru relieful său spectaculos, dar și pentru anumite porțiuni în care accesul la apă poate fi periculos, mai ales în condiții de vizibilitate redusă sau fără echipament de siguranță.

