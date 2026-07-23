Cum arată viața Danielei Nane la șase luni de la despărțire: „Nu simt nicio lipsă”

În urmă cu doar câteva luni, Daniela Nane și tenorul Octavian Ene surprindeau pe toată lumea. După o relație de mai bine de un an, cei doi și-au spus adio. Despărțirea a fost la fel de discretă precum le-a fost și relația. Recent, actrița a vorbit despre cum arată viața ei în prezent și se pare că statutul de femeie singură îi priește. Cum arată viața Danielei Nane la șase luni de la despărțire?

La aproape șase luni de la despărțirea de tenorul Octavian Ene, actrița Daniela Nane a vorbit deschis despre perioada pe care o traversează și despre felul în care privește acum iubirea. Se pare că actrița nu simte în prezent nevoia unei noi relații, ci se concentrează pe ea și pasiunile sale.

Cum arată viața Danielei Nane la șase luni de la despărțire

Actrița Daniela Nane și tenorul Octavian Ene au format un cuplu timp de mai bine de un an. Însă, în urmă cu aproximativ 6 luni, cei doi și-au spus adio și au mers pe drumuri separate. Despărțirea a fost una discretă, la fel ca relația, iar cei doi foști parteneri nu și-au dorit să comenteze prea mult pe marginea subiectului, precizând doar că au rămas în relații bune.

„Nu am nimic de spus vis-a-vis de acest subiect. Cred că un domn nu își discută viața personală. Prin urmare, aș aprecia enorm dacă nu voi mai fi contactat pe marginea acestei chestiuni. Daniela Nane este o persoană pe care o respect profund”, declara Octavian Ene, în urmă cu ceva timp.

Acum, la șase luni după despărțire, Daniela Nane a vorbit despre cum arată viața ei în prezent. Se pare că actrița nu se mai gândește la relații și acum se află într-o perioadă în care preferă să se concentreze pe ea și pe propriile plăceri.

„Eu sunt împăcată din acest punct de vedere, nu mă preocupă o relație de cuplu. Am trăit situații atât de frumoase în viața mea, iar sufletul meu e vesel și recunoscător. Am o viață plină și frumoasă și nu simt nicio lipsă. Relaționez relaxat cu toată lumea, privind oamenii drept în ochi. Acolo poți să citești tot ce au în suflet. Și astfel te poți conecta la nivel subtil, sufletesc și poți trăi autentic. Orice altă alternativă e pierdere de timp”, a declarat Daniela Nane, potrivit viva.ro.

În prezent, Daniela Nane se concentrează pe cariera sa, dar și pe micile plăceri ce îi aduc bucurie.

„Îmi place să citesc la umbră, în natură. Îmi place mult să înot, de preferat nu în piscină. Îmi place să dansez, și asta fac uneori și acasă. Îmi place să mă uit la filme și să merg la spectacole de teatru, operă, balet, la concerte”, a mai declarat Daniela Nane.

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