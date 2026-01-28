Cine este Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026. A reprezentat de mai multe ori România

Fanii emisiunii Survivor au fost luați prin surprindere! Patru concurenți noi se alătură show-ului de pe Antena 1, câte doi pentru fiecare echipă. Printre aceștia se numără și Andreea Munteanu, cea care va merge la Faimoși. Cine este tânăra? Toate detaliile în articol.

Au trecut deja trei săptămâni de provocări grele, situații controversate și nervi acumulați în competiția Survivor. Tensiunea dintre triburi atinge cote alarmante, iar acum fiecare echipă va fi mărită cu doi membri.

Cine este Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026

Marian Godină și Andreea Munteanu sunt cei care vor face parte din echipa Faimoșilor, iar Maria Dumitru și CAV, se vor alătura Războinicilor.

Andreea Munteanu, în vârstă de 27 de ani, este o fostă gimnastă de performanță care a reprezentat România în mai multe competiții.

Andreea Munteanu a făcut parte din lotul național de junioare pentru Campionatele Europene de la Bruxelles, Belgia, în anul 2012. Fosta sportivă a ajutat echipa României să termine pe locul 3 și s-a întors acasă cu 3 medalii: bronzul pe echipe (54.857 în total), argint la bârnă (14.433) și bronz la sol (13.900, la egalitate cu Gabrielle Jupp din Marea Britanie).

Mai târziu, în anul 2013, Andreea a obținut aurul la Individual compus în cadrul ediției cu numărul 10 a Trofeului Lugano în Lugano, Elveția.

Debutul la senioare s-a petrecut la Cupa Mondială Cottbus în anul 2014. Andreea Munteanu s-a calificat pe primul loc la bârnă și sol, dar a căzut în probele finale din cauza emoțiilor. Fosta sportivă a terminat cu bronzul la bârnă atunci, cu un punctaj de 13.750, dar pe locul 5 la sol (13.150).

Marian Godină, al doilea concurent care intră în echipa Faimoșilor, este unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din România și s-a remarcat în mediul online prin conținutul său (VEZI AICI MAI MULTE DESPRE EL).

