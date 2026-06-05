Doja Cat s-a enervat profund pe Elon Musk. De la ce a pornit tot scandalul: „Arăți de parcă ai mânca nisip”

Cântăreața Doja Cat a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după ce l-a criticat dur pe Elon Musk într-un mesaj publicat pe platforma acestuia, X.

Artista i-a cerut miliardarului să readucă funcția de postări audio, eliminată de pe platformă în urmă cu mai mult timp. Solicitarea a fost însă însoțită de o serie de insulte la adresa proprietarului rețelei sociale, potrivit Variety.

„Hei, Elon, dacă vezi asta, te rog să readuci funcția de postări audio (n.r. pe platforma X). Mulțumesc, broască nenorocită, Ewok (n.r. personaj din „Războiul stelelor”) cu piept de butoi, arăți de parcă ai mânca nisip”, a scris artista.

Până în prezent, Elon Musk nu a răspuns public solicitării sau comentariilor făcute de cântăreață.

Nu e prima dată când Doja Cat îl insultă pe Elon Musk

Potrivit sursei citate, Doja Cat făcea referire la funcția „audio post” sau „voice tweets”, care permitea utilizatorilor să publice mesaje audio direct în feed. Funcționalitatea pare să fi fost eliminată în cursul anului 2025, deși utilizatorii pot trimite în continuare mesaje vocale prin intermediul mesajelor private.

Nu este pentru prima dată când artista îl critică public pe Elon Musk. În 2022, aceasta i-a adresat un mesaj vulgar după ce a întâmpinat probleme în schimbarea numelui de utilizator pe Twitter, platformă care ulterior a devenit X. La acel moment, Musk i-a răspuns și a promis că problema va fi rezolvată.

Musk a finalizat achiziția X, cunoscută anterior drept Twitter, în octombrie 2022 și a demis rapid echipa de conducere a platformei. În primul său an ca proprietar, numărul utilizatorilor activi lunar a scăzut cu aproximativ 15%, în timp ce veniturile din publicitate au scăzut cu 54%.

Musk a fost nevoit, la începutul lunii mai, să plătească o amendă civilă de 1,5 milioane de dolari pentru a închide un proces în care era acuzat că nu a dezvăluit achiziția de acțiuni Twitter înainte de preluarea companiei. Suma reprezintă însă o fracțiune infimă din averea sa, estimată la 826 de miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Acesta nu este primul caz în care o vedetă din industria muzicală îl ironizează pe Musk în mediul online. În noiembrie 2025, Billie Eilish l-a numit „un laș absolut jalnic” într-un mesaj în care îl critica pentru că nu își donează averea uriașă în scopuri umanitare.

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