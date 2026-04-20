Orașul din România în care o casă costă doar 7 000€ în aprilie 2026. Se vinde cu un teren de 1.900 mp

Prețul pieței imobiliarelor este în continuă creștere în țara noastră. Astfel, mulți tineri și familii la început de drum nu reușesc să își achiziționeze propria locuință, iar în foarte multe cazuri, nici măcar cu ajutorul unui credit bancar. Totuși, o investiție bună pot fi casele bătrânești care sunt la mare căutare în ultimul timp.

Locuințele în România au un preț uriaș. Mulți oameni nu își permit să devină proprietari în 2026, însă foarte apreciate au devenit casele bătrânești din mediile rurale. Costurile sunt mai mici și natura este un privilegiu, ba mai mult, poate fi o investiție incredibilă. Un anunț postat pe o platformă de vânzare-cumpărare prezintă o locuință veche la un preț sub medie.

În ce oraș poți cumpăra o casă cu un preț sub medie

Contextul actual, în care există mai multe războaie, în care finanțele sunt o incertitudine piața imobiliară ridică prețul apartamentelor. Sumele sunt din ce în ce mai mari și este greu să acoperi chiar și un credit bancar sau să îți permiți un avans. Cu toate acestea, un anunț publicat pe OLX, o aplicație de vânzare-cumpărare, arată o casă scoasă la vânzare la un preț foarte bun. Terenul se află în Brăila și este o casă veche, bătrânească. Utilizatorul a postat pe data de 23 martie 2026 și prezintă locuința.

Acesta spune în descriere că terenul are 1.900 mp, iar suprafața utilă a casei este de 320 metri pătrați. În plus, are patru camere, însă se pot face mai multe, în funcție de dorințele viitorului proprietar. Locuința este nemobilată și neutilată. De asemenea, anunțul spune că necesită reparații în interior. Prețul afișat este de 7.000 de euro și este unul fix.

Nu este singurul anunț de acest fel. Platforma are anunțuri similare, potrivite pentru cei care își doresc să devină proprietari. În Homești, un anunț publicat în data de 17 aprilie, prezintă o casă și un teren de 1.100 metri pătrați. Aceasta are trei camere și este nemobilată, iar prețul este de 9.999 de euro. Pe de altă parte, o casă mobilată, utilată și care dispune de acces la pescuit în apropiere plus alte beneficii se vinde la prețul de 19.000 de euro. Locuința se găsește în județul Călărași.

