Bancul de weekend | Te întorci acasă obosită...

Este vineri, iar cel mai bun mod de a întâmpina weekend-ul este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Te întorci acasă obosită… găseşti casa curată.. prânzul pe masă şi un bărbat care calcă hainele… ştii ce înseamnă asta????

De oboseală ai halucinatii.

Alte bancuri haioase

Un inginer, un medic și un economist sunt întrebați:

„Cât fac 2 + 2?”

Medicul răspunde:

— În medicină, 2 + 2 poate însemna 3 sau 5, depinde de pacient.

Economistul zâmbește:

— În economie, 2 + 2 poate fi 5, dar și 3, sau uneori 6, depinde de piață.

Inginerul se gândește puțin, apoi spune:

— 2 + 2 = 4.

Toți ceilalți:

— Sigur?

Inginerul:

— Sigur. Dar dacă vreți un rezultat optimizat, putem considera 2.95 și îl rotunjim la 3, sau facem o simulare și vedem ce iese mai eficient.

Doi prieteni merg la pescuit. Stau ei ore întregi fără să prindă nimic.

La un moment dat, unul spune:

— Cred că peștii ăștia sunt inteligenți… ne evită intenționat.

Celălalt răspunde:

— Normal, și eu aș evita să mușc dintr-o momeală care stă de 3 ore la soare.

Mai stau ce mai stau, și primul scoate un pește mic.

Entuziasmat, zice:

— Uite! Am prins unul!

Peștele, când îl vede, oftează:

— Perfect… încă unul care crede că a câștigat ceva.

