Diagnosticată cu o boală cruntă, Christina Appelgate a fost internată. Reprezentanții actriței au făcut precizări

Actrița Christina Applegate este în prezent internată într-un spital din Los Angeles, potrivit informațiilor obținute de presa americană.

Surse cu cunoștințe directe au declarat pentru TMZ că aceasta a fost internată la sfârșitul lunii martie, însă motivul exact al spitalizării rămâne, deocamdată, necunoscut. Applegate se confruntă cu scleroza multiplă, boală de care a fost diagnosticată în iunie 2021, însă nu este clar dacă actuala internare are legătură cu această afecțiune.

Informația vine după ce, pe 31 martie, co-prezentatoarea podcastului „MeSsy”, Jamie-Lynn Sigler, a anunțat că emisiunea va intra într-o scurtă pauză, în timp ce ambele gazde se află în turnee de promovare a cărților lor. Sigler trăiește de peste 20 de ani cu o formă recurent-remisivă de scleroză multiplă.

„Nu am niciun comentariu în legătură cu faptul că ea ar fi internată sau cu privire la tratamentele sale medicale. Are un istoric îndelungat de afecțiuni medicale complexe, despre care a vorbit cu o sinceritate remarcabilă, inclusiv în memoriile sale și în podcast”, a declarat un reprezentant al Christinei Applegate.

Christina Applegate suferă de scleroză multiplă

Christina Applegate și-a publicat luna trecută memoriile, intitulate „You With the Sad Eyes”. În volum, actrița descrie efectele cotidiene ale bolii, mărturisind: „Când mă trezesc, de multe ori nu reușesc să-mi mișc brațul suficient cât să ajung la paharul cu apă de lângă pat sau la telefonul pus la încărcat.”

Ea adaugă că boala o face mai vulnerabilă la infecții, ceea ce o trimite frecvent la camera de gardă.

Actrița le-a oferit periodic fanilor actualizări despre starea sa de sănătate, care pare să se deterioreze de la an la an. În august anul trecut, ea a dezvăluit că a fost internată în spital din cauza unor dureri intense. La acel moment, actrița le-a spus ascultătorilor podcastului său „MeSsy Podcast” că țipa de durere și că a fost diagnosticată cu o infecție renală.

În aceeași perioadă, Christina Applegate a vorbit și despre impactul bolii asupra fiicei sale, mărturisind că aceasta a fost profund afectată.

