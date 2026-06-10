Cât costă o gospodărie lângă Sinaia. Prețul cerut a stârnit reacții aprinse: „N-aș da-o sub 60.000 de euro”

Interesul românilor pentru proprietățile aflate în mediul rural continuă să crească, în special în zonele apropiate de munte, unde liniștea, aerul curat și peisajele naturale reprezintă principalele avantaje. În ultimii ani, tot mai multe persoane au început să caute locuințe departe de aglomerația marilor orașe, iar anunțurile cu case situate în apropierea unor destinații turistice importante atrag rapid atenția potențialilor cumpărători.

Un astfel de anunț a devenit recent subiect de discuție pe rețelele sociale, după ce proprietara unei case din județul Dâmbovița a decis să își scoată la vânzare gospodăria. Locuința este amplasată în satul Măgura, comuna Bezdead, la aproximativ 38 de kilometri de Sinaia și la circa 100 de kilometri de București.

Cât costă o gospodărie lângă Sinaia

Proprietatea este amplasată într-o zonă retrasă, apreciată pentru liniște și pentru apropierea de natură. Terenul aferent măsoară 1.538 de metri pătrați și oferă suficient spațiu pentru grădinărit, amenajări exterioare sau alte activități specifice vieții la țară. Potrivit descrierii publicate în anunț, terenul este situat pe o pantă cu înclinație accentuată, însă casa și curtea sunt amplasate pe o porțiune plană, ceea ce permite utilizarea facilă a spațiului din jurul locuinței.

Construcția principală este realizată din lemn și este completată de o anexă care include trei camere, un hol și o verandă generoasă. Suprafața anexei este de aproximativ 30 de metri pătrați, iar veranda are în jur de 58 de metri pătrați, oferind un spațiu suplimentar pentru relaxare sau pentru diferite activități gospodărești.

„Sub 60.000 euro n-aș da gospodăria asta. Cu 15 000 faci baie și bucătărie în clădirea din spate și legătura vitrata între clădiri, fără filozofie cu hârtii multe. Cu încă 5.000 pui centrală și calorifere. La un total de 80.000 euro cu teren inclus începe să fie un preț corect. Să scazi din 40.000 că n-are baie și așa mai departe înseamnă să reduci totul doar la prețul terenului, că doar nu vinzi intravilan sub 10-12/mp, deja betonat, cu gard etc.”, a transmis o persoană.

Proprietatea beneficiază de energie electrică și de o fântână amplasată în curte. Sistemul de încălzire este bazat pe sobe de teracotă alimentate cu lemne, o soluție întâlnită frecvent în multe zone rurale din România. Cu toate acestea, deși infrastructura locală permite racordarea la rețeaua de apă, locuința nu este conectată în prezent la aceasta.

Acest aspect a devenit principalul punct de interes pentru cei care au analizat oferta. Deși prețul solicitat, de 42.000 de euro, a fost considerat de unii atractiv pentru o proprietate situată într-o zonă apropiată de Valea Prahovei, lipsa unor facilități moderne a generat numeroase dezbateri în mediul online.

Mulți dintre cei care au comentat anunțul au remarcat faptul că, în contextul actual, cumpărătorii caută locuințe care să ofere un nivel de confort apropiat de cel urban. Absența unei băi moderne și lipsa conectării la rețeaua publică de apă au fost considerate de unii utilizatori dezavantaje importante care ar putea necesita investiții suplimentare după achiziție.

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