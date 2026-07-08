Acasă » Știri » Brigitte Pastramă, afectată de criza financiară! La ce a fost nevoită să renunțe vedeta

Brigitte Pastramă, afectată de criza financiară! La ce a fost nevoită să renunțe vedeta

De: Emanuela Cristescu 08/07/2026 | 23:16
Brigitte Pastramă, afectată de criza financiară! La ce a fost nevoită să renunțe vedeta
Brigitte Pastramă, nevoită să își schimbe viața. Nu își mai permite luxul cu care era obișnuită
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Brigitte Pastramă, cunoscută pentru pasiunea ei pentru lux, bijuterii spectaculoase și vacanțe exclusiviste, a fost nevoită să-și schimbe complet stilul de viață. Criza financiară și cheltuielile tot mai mari au determinat-o să renunțe la obiceiuri care, până nu demult, făceau parte din rutina sa zilnică.

Astăzi, soția lui Florin Pastramă spune că fiecare investiție este atent cântărită, iar luxul a trecut pe plan secund.

Brigitte nu a ascuns faptul că, în ultimele luni, și-a reorganizat complet bugetul. Dacă înainte își făcea aproape lunar câte un cadou spectaculos, acum bruneta că nici nu mai intră în magazinele de bijuterii cu același entuziasm.

Brigitte Pastramă, nevoită să renunțe la lux

Mai mult, ea a spus că s-a obișnuit deja cu noul stil de viață și că a înțeles cât de repede se pot evapora banii atunci când ai investiții și multe responsabilități.

„N-am un copac de ăla care face bani… se termină. Este criză. Când ești obișnuit cu multe cheltuieli și ai multe investiții, banii se cheltuiesc repede. Eu îmi cumpăram o dată la lună sau la două luni o bijuterie. O bijuterie scumpă, adică de mii de euro. Din ianuarie nu mi-am mai luat nimic. Dar nu este nicio problemă, trece criza și, bine, m-am și dezobișnuit deja de chestia asta”, a declarat Brigitte Pastramă.

Brigitte Pastramă, nevoită să își schimbe viața. Nu își mai permite luxul cu care era obișnuită
Brigitte Pastramă, nevoită să își schimbe viața. Nu își mai permite luxul cu care era obișnuită

Nu mai merge nici în vacanțe

Dar bijuteriile nu sunt singurul lux care a dispărut din viața vedetei. Soția lui Florin Pastramă a spus că a renunțat și la vacanțe, preferând să rămână aproape de afacerile familiei. În opinia sa, într-o perioadă economică dificilă, succesul depinde de implicarea totală, iar fiecare zi contează.

„Da, am renunțat la multe lucruri, acum nu pot să intru în amănunte. Am renunțat la atât de multe călătorii. Este și o perioadă în care, dacă nu muncești… adică, având afaceri mici, dacă nu muncești și nu te ocupi, nu merge treaba. De aceea cred că implicarea în momente de criză trebuie să fie mult mai mare. Și o să fie bine, zic eu”, a mai spus vedeta.

Chiar dacă a tras linie peste cumpărăturile extravagante și escapadele luxoase, Brigitte privește înainte cu optimism. Aceasta a spus că nu regretă decizia și că, în timp, și-a dat seama că nu are nevoie să cumpere permanent lucruri scumpe pentru a fi fericită.

În plus, vedeta știe deja cine va moșteni impresionanta colecție de bijuterii și haine de firmă adunate de-a lungul anilor. Brigitte a spus că atât fiica ei, cât și viitoarea noră se vor bucura de aceste lucruri și dă asigurări că nu va fi o soacră autoritară.

„Am fată și asta înseamnă că am cui să le las, nu e problemă. O să am și noră, trebuie să-i las și ei, da! Nu cred că am avut vreodată pretenții. Dacă copiii mei sunt fericiți, e ok. N-am absolut nicio pretenție. Niciodată nu am spus nimic. Eu mi-am susținut fata, băiatul, cu absolut toate alegerile, bune, rele, i-am susținut”, a mai declarat Brigitte.

VEZI ȘI: Brigitte Pastramă povestește tot ce a trăit la festivalul de film de la Cannes. Ce nu au voie să facă invitații de pe covorul roșu + Vedeta de la Hollywood care a lăsat-o mască
Cât de mult s-a schimbat Brigitte Pastramă de când s-a mutat în Dubai. Apariția care i-a făcut pe trecători să se uite de două ori

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Singura dorință a Alexandrei Stoica, după ce a depus plângere împotriva lui Toto Dumitrescu: ”Asta vreau!”
Știri
Singura dorință a Alexandrei Stoica, după ce a depus plângere împotriva lui Toto Dumitrescu: ”Asta vreau!”
Criminalul care a ucis-o pe Melisa în 2023, torturat de doi polițiști de la Penitencirul Rahova. Agenții au fost trimiși în judecată
Știri
Criminalul care a ucis-o pe Melisa în 2023, torturat de doi polițiști de la Penitencirul Rahova. Agenții au…
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
Mediafax
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU...
Patrick André de Hillerin: Loserii din jurul liderului suprem Bolojan
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: Loserii din jurul liderului suprem Bolojan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO...
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a reclamat la 112. Cum a motivat respingerea
Adevarul
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a...
EXCLUSIV Ce spune Nicușor Dan despre acuzația că e susținător MAGA
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Nicușor Dan despre acuzația că e susținător MAGA
Erdogan le-a oferit liderilor NATO revolvere personalizate
Mediafax
Erdogan le-a oferit liderilor NATO revolvere personalizate
Parteneri
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat...
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
Prosport.ro
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Anca Serea, revoltată după ce fiica sa cea mare a aflat notele la BAC: „Inuman și nedrept!”
Click.ro
Anca Serea, revoltată după ce fiica sa cea mare a aflat notele la BAC: „Inuman...
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova
Digi 24
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor.ro
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă...
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
go4it.ro
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Descopera.ro
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Patrick André de Hillerin: Loserii din jurul liderului suprem Bolojan
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: Loserii din jurul liderului suprem Bolojan
Tags:
ULTIMA ORĂ
Singura dorință a Alexandrei Stoica, după ce a depus plângere împotriva lui Toto Dumitrescu: ”Asta ...
Singura dorință a Alexandrei Stoica, după ce a depus plângere împotriva lui Toto Dumitrescu: ”Asta vreau!”
Criminalul care a ucis-o pe Melisa în 2023, torturat de doi polițiști de la Penitencirul Rahova. Agenții ...
Criminalul care a ucis-o pe Melisa în 2023, torturat de doi polițiști de la Penitencirul Rahova. Agenții au fost trimiși în judecată
Actorii din Harry Potter care au devenit părinți. Unii își țin copiii departe de ochii publicului
Actorii din Harry Potter care au devenit părinți. Unii își țin copiii departe de ochii publicului
Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca Toto Dumitrescu să fie internat la Obregia: ”Vânzătoarea ...
Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca Toto Dumitrescu să fie internat la Obregia: ”Vânzătoarea se baricadase înăuntru de frica lui”
Vlăduța Lupău, petrecere grandioasă pentru fiul ei cel mic. Isaia a împlinit 2 anișori
Vlăduța Lupău, petrecere grandioasă pentru fiul ei cel mic. Isaia a împlinit 2 anișori
Planul lui Harry și Meghan s-ar fi întors împotriva lor. „Vizita a devenit un dezastru total”
Planul lui Harry și Meghan s-ar fi întors împotriva lor. „Vizita a devenit un dezastru total”
Vezi toate știrile