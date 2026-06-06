Andreea Munteanu nu a mai tăcut după eliminare. Mesajul publicat imediat după Survivor

Eliminarea de la Survivor nu a făcut-o să păstreze tăcerea. Din contră! Andreea Munteanu a reacționat imediat după ce a părăsit competiția și a publicat un mesaj care i-a pus pe gânduri pe cei care au urmărit-o până în ultimul duel.

Parcursul Andreei Munteanu la Survivor s-a încheiat după duelul cu Patricia Vizitiu, însă sportiva nu a lăsat prea mult timp să treacă până să transmită primul mesaj după eliminare.

Andreea Munteanu, primul mesaj după eliminare

Fosta Faimoasă a povestit cum au fost cele trei luni petrecute în Republica Dominicană și a recunoscut că experiența a schimbat-o complet. Ea a spus s-a certat cu colegii și că a avut parte de multe nopți nedormite, dar că nu regretă nicio secundă.

„După 3 luni petrecute în junglă, se încheie și aventura mea în Survivor. Când am acceptat această provocare, nu știam exact la ce să mă aștept. Știam doar că eram foarte entuziasmată, curioasă și aveam o poftă nebună de a intra pe traseu.

A fost o experiență de care aveam nevoie, una în care m-am autodepășit și în care am întâlnit oameni diferiți, alături de care am râs, am câștigat, am pierdut, ne-am certat (oleacă), am pierdut nopți pe plajă atunci când nu aveam somn și am povestit despre viață. Pentru toate acestea sunt recunoscătoare”, a scris Andreea pe Instagram.

Este deschisă la oferte

Deși a ratat la limită semifinala, Andreea Munteanu a spus că nu este dezamăgită și că le ține pumnii foștilor colegi rămași în concurs. Totodată, sportiva a lăsat de înțeles că Survivor nu va fi ultima provocare pe care o acceptă.

„Îi felicit pe toți concurenții rămași în competiție și le urez mult succes mai departe! … Și cine știe? Această etapă s-a terminat, dar spiritul de competiție nu dispare așa ușor. Așa că nu vă mirați dacă, la un moment dat, mă veți vedea acceptând și alte provocări care să mă scoată din zona mea de confort”, a mai spus fosta Faimoasă.

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