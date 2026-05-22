Doi pepeni Yubari, vânduți la preț de lux. Cumpărătorul a plătit 31.400 de euro

De: Elisa Tîrgovățu 22/05/2026 | 19:20
În Japonia, doi pepeni au fost vânduți la licitație pentru suma de 31.400 de euro, într-o tranzacție spectaculoasă care a atras atenția publicului. Cumpărătorul, care a plătit prețul considerat exorbitant, a anunțat deja planurile sale pentru cele două fructe. Suma record depășește nivelul atins la o licitație similară desfășurată în 2019.

O pereche de pepeni de lux din regiunea Hokkaido, Japonia, a fost adjudecată la prima licitație a sezonului pentru suma record de 5,8 milioane de yeni, echivalentul a aproximativ 31.400 de euro. Prețul obținut a depășit precedentul maxim, de 5 milioane de yeni, stabilit în 2019.

Fructele, aparținând celebrei varietăți Yubari, au fost achiziționate de compania Futami Seika, un distribuitor de fructe și legume din orașul Kushiro.

Ce va face cumpărătorul cu pepenii de 31.400 de euro

Pepenele va putea fi văzut până duminică într-un supermarket Keio din Tokyo, unde vizitatorii au ocazia să admire aceste fructe considerate deosebite și valoroase, potrivit Skytg24.it.

După această perioadă, nu este clar ce va face proprietarul companiei de distribuție de fructe și legume. Există posibilitatea să îi păstreze, să îi pună la vânzare sau chiar să îi ofere cadou, conform obiceiului japonez legat de fructele de lux.

Pepenii Yubari, un adevărat lux

Acești pepeni, recunoscuți pentru miezul lor portocaliu, foarte suculent și gustul extrem de dulce, sunt adesea oferiți în Japonia drept cadouri deosebit de apreciate.

Potrivit cooperativelor agricole din zonă, în 2026 fermierii din Yubari anticipează o producție totală de 3.086 de tone. Aceasta este evaluată la circa 12,8 milioane de euro.

Prețuri record pentru pepenii Yubari

Pepenii Yubari King, cultivați în insula Hokkaido din Japonia, sunt considerați la nivel internațional printre cele mai exclusiviste și costisitoare fructe. Cele mai mari prețuri sunt stabilite tradițional la prima licitație organizată la începutul fiecărui sezon agricol. Evenimentul are atât rol simbolic, cât și unul de promovare pentru producătorii locali.

Potrivit datelor oficiale furnizate de piețele agroalimentare din Sapporo, cele mai ridicate sume plătite vreodată pentru o pereche de pepeni Yubari sunt următoarele:

Locul 1 (record absolut – 2026): 5,8 milioane de yeni (aprox. 36.500 de dolari). Cumpărător a fost compania Futami-Seika, un distribuitor angro de fructe și legume, care ulterior a expus fructele într-un supermarket din Tokyo.

Locul 2 (2019): 5 milioane de yeni (aprox. 45.000 de dolari la momentul respectiv). Această sumă a fost plătită de compania Pokka Sapporo Food & Beverage, producător din industria alimentară.

Locul 3 (2023): 3,5 milioane de yeni (aprox. 25.000 de dolari). Această sumă a fost atinsă în cadrul licitației de debut a sezonului, desfășurată în luna mai, când au fost adjudecate fructele.

