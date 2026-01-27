Acasă » Știri » Avem dovada că Aris Eram a mințit la Survivor. De ce are „boală” fiul Andrei Esca pe Cristian Boureanu, de fapt

De: roxana tudorescu 27/01/2026 | 07:50
Oare să fie acesta startul unui nou scandal? Aris Eram a pus tunurile pe Cristian Boureanu în ultima ediție Survivor. Chiar dacă a spus că l-a votat spre eliminare pentru că este slab…lucrurile nu stau chiar așa. Ce s-a întâmplat între cei doi, de fapt?

Competiția Survivor le-a oferit telespectatorilor intrigi și controverse încă din primele ediții, reușind să îi țină pe oameni cu sufletele la gură de la o ediție la alta. Recent, Aris Eram și Cristian Boureanu au devenit protagoniștii.

În ultimul episod, Aris l-a votat pe Boureanu și a motivat decizia spunând că el este cel mai slab dintre băieți. Ei bine, potrivit clasamentului pe care vi l-am atașat mai jos, acest lucru este total neadevărat. Se poate vedea clar faptul că Ceanu Zheng este pe ultimul loc în clasament dintre băieți.

Atunci, dacă Aris Eram a mințit, care ar fi motivul pentru care și-a votat colegul, de fapt? Vă spunem noi! În urmă cu puțină vreme, în cadrul competiției, Cristian Boureanu a spus despre Aris că este ”brelocul” lui Călin Donca și face mereu ce îi spune ”stăpânul”. Acestea fiind spuse, fiul Andreei Esca a mințit atunci când a motivat alegerea. Mai mult, el nu avea cum să își voteze prietenul, pe Ceanu, care este cu adevărat cel mai slab în prezent.

Gabi Tamaș a intervenit în conflictul Boureanu-Donca

În urmă cu câteva ediții, sătul de certurile dintre Boureanu și Donca, Gabi Tamaș a intervenit și a spus că acestea le afectează întreaga echipă:

„Eu nu văd niciun conflict. Sunt doi alfa care încearcă să facă ceva, dar niciunul nu face nimic. Pentru că până la urmă, noi suferim cu toții. Călin mi-a zis să fac ceva, am făcut, Cristi mi-a zis să fac ceva, am făcut. Nu e el arhitectul-șef. A intervenit o ceartă între doi masculi, dar credeți-mă, că poate sunt alfa cei trei din spate, Iusin, Cean, Aris și eu. Toți băieții de aici avem caracter de lider, doar că noi nu am intervenit în ceartă. Afla…nu mi se pare niciunul dintre ei afla, credeți-mă. Ei nu s-au bătut pe nimic, nu e niciunul capul, lider la noi în trib. La noi nu există șefi, doar că mai intervin niște discuții. Că se consideră unul sau ar vrea să fie șef, e altceva ”.

