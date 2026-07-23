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Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori

De: Emanuela Cristescu 23/07/2026 | 11:15
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
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Robert Peston, omul care a prezis criza financiară din 2008 și pericolul pandemiei de COVID-19 încă de la început, a tras un nou semnal de alarmă! El susține că lumea s-ar putea apropia de un nou șoc economic din cauza inteligenței artificiale.

Robert Peston a mărturisit că experiențele din trecut l-au făcut să privească cu multă atenție evoluțiile economice și tehnologice. Deși avertismentele sale s-au adeverit de-a lungul timpului, jurnalistul a spus că, de multe ori, oamenii aleg să le ignore.

„În mare, ceea ce s-a întâmplat a fost că am publicat o serie de informații importante, am făcut investigații și am obținut exclusivități. Din a doua jumătate a anului 2007 încolo, le ofeream oamenilor informații care le influențau direct viața și pe care nu le primeau din altă parte.

Cred că atunci oamenii s-au concentrat mai mult pe ceea ce spuneam decât pe modul în care o spuneam. Privind în urmă, îmi dau seama că trebuie să am o piele foarte groasă, pentru că, deși am fost criticat intens, nu m-am simțit deosebit de anxios. Pur și simplu am continuat să fac ceea ce făceam și, din fericire, a urmat acel moment de cotitură”, a spus el.

Robert Peston avertizează asupra unui posibil colaps financiar

Jurnalistul a mărturisit că retrăiește aceeași stare de neliniște pe care a avut-o înainte de izbucnirea crizei financiare și înainte de pandemie. De această dată, el a spus că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și investițiile uriașe din acest domeniu ar putea avea consecințe greu de controlat.

Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori

„În primăvara și vara lui 2007 avertizam că ceea ce se întâmpla în sectorul bancar urma să provoace un rău enorm tuturor. Mulți politicieni și oameni din City au scris BBC-ului spunând că răspândesc panică și că ar trebui redus la tăcere.

Câțiva ani mai târziu realizasem numeroase documentare despre China, cunoșteam foarte bine țara și fusesem la Wuhan. Așa că, atunci când acest nou virus misterios a apărut la sfârșitul lui 2019, le-am spus tuturor celor din guvern care erau dispuși să mă asculte: «Situația pare gravă.»”, a mai avertizat jurnalistul.

Potrivit lui Robert Peston, în prezent se investesc sume uriașe în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale, însă există riscul ca rezultatele financiare să nu fie pe măsura așteptărilor. Dacă acest scenariu se va confirma, multe companii ar putea intra în dificultate, iar piețele financiare ar putea resimți un șoc major.

„Mă tem că profiturile nu vor fi suficient de mari pentru a justifica toate aceste investiții, astfel încât multe companii vor da faliment, investitorii se vor speria și vom avea un șoc major pe piețele financiare”, a mai spus el.

Inteligența artificială ar putea schimba radical piața muncii

Pe lângă impactul economic, jurnalistul britanic este convins că dezvoltarea inteligenței artificiale va transforma profund piața muncii. Acesta a avertizat că numeroase locuri de muncă ar putea dispărea, fără ca altele să le ia locul.

„S-ar putea să nu existe locuri de muncă productive convenționale care să le înlocuiască pe cele pierdute. Atunci cum vor mai trăi oamenii?

Iar dacă foarte mulți oameni își pierd locurile de muncă, nimeni nu mai plătește impozit pe venit, astfel încât guvernul nu va mai putea finanța serviciile publice, iar societatea se va prăbuși”, a mai declarat Robert Peston.

Chiar dacă scenariile prezentate sunt sumbre, Robert Peston nu se consideră pesimist. Din contră, el a spus că încearcă să atragă atenția asupra riscurilor tocmai pentru ca acestea să fie prevenite din timp.

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