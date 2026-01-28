Acasă » Știri » Cine este Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026. A reprezentat de mai multe ori România

Cine este Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026. A reprezentat de mai multe ori România

De: Denisa Iordache 28/01/2026 | 20:30
Cine este Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026. A reprezentat de mai multe ori România
Cine este Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026

Fanii emisiunii Survivor au fost luați prin surprindere! Patru concurenți noi se alătură show-ului de pe Antena 1, câte doi pentru fiecare echipă. Printre aceștia se numără și Andreea Munteanu, cea care va merge la Faimoși. Cine este tânăra? Toate detaliile în articol.

Au trecut deja trei săptămâni de provocări grele, situații controversate și nervi acumulați în competiția Survivor. Tensiunea dintre triburi atinge cote alarmante, iar acum fiecare echipă va fi mărită cu doi membri.

Cine este Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026

Marian Godină și Andreea Munteanu sunt cei care vor face parte din echipa Faimoșilor, iar Maria Dumitru și CAV, se vor alătura Războinicilor.

Andreea Munteanu, în vârstă de 27 de ani, este o fostă gimnastă de performanță care a reprezentat România în mai multe competiții.

Andreea Munteanu a făcut parte din lotul național de junioare pentru Campionatele Europene de la Bruxelles, Belgia, în anul 2012. Fosta sportivă a ajutat echipa României să termine pe locul 3 și s-a întors acasă cu 3 medalii: bronzul pe echipe (54.857 în total), argint la bârnă (14.433) și bronz la sol (13.900, la egalitate cu Gabrielle Jupp din Marea Britanie).

Andreea Munteanu
Andreea Munteanu

Mai târziu, în anul 2013, Andreea a obținut aurul la Individual compus în cadrul ediției cu numărul 10 a Trofeului Lugano în Lugano, Elveția.

Debutul la senioare s-a petrecut la Cupa Mondială Cottbus în anul 2014. Andreea Munteanu s-a calificat pe primul loc la bârnă și sol, dar a căzut în probele finale din cauza emoțiilor. Fosta sportivă a terminat cu bronzul la bârnă atunci, cu un punctaj de  13.750, dar pe locul 5 la sol (13.150).

Marian Godină, al doilea concurent care intră în echipa Faimoșilor, este unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din România și s-a remarcat în mediul online prin conținutul său (VEZI AICI MAI MULTE DESPRE EL).

VEZI ȘI:

Roxana Condurache rupe tăcerea despre ‘relația’ cu Călin Donca de la Survivor 2026: „Țin să precizez ce este evident”

Avem dovada că Aris Eram a mințit la Survivor. De ce are „boală” fiul Andrei Esca pe Cristian Boureanu, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Larisa Udilă a născut! Primele imagini cu fetița fostei concurente de la ”Bravo, ai stil”
Știri
Larisa Udilă a născut! Primele imagini cu fetița fostei concurente de la ”Bravo, ai stil”
De ce nu mai este Cătălin Măruță la PRO TV, de fapt. Prezentatorul a rupt tăcerea și a spus adevărul
Știri
De ce nu mai este Cătălin Măruță la PRO TV, de fapt. Prezentatorul a rupt tăcerea și a…
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute...
Blugii lui Miruță i-au revoltat și pe stiliști. Adina Buzatu acuză: „lipsă de respect, neglijență, nu se reprezintă pe sine, ci o țară întreagă”
Gandul.ro
Blugii lui Miruță i-au revoltat și pe stiliști. Adina Buzatu acuză: „lipsă de...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino Ronaldo
Adevarul
Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că...
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Mihai Trăistariu o face praf pe Andreea Bălan după ce aceasta a ajuns în juriul Eurovision! „Nu ar trece nici de preselecții dacă ar concura!”
Click.ro
Mihai Trăistariu o face praf pe Andreea Bălan după ce aceasta a ajuns în juriul...
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
Digi 24
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
go4it.ro
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
O nouă amânare pentru GTA 6?
Go4Games
O nouă amânare pentru GTA 6?
Blugii lui Miruță i-au revoltat și pe stiliști. Adina Buzatu acuză: „lipsă de respect, neglijență, nu se reprezintă pe sine, ci o țară întreagă”
Gandul.ro
Blugii lui Miruță i-au revoltat și pe stiliști. Adina Buzatu acuză: „lipsă de respect, neglijență,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Larisa Udilă a născut! Primele imagini cu fetița fostei concurente de la ”Bravo, ai stil”
Larisa Udilă a născut! Primele imagini cu fetița fostei concurente de la ”Bravo, ai stil”
BANC | Am întâlnit o femeie la ieșirea din mall, care plângea că pierduse 1.000 ron
BANC | Am întâlnit o femeie la ieșirea din mall, care plângea că pierduse 1.000 ron
De ce nu mai este Cătălin Măruță la PRO TV, de fapt. Prezentatorul a rupt tăcerea și a spus adevărul
De ce nu mai este Cătălin Măruță la PRO TV, de fapt. Prezentatorul a rupt tăcerea și a spus adevărul
Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar, după ce prezentatorul TV a fost surprins cu Ilie Bolojan
Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar, după ce prezentatorul TV a fost surprins cu Ilie Bolojan
Psihologul Cristian Andrei, dus la audieri în cătușe! Ce ținea în mână, în timp ce era escortat ...
Psihologul Cristian Andrei, dus la audieri în cătușe! Ce ținea în mână, în timp ce era escortat de polițiști
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut preinfarct după ce fiul său a intrat în live cu Fulgy. Dezvăluiri ...
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut preinfarct după ce fiul său a intrat în live cu Fulgy. Dezvăluiri de ultimă oră!
Vezi toate știrile
×