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Categoriile de români care pot primi locuință socială în 2026. Chiriile sunt sub prețul pieței

De: Alina Drăgan 12/06/2026 | 18:04
Categoriile de români care pot primi locuință socială în 2026. Chiriile sunt sub prețul pieței
Categoriile de români care pot primi locuință socială în 2026 /Foto: Pixabay
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În ciuda așteptărilor, prețurile din piața imobiliară continuă să crească, așa că puțini sunt românii care își mai pot achiziționa o locuință nouă. Și în ceea ce privește chiriile, situația este similară. În sprijinul persoanelor cu venituri reduse, statul oferă locuințe sociale. Care sunt categoriile de români care pot primi locuință socială în 2026? Chiriile sunt sub prețul pieței.

Una dintre soluțiile disponibile pentru persoanele cu venituri reduse este locuința socială, un tip de locuință administrat de autoritățile locale și oferit la chirii subvenționate. Aceste locuințe sunt destinate celor care nu își permit să cumpere o casă sau să închirieze una la prețurile practicate pe piața liberă.

Categoriile de români care pot primi locuință socială în 2026

Beneficiarii locuințelor sociale nu primesc locuința gratuit, însă chiria pe care o plătesc este semnificativ mai mică decât cea de pe piața imobiliară. Condițiile generale pentru aceste locuințe sunt prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, însă fiecare primărie poate stabili reguli suplimentare.

Unul dintre cele mai importante criterii este nivelul veniturilor. În 2026, eligibile sunt persoanele sau familiile al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 12 luni, este sub nivelul câștigului salarial mediu net pe economie.

De menționat este și faptul că persoanele care dețin deja o locuință în proprietate nu sunt eligibile pentru atribuirea unei locuințe sociale. Același lucru este valabil și în cazul persoanelor care ocupă deja o locuință din fondul locativ de stat sau al persoanelor care și-au înstrăinat o locuință după 1 ianuarie 1990. Legea exclude și persoanele care au beneficiat anterior de sprijin financiar din partea statului pentru construirea unei locuințe.

Cei interesați de locuințele sociale trebuie să depună un dosar la primăria localității în care au domiciliul sau reședința, care să cuprindă documente privind identitatea, situația familială și veniturile.

Actele pe care dosarul trebuie să le cuprindă sunt următoarele: copii după actele de identitate; certificate de naștere ale copiilor; certificat de căsătorie sau documente privind starea civilă; acte care dovedesc veniturile familiei; adeverințe de studii pentru copiii aflați în întreținere; documente care atestă eventuale situații speciale.

Numărul locuințelor disponibile este limitat, motiv pentru care primăriile întocmesc liste de priorități și acordă punctaje în funcție de situația fiecărui solicitant. De obicei, categoriile care beneficiază de punctaj suplimentar sunt:

  • familiile cu mai mulți copii;
  • familiile monoparentale;
  • tinerii proveniți din centre de plasament;
  • persoanele cu handicap;
  • invalizii;
  • persoanele evacuate din locuințe retrocedate;
  • persoanele aflate în situații sociale dificile.

 

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