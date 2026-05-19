Brigitte Pastramă povestește tot ce a trăit la festivalul de film de la Cannes. Ce nu au voie să facă invitații de pe covorul roșu + Vedeta de la Hollywood care a lăsat-o mască

Atmosferă de Hollywood, rochii spectaculoase, blițuri și nume uriașe ale cinematografiei mondiale. Așa poate fi descrisă pe scurt experiența trăită de Brigitte Pastramă la cea de-a 79-a ediție a Festivalul de Film de la Cannes, eveniment care transformă în fiecare an Riviera Franceză într-un adevărat podium global al eleganței. Și pentru că s-a numărat printre românii care au avut ocazia să pășească pe celebrul covor roșu, vedeta a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum a fost întreaga experiență pentru ea, dar și care este actrița care a impresionat-o cu frumusețea ei.

Prezentă la celebrul festival desfășurat între 12 și 23 mai, Brigitte a avut ocazia să participe la Festivalul de Film de la Cannes, acolo unde s-a intersectat cu unele dintre cele mai mari nume de la Hollywood. Două apariții au impresionat-o însă profund. Sharon Stone și Demi Moore, două dintre cele mai mari actrițe ale tuturor timpurilor.

La cei 63 de ani, Demi Moore este extrem de apreciată pentru frumusețea și eleganța ei, iar anul acesta a făcut parte din juriul oficial al festivalului. Chiar dacă nu s-au întâlnit față-n față, iar românca noastră nu a avut ocazia să vorbească cu celebra actriță, a admirat-o de la distanță, în momentul în care a pășit pe covorul roșu.

Brigitte Pastramă s-a întâlnit pe covorul roșu de la Cannes cu Demi Moore

Vedeta ne-a mai povestit și care sunt regulie de la Cannes, pentru că nu oricine ajunge acolo și are ocazia să defileze pe covorul roșu poate face, spre exemplu, fotografii cu celebritățile. Paza este extrem de strictă, iar timpul petrecut în luminile blițurilor este limitat.

Acum merg la Monte Carlo, da, am fost la Cannes, nu am avut deloc emoții pe covorul roșu. Am fost la premiera filmului Fjord, a lui Cristian Mungiu. Eu nu știam exact despre ce era vorba inițial, apoi mi-am dat seama că este vorba despre cazul familie Botnariu, familia care era în Norvegia, cu 4 copii, care au fost luați de Protecția Copilului și dați altor familii. Eu știam de acest caz de la biserica noastră, chiar noi ne rugam pentru acest caz. Din păcate, Norvergia este o țară în care creștinismul este luat în derâdere. Transpunerea pe care a făcut-o Cristian Mungiu a fost exact cum e și realitatea și aș vrea pe această cale să îl felicit pentru inițiativa și ideea pe care a avut-o. Pe covorul roșu, când am trecut eu am văzut-o pe Sharon Stone și Demi Moore, care era președinta juriului. Este extraordinar de frumoasă în realitate, chiar m-a impresionat. Știu că toată lumea spune că e foarte frumoasă, dar chiar e superbă. Covorul roșu ține cam jumătate de oră și nu ai ocazia să-i vezi chiar pe toți, doar atunci când treci. Doar la biletele super lux poți. Nu ai voie nici să faci poze cu celebrități, poți doar să treci pe acolo și eventual, dacă îți fac fotografii poze și dacă te cunoști cu ei, să își dea pozele, așa cum mi s-a întâmplat și mie. Pentru că eu mă știam cu ei, am avut prezentare cu 2 zile înainte și au venit toți fotografii și m-au cunoscut, pentru că eu am deschis show-ul și mi-au trimis pozele. Eu acum mai am un eveniment la Monte Carlo, am o altă prezentare, la Meridien Beach Plaza, a declarat Brigitte Pastramă pentru CANCAN.RO.

