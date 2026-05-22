Puțini știu cum arată mama lui Valentin Sanfira. Artistul a făcut publică imaginea cu ea

Puțini îl cunosc pe Valentin Sanfira și dincolo de scena muzicală, însă artistul a atras recent atenția publicului printr-un moment cu puternică încărcătură emoțională din viața sa personală. Cu ocazia sărbătorii dedicate Sfinților Constantin și Elena, interpretul a ales să marcheze public ziua de nume a mamei sale, Elena, printr-o apariție rară și printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, însoțit de o fotografie de familie.

Evenimentul are o semnificație aparte în familia artistului, întrucât mama acestuia poartă numele de Elena și își serbează onomastica în aceeași perioadă în care comunitatea creștină îi cinstește pe Sfinții Constantin și Elena. În acest context, momentul a devenit unul important pentru cântăreț, care a dorit să marcheze public legătura apropiată pe care o are cu cea care i-a dat viață.

Cum arată mama lui Valentin Sanfira

Imaginea făcută publică a fost una rară, în condițiile în care aparițiile comune ale artistului cu mama sa nu sunt frecvente în spațiul public. Fotografia a atras atenția fanilor prin simplitatea și naturalețea cadrului, dar mai ales prin emoția transmisă de relația evident apropiată dintre cei doi.

În mesajul transmis online, artistul a evidențiat rolul esențial pe care mama sa l-a avut în formarea sa, atât ca om, cât și în ceea ce privește valorile după care se ghidează. Aceasta a fost descrisă ca o femeie cu un stil de viață simplu, originară de la sat, caracterizată prin modestie, discreție și înțelepciune. De asemenea, a fost subliniat faptul că este o persoană cu principii solide și cu un comportament echilibrat, apreciat de familie și de cei apropiați.

„Sfânta mea Elena! Mama care mă iubește până la Dumnezeu și este lângă mine cu toată ființa. O femeie simplă de la țară, dar cu principii sănătoase și cu mult bun simț. Modestă, retrasă și înțeleaptă. Îți mulțumesc mamă pentru cei 7 ani de acasă”, a transmis Valentin Sanfira, pe Facebook.

Sărbătoarea recentă a reprezentat un prilej pentru artist de a transmite public aprecierea față de mama sa, dar și de a împărtăși cu publicul un moment personal din viața de familie.

