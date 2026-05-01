Unde poți să faci grătar de 1 Mai în București fără să iei amendă. Locurile special amenajate

Românii au parte de un weekend prelungit cu ocazia zilei de 1 Mai. În timp ce unii preferă să meargă la mare, la munte sau să iasă din țară pentru minivacanță, există și cei care rămân acasă și vor să petreacă această zi la iarbă verde. În plus, grătarul în aer liber de 1 Mai este deja o tradiție pentru români. Iată unde poți să faci grătar de 1 Mai în București fără să riști să fii amendat.

Grătar de 1 Mai – ce spune legea din România

Românii sunt mari fani grătare în aer liber, iar de 1 Mai, tradiția este un grătar la pădure.

Cu toate acestea, legislația din România spune clar că este permisă desfășurarea activităților de picnic și folosirea focului deschis doar în spații amenajate sau pe proprietăți private, cu acordul proprietarului.

Așadar, multe zone verzi din oraș, păduri, parcuri sau terenuri neamenajate nu sunt zone pe care poți face grătar.

Prevederile privind activitățile de picnic spun că aprinderea focului este permisă doar în locuri special destinate acestui scop și dotate corespunzător.

Astfel, românii nu pot face grătar în următoarele locuri:

în parcuri fără spații special amenajate;

pe spațiile verzi dintre blocuri;

pe terenuri neamenajate;

în apropierea vegetației uscate;

în păduri sau pe terenuri agricole;

în orice alte zone publice fără infrastructură dedicată.

Cei care fac grătar în spațiile permise au obligația să supravegheze permanent focul, să nu pună alte persoane în pericol și să strângă după ei orice gunoaie.

Amenda pe care o plătești dacă faci grătar pe spațiu interzis

Românii care sunt prinși că fac grătar în locuri nepermise primesc amenzi usturătoare. Mai mult, în perioada minivacanței de 1 Mai, controalele se intensifică și autoritățile verifică zonele în care oamenii ies la iarbă verde. Sancțiunile pot porni de la câteva mii de lei și pot urca dacă sunt afectate spații verzi, zone protejate sau dacă faci grătar în zone unde există risc de incendiu.

Totodată, persoanele care nu respectă regulile de curățenie și de liniște publică pot fi amendate. Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic prevede:

„Prin adoptarea acestei legi, se urmărește prevenirea, reducerea și eliminarea impactului negativ asupra mediului. Totodată, este vizată și starea de sănătate a populației, generată de practicarea inadecvată a activităților de picnic”.

Românii care lasă mizerie în urmă pot fi sancționați cu amendă cuprinsă între 1.000 și 5.000 de lei.

Unde poți să faci grătar de 1 Mai în București

Bucureștenii și cei care locuiesc la marginea Capitalei au la dispoziție câteva locuri dedicate special pentru a face grătar. Deși nu sunt foarte multe, există câteva zone amenajate pentru grătar, precum:

Parcul Morarilor

Parcul Lunca Florilor

Parcul Dobroești

Parcul Plumbuita I

Parcul Fabrica de Gheață

Parcul Sfântul Pantelimon

Multe dintre zonele special amenajate au mese, bănci, coșuri de gunoi și grătare propriu-zis. Oamenii trebuie doar să vină cu alimentele, vasele și apoi să strângă după ei.

În unele locuri, nu există grătare, așa că trebuie să vii cu propriul grătar și ustensilele necesare sau poți lua un grătar de unică folosință, tot mai popular în zilele noastre.

Unde poți face grătar în apropiere de București

Dacă nu vrei să stai în București, există și alte zone în care poți face grătar la ieșirea din Capitală.

De exemplu, în Pădurea Cernica există zone amenajate cu grătare, mese, bănci, coșuri de gunoi și toate facilitățile, inclusiv toalete. Locul se numește Extrem Park Cernica și intrarea costă în jur de 15-20 de lei de persoană și 20-25 de lei de mașină. În plus, îți poți lăsa grătarul acasă, pentru că îl poți închiria de aici contra sumei de 60 de lei.

În parcul Bragadiru există 10 foișoare cu grătar propriu pe care le poți folosi pentru o zi de 1 Mai la iarbă verde.

Alternativ, poți merge în Ciorogârla, unde există zonă de grătare cu mese. Și aici, ca peste tot, ai obligația de a strânge după tine și de a lăsa zona curată.

Un alt loc frumos lângă București unde poți face grătar este la Lacul Paltinu, la 2 ore de București. Poți face grătar, există foișoare cu bănci și mese și o parcare generoasă. Singurul inconvenient este că nu există toalete. În Valea Doftanei vei găsi un peisaj de poveste, însă nu este permis scăldatul.

Unde poți face picnic în București

Bucureștiul este deosebit primăvara, când toată natura prinde viață și zilele însorite te fac să vrei să petreci mai mult timp afară. În plus, de 1 Mai, mersul la iarbă verde este deja o tradiție, așa că anul acesta, ia-ți păturica și alege una dintre aceste destinații în care să faci picnic.

Parcul Herăstrău

Parcul Cișmigiu

Parcul Tineretului

Parcul Carol

Parcul Floreasca

Parcul Titan

Parcul Drumul Taberei

Parcul Izvor

Parcul IOR

Parcul Plumbuita

Parcul Crângași

Locații de picnic lângă București

Pădurea Cernica

Pădurea Comana

Parcul Mogoșoaia

Pădurea Băneasa

Pădurea Chitila

Pădurea Băneasa

Pădurea Bolintin

Lacul Mihăilești

Nu uita că ai obligația să lași în urma ta spațiul curat, așa cum l-ai găsit. Toate gunoaiele trebuie strânse, iar mediul înconjurător trebuie respectat. Majoritatea locațiilor dispun de coșuri de gunoi unde poți scăpa de ambalaje și alte gunoaie.

Dacă nu există, asigură-te că aduci cu tine un sac de gunoi sau o pungă în care poți pune resturile pentru a lăsa locul curat.

