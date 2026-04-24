Influenceriță celebră, găsită moartă pe o plajă din Brazilia! Avea doar 36 de ani

O influenceriță cunoscută în mediul online, urmărită de zeci de mii de persoane, a fost găsită decedată pe o plajă din Brazilia, după ce fusese dată dispărută în circumstanțe îngrijorătoare. Este vorba despre Tamyris Teixeira Santos, în vârstă de 36 de ani, cunoscută pentru activitatea sa în domeniul sporturilor de contact.

Tamyris Teixeira Santos se afla pe 18 aprilie pe plaja Leblon Beach din Rio de Janeiro, unde petrecea timp alături de prieteni. La un moment dat, aceasta a intrat în mare pentru a înota, însă nu s-a mai întors la mal o perioadă îndelungată de timp.

Influencerița celebră a murit în condiții suspecte

Dispariția nu a fost semnalată imediat, iar prietenii au părăsit zona fără să anunțe autoritățile. Abia ulterior, familia a fost alertată, după ce angajații unui chioșc au observat că lucrurile personale ale femeii rămăseseră abandonate.

În urma sesizării, a fost demarată o operațiune de căutare, însă fără rezultate în primele zile. Trupul neînsuflețit a fost descoperit după trei zile pe plaja Botafogo Beach, ceea ce a confirmat deznodământul tragic.

Mama victimei a declarat că este șocată de cele întâmplate și nu își poate explica tragedia, mai ales că fiica sa era o înotătoare experimentată. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul, analizând inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Până în acest moment, cauza decesului nu a fost stabilită oficial.

În plan profesional, Tamyris Teixeira Santos era avocat, iar în mediul online devenise cunoscută pentru conținutul dedicat antrenamentelor de jiu-jitsu și Muay Thai, având o comunitate de aproximativ 18.000 de urmăritori.

