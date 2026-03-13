Ce salariu are un măturător de stradă în România, de fapt. Câți bani primește lunar acum, în 2026

De: David Ioan 13/03/2026 | 16:13
Salariul unui măturător de stradă în România rămâne strâns legat de nivelul salariului minim pe economie, deoarece majoritatea angajatorilor din domeniul salubrității se raportează la această grilă.

În prima jumătate a anului 2026, salariul minim brut este stabilit la 4.050 de lei, ceea ce înseamnă că un măturător primește un salariu net de aproximativ 2.574 de lei.

Acest venit include și facilitatea fiscală de 300 de lei netaxabili, care continuă să se aplice în prezent și care contribuie la menținerea unui nivel minim acceptabil al veniturilor pentru angajații cu salarii mici.

De la 1 iulie 2026 este programată o nouă creștere a salariului minim brut, care va ajunge la 4.325 de lei. Odată cu această majorare, salariul net al unui măturător va urca la aproximativ 2.700 de lei.

În București, situația este diferită față de restul țării, deoarece companiile de salubritate, fie ele de sector sau private, oferă în mod obișnuit tichete de masă. În 2026, valoarea maximă a unui tichet a ajuns la 50 de lei pe zi, ceea ce poate adăuga între 1.000 și 1.100 de lei la venitul lunar total.

Pe lângă tichete, măturătorii din Capitală pot primi și sporuri pentru condiții grele de muncă, pentru activitatea desfășurată în weekend sau pentru turele de noapte. Aceste sporuri se situează adesea între 15 și 25 la sută din salariul de bază, în funcție de companie și de specificul activității. Astfel, venitul final poate crește considerabil față de salariul minim standard.

Concluzionând, un măturător de stradă din București poate ajunge în 2026 la un pachet salarial total cuprins între 3.600 și 3.800 de lei net pe lună, incluzând salariul de bază, tichetele de masă și sporurile aferente.

