Despărțirea lui Leo de la Strehaia, doar pentru promovare? Iubita lui a făcut declarații surprinzătoare

Relația dintre Leo de la Strehaia și partenera sa Nicolle a ajuns din nou în atenția publicului, după o serie de declarații și apariții online care au alimentat confuzia privind statutul lor sentimental. Situația a fost intens discutată pe rețelele sociale, mai ales după ce cei doi au transmis mesaje diferite despre o presupusă despărțire, care ulterior a fost pusă sub semnul întrebării.

În urmă cu câteva zile, Leo de la Strehaia a făcut publică ideea că relația s-ar fi încheiat definitiv. În spațiul online, acesta a lăsat să se înțeleagă că ruptura este una serioasă și ireversibilă, sugerând totodată că nu intenționează să revină asupra deciziei. În același context, a fost menționată și situația sarcinii partenerei sale, el afirmând că responsabilitățile legate de copil vor fi asumate separat, inclusiv prin contribuții financiare pentru întreținere, în cazul în care separarea s-ar confirma pe termen lung.

Despărțirea lui Leo de la Strehaia, doar pentru promovare?

La scurt timp însă, versiunea prezentată de Nicolle a nuanțat complet situația. Aceasta a explicat că tot episodul despărțirii nu ar fi reflectat o ruptură reală, ci mai degrabă o înțelegere între cei doi, gândită în contextul expunerii publice și al activității lor din mediul online. Potrivit acesteia, ideea ar fi fost inițial propusă ca parte a unui „scenariu” pentru creșterea vizibilității în mediul digital, însă lucrurile au luat o turnură neașteptată în momentul în care declarațiile au devenit mai dramatice decât fusese stabilit inițial.

„A fost de show, așa a vrut el. Eu nu am fost de acord să facem asta, pentru show, că până la urmă, ne-am certat cu adevărat, nu ne-am despărțit cu adevărat. Decât ne-am certat. Și eu m-am supărat că el, în loc să fac de show, a dat-o în exagerare. Și după ce a ieșit din live, m-am certat cu el (…) Am început să plâng, m-am supărat rău. I-am zis că a exagerat”, a spus Nicolle.

Nicolle a relatat că a existat un acord de principiu pentru a trata subiectul despărțirii într-un mod mai degrabă strategic, însă interpretarea și modul de prezentare au generat tensiuni între cei doi. Ea a subliniat că nu a fost de acord cu escaladarea situației și că reacțiile apărute în timpul transmisiunilor live au contribuit la amplificarea conflictului. După încheierea unei astfel de transmisiuni, între cei doi ar fi avut loc o discuție aprinsă, în urma căreia relația lor a intrat într-o perioadă tensionată.

NU RATA: După ce a fost la un pas de moarte, Leo de la Strehaia iubește din nou! Ireal cine este femeia care i-a sucit mințile

CITEȘTE ȘI: Filmare inedită cu Leo de la Strehaia în locul în care a fentat moartea! Anul trecut s-a panicat, acum…