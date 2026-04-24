Noi detalii în cazul femeii găsite moarte în București. Mesajul publicat înainte de deces

De: David Ioan 24/04/2026 | 14:05
Valentina, o femeie de 30 de ani din București, a murit în condiții considerate inițial suspecte, iar cazul continuă să atragă atenția publicului.

Cu puțin timp înainte de tragedie, aceasta a publicat un mesaj emoționant dedicat fiului ei, imagine care a devenit acum un reper dureros al ultimelor ei zile.

Noi detalii în cazul femeii găsite moarte în București

Tânăra, mamă a unui băiat și activă pe rețelele de socializare, își exprima frecvent afecțiunea față de copil. Comunitatea care o urmărea era obișnuită să îi vadă împreună, iar Valentina sublinia adesea legătura lor puternică. În ultima ei postare, femeia a publicat o fotografie alături de băiat și a transmis un mesaj scurt, dar încărcat de emoție:

„Copia mea, băiatul meu, Francisco”.

La scurt timp după această apariție, Valentina a fost găsită fără viață în locuința partenerului ei, un bărbat de 86 de ani, cetățean german. Diferența mare de vârstă și circumstanțele în care a fost descoperit trupul au dus inițial la suspiciuni privind o posibilă crimă. S-a speculat că bărbatul ar fi putut să o sugrume folosind cârja, însă primele concluzii ale medicilor legiști au infirmat această ipoteză.

Mesajul publicat înainte de deces

Potrivit necropsiei, pe corpul femeii nu au fost identificate urme de violență. Specialiștii au stabilit că decesul ar fi survenit în urma consumului excesiv de alcool combinat cu substanțe interzise. În cadrul anchetei sunt în desfășurare analize toxicologice suplimentare, având în vedere că Valentina s-ar fi confruntat cu probleme legate de dependența de droguri.

Bărbatul de 86 de ani a fost audiat în repetate rânduri și a susținut constant că nu are nicio implicare în moartea tinerei. Declarațiile sale au fost confirmate ulterior de autorități, care au exclus varianta unei agresiuni.

