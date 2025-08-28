Cum arată acum fiica Christinei Applegate. Sadie a dus lupta cu boala mamei sale indirect

Actrița Christina Applegate a povestit recent, într-un interviu, cum lupta cu scleroza multiplă a afectat-o pe fiica sa Sadie, în vârstă de 14 ani. Artista, cunoscută publicului din România mai ales pentru rolul lui Kelly din celebrul serial de comedie „Familia Bundy”, a povestit că boala ei a afectat-o extrem de puternic pe fiica sa.

Christina Applegate a dezvăluit cu sinceritate cum lupta ei cu scleroza multiplă a „distrus-o” pe fiica ei de 14 ani, Sadie, scrie Page Six.

„O văd cum se uită la mine când sunt în pat și nu mă pot mișca prea mult, sau când vreau să-i spun noapte bună în camera ei, dar nu pot ajunge pe hol din anumite motive, pentru că picioarele mele nu funcționează în ziua respectivă. Asta a distrus-o”, a spus ea în episodul de marți al podcastului „MesSy”.

Christina Applegate suferă de scleroză multiplă

În cadrul interviului, actrița a reflectat asupra vieții sale înainte de diagnosticul de scleroză multiplă, primit în 2021, spunând că fiica ei o vedea ca pe o persoană puternică, energică și plină de viață. Iar apoi, diagnosticul și mai ales boala în sine au reprezentat o lovitură pentru Sadie care, deodată, s-a confruntat cu schimbări dramatice.

„Atunci când s-a întâmplat asta, în 2021, a fost stoică. Nu știa asta. A fost ca și cum și-ar fi pierdut mama din cauza acestei nenorocite de chestii. Și, cu cât crește mai mult, cred că o doare și mai mult”, a povestit ea.

Applegate, în vârstă de 53 de ani, a menționat că a fost o tranziție extrem de dificilă, atât pentru ea, cât și pentru adolescentă. De asemenea, ea a explicat că familia se confrunta pe atunci și cu efectele pandemiei de COVID-19.

„Tocmai trecuserîm prin COVID, fără școală și toate chestiile astea, iar acum mama nu mai poate face toate lucrurile pe care le putea face înainte și vedeam asta în ochii ei. Văd asta”, a recunoscut ea.

Totuși, actrița și-a exprimat recunoștința pentru faptul că a avut-o pe fiica sa alături de ea în momentele cele mai dificile.

„Dar știți ce este cu adevărat frumos? Când ieșim în oraș, știe că trec printr-o perioadă atât de grea pentru că am atâta anxietate când ies… Și mă ține mereu de braț”, a spus Applegate.

CITEȘTE ȘI: Calvarul pe care Christina Applegate îl îndură! Problemele de sănătate au îngenunchiat-o pe celebra actriță: „Trăiesc într-un iad”