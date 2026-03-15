O companie de cabluri electrice oferă salarii nete care ajung la 10.000 de lei. Cazarea plătită integral

De: Iancu Tatiana 15/03/2026 | 17:06
Fabrica Romcab din Acățari, județul Mureș, caută ingineri, iar salariile oferite sunt competitive. Un salariu net pornește de la 8.000 de lei, iar cazarea este în totalitate plătită de companie. Pentru a ocupa un post, doritorii trebuie să dobândească cunoștințe vaste despre tehnologie și mijloacele de fabricație.

Romcab este un cunoscut producător de cabluri electricve din România, iar în acest moment pune la dispoziție locuri de muncă, dar și apartamente pentru viitorii angajați. Salariul net poate ajunge și la 10.000 lunar.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Cei care vor să facă parte din echipa distribuitorului trebuie să aibă studii superioare tehnice. Mai multe decât atât, trebuie să fie stăpâni pe ei înșiși și să cunoască pachetul de programe AUTOCAD, CAD/CAM, precum și elementele distinctive dintre materiile prime și procesul destinat fiecăreia.   De asemenea, trebuie să se descurce cu planificarea și organizarea fluxului de producție pentru a garanta siguranța și să evite întârzierile de livrare. În același timp, potențialii salariați trebuie să fie dispuși să lucreze și în cursul zilei de sâmbătă.

Pe lângă planificare și organizare, inginerii trebuie să fie la curent cu cantitatea de resurse necesare. Aceștia se ocupă și de monitorizarea întregului proces de producție, de la întocmirea unui inventar de resurse materiale, până la activitatea personalului. Pe scurt, aceștia trebuie să se asigure că munca făcută de oameni și utilaje este exercitată întocmai cu regulamentul și cu lista de resurse întocmită.

Trebuie să fie buni observatori și să supervizeze datele tehnice de producție pentru menținerea calității produselor și pentru optimizarea acestora. Obiectivul principal vizează diminuarea cheltuielilor și sporirea eficienței productivității. Angajații au rolul de a verifica bunurile în fiecare etapă de fabricație. Tot ei vor fi și cei care se vor asigura că rezultatele finale respectă întocmai regulile, cum ar fi cele de siguranță și caracteristicile tehnice.

Viitorul personal se va ocupa și de fișele tehnice. Romcab oferă cazare gratuită acestora, iar utilitățile vor fi plătite integral de firmă.

