Diagnosticată cu o boală cruntă, Christina Appelgate a fost internată. Reprezentanții actriței au făcut precizări

De: Daniel Matei 18/04/2026 | 00:50
Sursa foto: Profimedia

Actrița Christina Applegate este în prezent internată într-un spital din Los Angeles, potrivit informațiilor obținute de presa americană.

Surse cu cunoștințe directe au declarat pentru TMZ că aceasta a fost internată la sfârșitul lunii martie, însă motivul exact al spitalizării rămâne, deocamdată, necunoscut. Applegate se confruntă cu scleroza multiplă, boală de care a fost diagnosticată în iunie 2021, însă nu este clar dacă actuala internare are legătură cu această afecțiune.

Informația vine după ce, pe 31 martie, co-prezentatoarea podcastului „MeSsy”, Jamie-Lynn Sigler, a anunțat că emisiunea va intra într-o scurtă pauză, în timp ce ambele gazde se află în turnee de promovare a cărților lor. Sigler trăiește de peste 20 de ani cu o formă recurent-remisivă de scleroză multiplă.

„Nu am niciun comentariu în legătură cu faptul că ea ar fi internată sau cu privire la tratamentele sale medicale. Are un istoric îndelungat de afecțiuni medicale complexe, despre care a vorbit cu o sinceritate remarcabilă, inclusiv în memoriile sale și în podcast”, a declarat un reprezentant al Christinei Applegate.

Christina Applegate suferă de scleroză multiplă

Christina Applegate și-a publicat luna trecută memoriile, intitulate „You With the Sad Eyes”. În volum, actrița descrie efectele cotidiene ale bolii, mărturisind: „Când mă trezesc, de multe ori nu reușesc să-mi mișc brațul suficient cât să ajung la paharul cu apă de lângă pat sau la telefonul pus la încărcat.”

Ea adaugă că boala o face mai vulnerabilă la infecții, ceea ce o trimite frecvent la camera de gardă.

Actrița le-a oferit periodic fanilor actualizări despre starea sa de sănătate, care pare să se deterioreze de la an la an. În august anul trecut, ea a dezvăluit că a fost internată în spital din cauza unor dureri intense. La acel moment, actrița le-a spus ascultătorilor podcastului său „MeSsy Podcast” că țipa de durere și că a fost diagnosticată cu o infecție renală.

În aceeași perioadă, Christina Applegate a vorbit și despre impactul bolii asupra fiicei sale, mărturisind că aceasta a fost profund afectată.

CITEȘTE ȘI:

Christina Applegate, o copilărie marcată de abuzuri: ”M-am simțit rău, speriată și tristă”

Cum arată acum fiica Christinei Applegate. Sadie a dus lupta cu boala mamei sale indirect

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Eminem, bunic pentru a doua oară! Artistul are o nepoțică de nota 10
Showbiz internațional
Eminem, bunic pentru a doua oară! Artistul are o nepoțică de nota 10
E însărcinată cu al treilea copil, la 44 de ani! Celebra vedetă e în extaz: „Este un privilegiu și un miracol”
Showbiz internațional
E însărcinată cu al treilea copil, la 44 de ani! Celebra vedetă e în extaz: „Este un privilegiu…
Premieră pentru România la sediul NATO
Mediafax
Premieră pentru România la sediul NATO
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026. Câte ore durează călătoria
Gandul.ro
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026....
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea...
Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins” milioane de ruși. Kremlinul respinge acuzațiile
Adevarul
Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins” milioane de ruși....
Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de miliarde de dolari contra uraniu îmbogățit. Ce spune Donald Trump
Digi24
Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de miliarde de...
Un lider UE propune un pact de apărare „în stil Schengen” deschis aliaților din afara uniunii
Mediafax
Un lider UE propune un pact de apărare „în stil Schengen” deschis aliaților...
Parteneri
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua...
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Click.ro
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Deputații ruși cer femeilor singure să se culce cu bărbații care revin de pe front și să renunțe la fertilizarea in vitro
Digi24
Deputații ruși cer femeilor singure să se culce cu bărbații care revin de pe front...
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Promotor.ro
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Doi hoți de fier vechi au deschis „poarta iadului” după un jaf într-un spital părăsit
go4it.ro
Doi hoți de fier vechi au deschis „poarta iadului” după un jaf într-un spital părăsit
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026. Câte ore durează călătoria
Gandul.ro
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026. Câte ore...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De la „Ecaterina Varga” la Arădeanca și ”Fabrica de bucurii”: istoria celei mai iubite fabrici ...
De la „Ecaterina Varga” la Arădeanca și ”Fabrica de bucurii”: istoria celei mai iubite fabrici de păpuși din România
Horoscop 18 aprilie 2026. Zodia care rupe o prietenie veche
Horoscop 18 aprilie 2026. Zodia care rupe o prietenie veche
Cum o duce Brigitte Pastramă în Dubai, în plin război în Orientul Mijlociu: „Nu am bani să cumpăr ...
Cum o duce Brigitte Pastramă în Dubai, în plin război în Orientul Mijlociu: „Nu am bani să cumpăr ce mi-ar plăcea”
Mădălin Feraru a dejucat planul Clejanilor! Ce i-ar fi zis Ioniță la telefon despre Fulgy: „Mesajele ...
Mădălin Feraru a dejucat planul Clejanilor! Ce i-ar fi zis Ioniță la telefon despre Fulgy: „Mesajele erau clare, mi se spunea să nu vorbesc”
Mădălin Feraru îi dă pe Clejani în judecată! A spus tot adevărul, după ce Viorica l-a acuzat ...
Mădălin Feraru îi dă pe Clejani în judecată! A spus tot adevărul, după ce Viorica l-a acuzat că „pentru 3 dolari, mi-au făcut băiatul”
Probleme grave pentru Bianca Stoica la Survivor. Războinica abia putea vorbi, apoi a comis-o grav pe ...
Probleme grave pentru Bianca Stoica la Survivor. Războinica abia putea vorbi, apoi a comis-o grav pe traseu
Vezi toate știrile