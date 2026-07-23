Liviu Vârciu, cu inima cât un purice după ce fiica lui a plecat la muncă în America: „Vorbim din două în două zile”

Liviu Vârciu a făcut prima declarație după ce fiica lui cea mare, Carmina, a ales să plece în Statele Unite pentru a munci. Deși despărțirea nu i-a fost deloc ușoară, prezentatorul TV a spus că îi respectă decizia și este convins că această experiență o va ajuta să se maturizeze și mai mult.

Carmina, în vârstă de 23 de ani, s-a angajat la o ciocolaterie din America, însă a preferat să păstreze discreția în privința postului pe care îl ocupă. Artistul a spus că este mândru de fiica lui și că speră să învețe ce înseamnă responsabilitatea și valoarea banilor.

Liviu Vârciu, despre plecarea fiicei lui

Cântărețul a spus că vorbește aproape zilnic cu fiica lui la telefon și este un tată foarte mândru. El a mărturisit că tânăra știe să aibă grijă de bani și că nu cheltuie banii pe lucruri inutile.

„Eu m-am bucurat mult tare pentru că se maturizează mai repede financiar. Pentru că nu e chiar ușor să te trezești dimineața, că am vorbit și eu cu ea la telefon, să te trezești dimineața, să te duci frumos la muncă, să vezi cât de greu se face un dolar.

Și când vine acasă n-o să mai cheltuie aiurea banii. Bine, nici n-am avut probleme cu ea. Ea chiar n-a cheltuit niciodată fără măsură, adică a fost tot timpul mai bună decât mine financiar. Și am fost total de acord.(n.r. cu decizia ei). Din două în două zile vorbesc cu ea la telefon, mă bucur că a nimerit bine, cazarea e bună”, a declarat Liviu Vârciu.

„Stau cu inima cât un purice”

Liviu Vârciu a recunoscut că despărțirea de Carmina n-a fost deloc ușoară. Prezentatorul a mărturisit că îi este teamă pentru fiica lui, având în vedere că se află la mii de kilometri distanță, dar că are mare încredere în ea.

„Eu am fost în America. Fata mea nu mai e mică, e o domnișoară care poate să decidă pentru ea. Eu nu mă pot pune în calea deciziilor, pentru că tot timpul a avut decizii bune. De când a făcut 18 ani am mare încredere în ea. Stau cu inima cât un purice pentru că e departe, dar am totală încredere în ea, adică din punctul ăsta de vedere stau liniștit”, a mai spus prezentatorul.

Totodată, Vârciu a dezvăluit și cât va dura aventura americană a Carminei. Tânăra a plecat de mai bine de o lună, iar dacă totul merge conform planului, se va întoarce în România peste aproximativ două luni.

„Trei luni de zile va sta. A trecut o lună și două săptămâni, mai are un pic”, a mai precizat Liviu Vârciu.

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