Cum o duce Brigitte Pastramă în Dubai, în plin război în Orientul Mijlociu: „Nu am bani să cumpăr ce mi-ar plăcea”

Brigitte Pastramă s-a întors în România, după războiul care a izbucnit în Orientul Mijlociu. Ea deține în Dubai o casă și mașină, iar în cadrul unei emisiuni a vorbit despre ce se va întâmpla cu ceea ce are acolo. De asemenea, ea a vorbit și despre diferențele din domeniul afacerilor dintre România și Emiratele Arabe.

Brigitte Pastramă și-a făcut o viață spectaculoasă în Dubai. Are acolo tot ce își dorește, iar tensiunile care au loc în această perioadă între Iran, Israel și SUA nu o afectează deloc. Totodată, în cadrul unei emisiuni la care a fost invitată recent, a explicat că interesul pentru piața imobiliară nu a scăzut, așa cum ne așteptam mulți dintre noi.

Cum o duce Brigitte Pastramă în Dubai

Războiul care are loc în Orientul Mijlociu are efecte negative vizibile în mai multe țări, inclusiv în România, și asta pentru că scumpirile la alimente și la combustibil sunt în toi. Cu toate acestea, Brigitte Pastramă nu pare să fie afectată. Aceasta a revenit de curând acasă și a fost invitată la o emisiune. Acolo a vorbit deschis despre traiul pe care îl duce în Dubai și pare că se descurcă de minune. Vedeta deține acolo o casă care valorează peste 500.000 de euro, însă nu se teme că va pierde bani, nici măcar acum, în plin război.

„Cu proprietățile nu se întâmplă nimic, pentru că eu am acolo mașină, casă. Am și aici mașină, casă. Am licență de fashion designer și licența mea acolo. Casa nu e așa mare, e o casă cu trei băi, două dormitoare, un living și o curte, cu palmieri. Valorează și acum peste 500 de mii de euro”, a declarat Brigitte.

De asemenea, ea a povestit și despre situația actuală de pe piața imobiliară. Aceasta a explicat că interesul nu a scăzut deloc.

„M-au sunat și să vând, și să cumpăr. Nu am bani să-mi cumpăr ce mi-ar plăcea, aș vrea o casă mare, dacă s-ar putea undeva la mare, dar nu am posibilitatea asta în momentul de față”, a mai spus vedeta.

Pe lângă bunurile pe care le deține în Emirate, aceasta a mai vorbit și despre diferențele pe care le-a sesizat ea în domeniul afacerilor între Dubai și România.

„Banii pe care îi am îi investesc în brandul pe care l-am făcut, în atelier, manopera e foarte scumpă. Nu e ușor în România, s-au mărit foarte mult taxele, de-aia îmi doream această afacere în Dubai, pentru că ai 5% taxe. Aici plătesc că merge, că nu merge. Acum mi-a venit pe o firmă 80 de mii de lei pe luna trecută. Aici, că merge, că nu merge plătești”, a adăugat ea.

