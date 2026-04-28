Mesajul bulversant transmis de Valentin Sanfira, după ce a fost părăsit de Codruța Filip: ”Nu am forțat pe nimeni să mă iubească”

Valentin Sanfira și Codruța Filip au divorțat oficial. Cei doi nu au oferit foarte multe detalii cu privire la motivele clare care au dus la separare, însă ea a explicat în cadrul unui podcast că toată căsnicia lor a fost o minciună. În urma declarațiilor, cântărețul a fost aspru criticat. Acum, la câteva luni distanță, Valentin vine cu o reacție acidă pentru cei care l-au atacat.

Vestea că Valentin și Codruța nu mai sunt împreună a șocat pe toată lumea. Bărbatul a fost subiect de discuție mult timp, mai ales în rândul fanilor sau a cunoscuților. Opiniile au fost împărțite, iar în timp ce unii l-au susținut pe solist, unii l-au criticat dur. Acest fapt nu a fost pe placul artistului, așa că a decis să spună lucrurilor pe nume.

Valentin Sanfira, reacție neașteptată după separare

Cântărețul de muzică populară este unul dintre cei mai apreciați artiști. Cu toate acestea, în ultima perioadă au apărut în mediul online critici asupra lui. Totul a pornit în urma divorțului, iar dacă până acum nu a spus nimic, Valentin a decis că este momentul să aibă o primă reacție pentru cei care l-au judecat. El a declarat pe rețelele de socializare că nu a făcut rău nimănui și i-ar plăcea să vadă doar lucruri plăcute pe internet.

M-aș bucura să văd doar lucruri frumoase pe aceste rețele de socializare. Eu am ales să cânt pentru cei care mă iubesc. Nu am făcut rău nimănui și nu am forțat pe nimeni să îmi fie alături sau să mă iubească. Fiecare plătește în fața Lui Dumnezeu, noi nu avem dreptul să murdărim cu vorbe pe nimeni. Vă mulțumesc și vă prețuiesc, arată mesajul transmis de Valentin Sanfira.

De asemenea, el a oferit și un ultimatum persoanelor care vorbesc despre viața sa personală. Acesta a explicat de curând, că nu mai acceptă speculațiile și atacurile care îi pun în pericol demnitatea și imaginea publică.

Nu mai confundați circul cu oamenii fără valoare care își ocupă timpul vorbind despre alții, pentru că despre ei nu au nimic de spus. La circ există muncă, disciplină și respect — lucruri pe care unii nu le vor înțelege niciodată.

Viața mea personală nu este subiect de bârfă!, a spus el.

În plus, a adăugat că cei care vor continua să lanseze zvonuri despre el și îi vor încălca dreptul la viața privată vor răspunde în fața instanței.

Orice tentativă de denigrare va avea consecințe. Cei care continuă vor răspunde în instanță și vor plăti pentru afirmațiile făcute.

Consider acesta ultimul mesaj pe acest subiect. Dacă nu vă regăsiți în ceea ce fac, treceți mai departe, a mai declarat Sanfira.

VEZI ȘI: Valentin Sanfira, reacție fără ocolișuri: „Cei care mă denigrează vor răspunde în instanță”

Valentin Sanfira a pus ochii pe o nouă „bijuterie”. Schimbări pe bandă rulantă după divorțul de Codruța Filip