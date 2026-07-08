Brigitte Pastramă, afectată de criza financiară! La ce a fost nevoită să renunțe vedeta

Brigitte Pastramă, cunoscută pentru pasiunea ei pentru lux, bijuterii spectaculoase și vacanțe exclusiviste, a fost nevoită să-și schimbe complet stilul de viață. Criza financiară și cheltuielile tot mai mari au determinat-o să renunțe la obiceiuri care, până nu demult, făceau parte din rutina sa zilnică.

Astăzi, soția lui Florin Pastramă spune că fiecare investiție este atent cântărită, iar luxul a trecut pe plan secund.

Brigitte nu a ascuns faptul că, în ultimele luni, și-a reorganizat complet bugetul. Dacă înainte își făcea aproape lunar câte un cadou spectaculos, acum bruneta că nici nu mai intră în magazinele de bijuterii cu același entuziasm.

Brigitte Pastramă, nevoită să renunțe la lux

Mai mult, ea a spus că s-a obișnuit deja cu noul stil de viață și că a înțeles cât de repede se pot evapora banii atunci când ai investiții și multe responsabilități.

„N-am un copac de ăla care face bani… se termină. Este criză. Când ești obișnuit cu multe cheltuieli și ai multe investiții, banii se cheltuiesc repede. Eu îmi cumpăram o dată la lună sau la două luni o bijuterie. O bijuterie scumpă, adică de mii de euro. Din ianuarie nu mi-am mai luat nimic. Dar nu este nicio problemă, trece criza și, bine, m-am și dezobișnuit deja de chestia asta”, a declarat Brigitte Pastramă.

Nu mai merge nici în vacanțe

Dar bijuteriile nu sunt singurul lux care a dispărut din viața vedetei. Soția lui Florin Pastramă a spus că a renunțat și la vacanțe, preferând să rămână aproape de afacerile familiei. În opinia sa, într-o perioadă economică dificilă, succesul depinde de implicarea totală, iar fiecare zi contează.

„Da, am renunțat la multe lucruri, acum nu pot să intru în amănunte. Am renunțat la atât de multe călătorii. Este și o perioadă în care, dacă nu muncești… adică, având afaceri mici, dacă nu muncești și nu te ocupi, nu merge treaba. De aceea cred că implicarea în momente de criză trebuie să fie mult mai mare. Și o să fie bine, zic eu”, a mai spus vedeta.

Chiar dacă a tras linie peste cumpărăturile extravagante și escapadele luxoase, Brigitte privește înainte cu optimism. Aceasta a spus că nu regretă decizia și că, în timp, și-a dat seama că nu are nevoie să cumpere permanent lucruri scumpe pentru a fi fericită.

În plus, vedeta știe deja cine va moșteni impresionanta colecție de bijuterii și haine de firmă adunate de-a lungul anilor. Brigitte a spus că atât fiica ei, cât și viitoarea noră se vor bucura de aceste lucruri și dă asigurări că nu va fi o soacră autoritară.

„Am fată și asta înseamnă că am cui să le las, nu e problemă. O să am și noră, trebuie să-i las și ei, da! Nu cred că am avut vreodată pretenții. Dacă copiii mei sunt fericiți, e ok. N-am absolut nicio pretenție. Niciodată nu am spus nimic. Eu mi-am susținut fata, băiatul, cu absolut toate alegerile, bune, rele, i-am susținut”, a mai declarat Brigitte.

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