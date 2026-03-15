Știri » Aurul și argintul se scumpesc. Românii plătesc mai mult pentru bijuterii

Aurul și argintul se scumpesc. Românii plătesc mai mult pentru bijuterii

De: Iancu Tatiana 15/03/2026 | 18:35
SURSA: Pexels.co/Pixabay

Bijuteriile confecționate din aur și argint ajung la prețuri din ce în ce mai scumpe. Acest lucru îi afectează în mod direct pe comercianții din România, care anunță că vor exista schimbări în ceea ce privește tariful și compoziția produselor. La aceste modificări este inclusă și cantitatea vândută de bijuterii.

Potrivit președintelui Colegiului Producătorilor și Comercianților de Bijuterii (CPCB), Mihai Trif, vor exista scăderi la bugetul statului, dar și apariția unor amestecuri metalice variate. În plus, producătorii români vor fi dezavantajați din cauza diminuării vânzărilor.

Ce se întâmplă

Mihai Trif a vorbit despre faptul că lipsurile de la rafturi pot favoriza concurența neloială:

Doar în luna ianuarie 2026, am asistat la o creştere a preţului aurului de peste 17%. Această tendinţă vine pe fondul unui an 2025 istoric, în care aurul s-a apreciat cu 64,58%, reconfirmându-şi statutul de activ de refugiu preferat în perioade de volatilitate economică globală. Mai impresionantă a fost evoluţia argintului, care a înregistrat un avans spectaculos de 147,95%. În acest context, producătorii şi comercianţii au fost nevoiţi să îşi actualizeze preţurile în raport cu aceste valori de referinţă. Bijuteria, dincolo de valoarea sa estetică şi emoţională, are la bază o materie primă tranzacţionată la bursă, iar preţul de vânzare este direct corelat cu aceste cotaţii şi cu costurile de producţie aferente, a declarat acesta.

În același timp, acesta suține că modificările fiscale care vor veni nu afectează în mod direct prețurile de la raft:

Evoluţia preţului la raft este dictată de structura tehnică a fiecărei bijuterii, motiv pentru care transferul creşterii cotaţiilor bursiere se resimte diferit pe categorii de produse. La produse cu pondere mare de metal (verighete, lanţuri simple, brăţări masive), materia primă reprezintă peste 80% din valoarea produsului. În aceste cazuri, transferul creşterii cotaţiilor este cel mai vizibil şi mai rapid, preţul final reflectând în proporţie de 70-90% fluctuaţiile de la bursă. Bijuterii cu design complex sau gramaj mic: în cazul pieselor unde manopera, designul şi tehnologia de producţie reprezintă o parte semnificativă din cost, creşterea preţului aurului se resimte mai temperat. Pentru aceste categorii, vorbim de un transfer de aproximativ 40-60% din creşterea bursei în preţul final. În cazul argintului, impactul la raft este adesea amortizat de faptul că valoarea manoperei este, în multe cazuri, mai mare decât cea a metalului propriu-zis, a mai spus Mihai Trif.

Cei care vor fi afectați sunt producătorii români, deoarece TVA-ul la bijuteriile scond-hand nu sunt taxate atât de aspru, față de TVA-ul pe care îl plătesc producătorii.

Deşi legea permite schimbul ca metodă de prelucrare, în realitate asistăm adesea la operaţiuni de vânzare-cumpărare deghizate între comercianţi şi distribuitori (pretins producători), mascate pentru a evita plata TVA la întreaga valoare a tranzacţiei. Vânzătorii «profesionişti»: lipsa unui registru centralizat facilitează activitatea unor persoane care realizează tranzacţii comerciale continue sub paravanul vânzării de bunuri personale. În concluzie, deşi fluxul de aur de la populaţie susţine stocurile, el alimentează şi o zonă de concurenţă neloială prin exploatarea lacunelor legislative, a mai adăugat președintele CPCB.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Amenzi usturătoare pentru cei care perturbă liniștea. Cât trebuie să scoată din buzunare
Știri
Amenzi usturătoare pentru cei care perturbă liniștea. Cât trebuie să scoată din buzunare
Marius Tucă Show începe luni, 16 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Știri
Marius Tucă Show începe luni, 16 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin…
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și în cazul relațiilor stabile
Mediafax
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și...
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la grec, la „împinge tava” din Auchan
Gandul.ro
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
Adevarul
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert...
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există...
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Mediafax
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Parteneri
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Click.ro
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior...
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Digi 24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va...
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
Digi24
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce...
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
go4it.ro
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Go4Games
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la grec, la „împinge tava” din Auchan
Gandul.ro
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la grec, la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Amenzi usturătoare pentru cei care perturbă liniștea. Cât trebuie să scoată din buzunare
Amenzi usturătoare pentru cei care perturbă liniștea. Cât trebuie să scoată din buzunare
Influencerul a fost eliminat de la Survivor! Cum a fost surprins Ceanu Zheng imediat după întoarcerea ...
Influencerul a fost eliminat de la Survivor! Cum a fost surprins Ceanu Zheng imediat după întoarcerea din Dominicană
Marius Tucă Show începe luni, 16 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 16 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Insula din Europa care a luat locul Dubaiului pentru turiștii bogați. Cererile pentru vile de lux au ...
Insula din Europa care a luat locul Dubaiului pentru turiștii bogați. Cererile pentru vile de lux au explodat
Gender reveal-ul care a devenit viral! Același bărbat a apărut cu două femei diferite: „Are frate ...
Gender reveal-ul care a devenit viral! Același bărbat a apărut cu două femei diferite: „Are frate geamăn?”
Vezi toate știrile