Acasă » Știri » Mama lui Robert, elevul care a murit la școală în Bacău, devastată: „Copilul avea puls, putea să fie recuperat”

Mama lui Robert, elevul care a murit la școală în Bacău, devastată: „Copilul avea puls, putea să fie recuperat”

De: Elisa Tîrgovățu 22/05/2026 | 18:39
Mama lui Robert, elevul care a murit la școală în Bacău, devastată: „Copilul avea puls, putea să fie recuperat”
Mama lui Robert, elevul care a murit la școală în Bacău, devastată: „Copilul avea puls, putea să fie recuperat” / Sursa foto: Captură foto
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mama adolescentului găsit fără viață în curtea unei școli din Bacău a vorbit cu durere despre pierderea fiului său. Ea a povestit că băiatul a murit chiar în fața ei și crede că Robert ar fi avut șanse să fie salvat.

Tânărul și-a pierdut viața joi, în curtea unei școli din Bacău, în prezența colegilor săi, care au asistat la întreaga tragedie. Mama băiatului a făcut declarații sfâșietoare după pierderea suferită, susținând că totul s-a petrecut chiar sub ochii ei și că Robert ar fi putut fi salvat dacă ambulanța ar fi intervenit mai rapid.

„Băiatul meu putea să fie recuperat”

Adolescentul de 15 ani a acuzat o stare bruscă de rău în timp ce lua masa la școală. Cadrele didactice i-au oferit imediat îngrijiri de prim ajutor. Mama tânărului a fost informată despre incident și s-a deplasat rapid la unitatea de învățământ. Aceasta este de părere că intervenția ar fi putut avea un alt rezultat dacă echipajul de ambulanță ar fi ajuns mai repede.

„Eram înainte și am văzut tot, tot ce s-a întâmplat. S-au străduit profesorii. Profesorii au fost cei care i-au dat primul ajutor și ambulanța a ajuns foarte târziu, foarte târziu. Copilul mai avea puls, putea să fie recuperat băiatul meu Robert”, a declarat mama adolescentului, pentru Antena 3 CNN.

Mama lui Robert susține că serviciile de ambulanță intervin cu întârziere în comuna Parincea, locul unde și-a pierdut viața copilul de 15 ani.

„Ajunge foarte, foarte târziu”, a mai declarat femeia.

Shutterstock

Mama adolescentului a mărturisit că Robert nu avea probleme de sănătate

Deocamdată nu există informații clare despre cauza stării de rău a lui Robert. Mama acestuia a spus că nu suferea de afecțiuni medicale cunoscute.

Ea a menționat că singurul episod medical important din trecutul băiatului a fost o intervenție chirurgicală pentru apendicită, efectuată în urmă cu aproximativ doi ani.

Elevul de clasa a VIII-a a acuzat o stare de rău joi. Prima ambulanță, însoțită de asistent medical, a fost trimisă la unitatea de învățământ la doar două minute după apelul la 112. Însă a ajuns la fața locului după aproximativ 30 de minute, parcurgând o distanță de circa 20 de kilometri. Până la sosirea echipajului, profesorii au încercat să îl resusciteze.

Ulterior, după sosirea primei ambulanțe, a fost solicitat un al doilea echipaj, de data aceasta cu medic. Acesta a ajuns la ora 14:22, iar la 16 minute după intervenție a fost constatat decesul.

CITEȘTE ȘI: Se complică ancheta în cazul lui Robert, elevul care a murit în curtea școlii. Mama băiatului acuză autoritățile

Elevul de 15 ani din Bacău ar fi putut fi salvat. Ce spun profesorii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doi pepeni Yubari, vânduți la preț de lux. Cumpărătorul a plătit 31.400 de euro
Știri
Doi pepeni Yubari, vânduți la preț de lux. Cumpărătorul a plătit 31.400 de euro
Tragedie pe Dunăre! Un tânăr de 18 ani a fost găsit fără viață după ce a dispărut de la o pensiune din Dubova
Știri
Tragedie pe Dunăre! Un tânăr de 18 ani a fost găsit fără viață după ce a dispărut de…
Răsturnare totală! Generația care fugea de alcool e campioană la petrecerile verii
Mediafax
Răsturnare totală! Generația care fugea de alcool e campioană la petrecerile verii
Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România anul trecut. Peste 1 miliard de euro, la sacoșă. Țara noastră a fost folosită ca zonă de tranzit. O singură persoană a reușit să introducă în țară peste 210 milioane de euro cash
Gandul.ro
Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România anul trecut....
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Influencerița care și-a făcut rinoplastie pentru ca viitorii săi copii „să nu îi moștenească nasul”. Ideea a primit replici pe măsură: „La o operație pe creier te-ai gândit?”
Adevarul
Influencerița care și-a făcut rinoplastie pentru ca viitorii săi copii „să nu îi...
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei...
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea...
Parteneri
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Dani Oțil, în lacrimi după o întrebare neașteptată a lui Denise Rifai: „Scriu aici răspunsul, pentru că nu pot să pronunț”
Click.ro
Dani Oțil, în lacrimi după o întrebare neașteptată a lui Denise Rifai: „Scriu aici răspunsul,...
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi
Digi 24
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă...
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Digi24
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii...
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România anul trecut. Peste 1 miliard de euro, la sacoșă. Țara noastră a fost folosită ca zonă de tranzit. O singură persoană a reușit să introducă în țară peste 210 milioane de euro cash
Gandul.ro
Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România anul trecut. Peste 1...
ULTIMA ORĂ
Doi pepeni Yubari, vânduți la preț de lux. Cumpărătorul a plătit 31.400 de euro
Doi pepeni Yubari, vânduți la preț de lux. Cumpărătorul a plătit 31.400 de euro
Tragedie pe Dunăre! Un tânăr de 18 ani a fost găsit fără viață după ce a dispărut de la o pensiune ...
Tragedie pe Dunăre! Un tânăr de 18 ani a fost găsit fără viață după ce a dispărut de la o pensiune din Dubova
Mălina Avăsiloaie a ajuns la perfuzii. Momente dificile pentru celebra artistă înainte de weekendul ...
Mălina Avăsiloaie a ajuns la perfuzii. Momente dificile pentru celebra artistă înainte de weekendul plin de evenimente: “Încerc să mă recuperez”
Puțini știu cum arată mama lui Valentin Sanfira. Artistul a făcut publică imaginea cu ea
Puțini știu cum arată mama lui Valentin Sanfira. Artistul a făcut publică imaginea cu ea
Un cuplu din Marea Britanie a cumpărat un „sat” abandonat din Franța. Cât a costat procesul de ...
Un cuplu din Marea Britanie a cumpărat un „sat” abandonat din Franța. Cât a costat procesul de renovare
Întrebarea care l-a făcut pe Dani Oțil să plângă. Prezentatorul nu și-a mai putut stăpâni emoțiile
Întrebarea care l-a făcut pe Dani Oțil să plângă. Prezentatorul nu și-a mai putut stăpâni emoțiile
Vezi toate știrile