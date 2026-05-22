Mama lui Robert, elevul care a murit la școală în Bacău, devastată: „Copilul avea puls, putea să fie recuperat”

Mama adolescentului găsit fără viață în curtea unei școli din Bacău a vorbit cu durere despre pierderea fiului său. Ea a povestit că băiatul a murit chiar în fața ei și crede că Robert ar fi avut șanse să fie salvat.

Tânărul și-a pierdut viața joi, în curtea unei școli din Bacău, în prezența colegilor săi, care au asistat la întreaga tragedie. Mama băiatului a făcut declarații sfâșietoare după pierderea suferită, susținând că totul s-a petrecut chiar sub ochii ei și că Robert ar fi putut fi salvat dacă ambulanța ar fi intervenit mai rapid.

„Băiatul meu putea să fie recuperat”

Adolescentul de 15 ani a acuzat o stare bruscă de rău în timp ce lua masa la școală. Cadrele didactice i-au oferit imediat îngrijiri de prim ajutor. Mama tânărului a fost informată despre incident și s-a deplasat rapid la unitatea de învățământ. Aceasta este de părere că intervenția ar fi putut avea un alt rezultat dacă echipajul de ambulanță ar fi ajuns mai repede.

„Eram înainte și am văzut tot, tot ce s-a întâmplat. S-au străduit profesorii. Profesorii au fost cei care i-au dat primul ajutor și ambulanța a ajuns foarte târziu, foarte târziu. Copilul mai avea puls, putea să fie recuperat băiatul meu Robert”, a declarat mama adolescentului, pentru Antena 3 CNN.

Mama lui Robert susține că serviciile de ambulanță intervin cu întârziere în comuna Parincea, locul unde și-a pierdut viața copilul de 15 ani.

„Ajunge foarte, foarte târziu”, a mai declarat femeia.

Mama adolescentului a mărturisit că Robert nu avea probleme de sănătate

Deocamdată nu există informații clare despre cauza stării de rău a lui Robert. Mama acestuia a spus că nu suferea de afecțiuni medicale cunoscute.

Ea a menționat că singurul episod medical important din trecutul băiatului a fost o intervenție chirurgicală pentru apendicită, efectuată în urmă cu aproximativ doi ani.

Elevul de clasa a VIII-a a acuzat o stare de rău joi. Prima ambulanță, însoțită de asistent medical, a fost trimisă la unitatea de învățământ la doar două minute după apelul la 112. Însă a ajuns la fața locului după aproximativ 30 de minute, parcurgând o distanță de circa 20 de kilometri. Până la sosirea echipajului, profesorii au încercat să îl resusciteze.

Ulterior, după sosirea primei ambulanțe, a fost solicitat un al doilea echipaj, de data aceasta cu medic. Acesta a ajuns la ora 14:22, iar la 16 minute după intervenție a fost constatat decesul.

