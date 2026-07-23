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Ce pensie primește o judecătoare care s-a retras din activitate la doar 49 de ani. Suma uriașă încasată lunar

De: Irina Vlad 23/07/2026 | 09:03
Ce pensie primește o judecătoare care s-a retras din activitate la doar 49 de ani. Suma uriașă încasată lunar
sursă foto: social media
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Cu o vechime de 25 de ani ca procuror și judecător în România, o femeie din Iași va încasa la pensie o sumă de bani la care mulți seniori nici nu îndrăznesc să viseze.

Este vorba despre judecătoarea Oana Cristina Adam de la Curtea de Apel Iași, care și-a depus dosarul de pensionare înainte de împlinirea vârstei de 49 de ani, mai exact, la 48 de ani, nouă luni și o zi. Cu o vechime de 25 de ani ca procuror și judecător, condiție necesară aprăbării cererii de retragere din activitate, femeia urmează să încaseze o pensie specială de cel puțin 25.000 de lei net – una dintre cele mai mari pensii din județ.

Cum a obținut fosta judecătoare o pensie mare

Oana Cristina Adam a obținut de la Casa Județeană de Pensii Iași decizia de acordare a pensiei de serviciu încă din 9 decembrie 2025, chiar în momentul în care la Curtea Constituțională se dezbătea modificarea legii pensiilor speciale ale magistraților. După ce legea a fost aprobată, femeia a putut rămâne cu pensia calculată după regulile vechi, mult mai avantajoase, care prevede o regulă specială în care se menționează că toți magistrații care au primit decizia oficiașă de pensionare înainte de data de 2 martie 2026 sunt protejați de noile modificări.

Astfel, pentru că s-a pensionat la timp, noua lege nu i s-a aplicat, iar fosta judecătoare a avut dreptul legal să primească o sumă de bani mai mare. Pensie fostei judecătoare a fost calculată după vechea lege: un procent de 80% din media salariilor brute pe care le-a obținut în ultimii 4 ani de muncă, ceea ce înseamnă că suma primită în mână putea să ajungă până la valoarea integrală a ultimului său salariu net. Conform celei mai recente declarații de avere – din 2024, Oana Cristina Adam a încasat în 2024 venituri de 19.000 de lei/lună, notează ZiaruldeIași.

Pe baza de calcul pentru legea veche (80% din venituri) nu se aplică doar în cazul salariului, ci cumulează media tuturor indemnizațiilor brute și a sporurilor din ultimele 48 de luni de activitate înainte de pensionare.

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