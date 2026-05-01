Programul magazinelor de 1 Mai 2026. Cum vor funcționa marile magazine

Românii se pregătesc de un weekend prelungit, cu ocazia zilei de 1 Mai. Ziua Muncii vine chiar înainte de weekend, ceea ce duce la o minivacanță. Pentru asta, mulți trebuie să se aprovizioneze pentru grătarul pe care îl plănuiesc în weekend. Iată care este programul actualizat al magazinelor de 1 Mai 2026.

Litoralul, plin de români de 1 Mai

Cu toate că ANM a anunțat vânt, ploi și chiar ninsori în minivacanța de 1 Mai, mulți români au decis să își ducă planurile de weekend la bun sfârșit și au luat cu asalt litoralul românesc, dar și stațiunile de munte.

Ziua Muncii vine în 2026 cu vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă. În zona Moldovei, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, dar și în bună parte din Transilvania vor fi cu aproape 12 grade mai puțin decât valorile normale pentru finalul lunii aprilie și începutul lunii mai.

În ciuda vremii reci, românii au rezervat aproape toate locurile de cazare din Vama Veche, iar administratorii de plaje se pregătesc pentru minivacanța de 1 Mai, în timp ce terasele au început aprovizionarea și sunt pregătite pentru valul de turiști care vor să petreacă, în ciuda temperaturilor scăzute.

Programul magazinelor de 1 Mai 2026

Românii care nu merg pe litoral sau la munte și vor să se bucure de ziua de 1 Mai acasă sau să iasă la iarbă verde trebuie să se aprovizioneze din timp. Majoritatea magazinelor vor funcționa cu program normal, după cum urmează:

Program Lidl de 1 Mai 2026



Magazinele Lidl vor fi deschise, în general, după un program de weekend. Intervalul obișnuit este 08:00 – 21:00, însă în anumite orașe programul poate fi extins până la 22:00 sau poate începe de la 07:00. Pot exista diferențe între diferite magazine, așa că e bine să verifici programul exact pentru fiecare magazin.

Joi, 30 aprilie: 07:00 – 22:00

07:00 – 22:00 Vineri, 1 Mai: 07:00 – 22:00

07:00 – 22:00 Sâmbătă, 2 mai: 07:00 – 22:00

07:00 – 22:00 Duminică, 3 mai: 08:00 – 20:00

Program Kaufland de 1 Mai 2026



Magazinele Kaufland nu vor avea modificări majore. În mod obișnuit, acestea funcționează între 07:00 și 22:00. Pot apărea variații locale, dar magazinele nu vor fi închise.

Program Mega Image de 1 Mai 2026



Magazinele Mega Image vor funcționa după program normal. Deschiderea este, în general, la 07:00 sau 07:30, iar închiderea are loc între 22:00 și 23:00. Unitățile Shop&Go își păstrează, de asemenea, programul obișnuit.

Program Carrefour de 1 Mai 2026



Carrefour nu aplică un program special în minivacanța de 1 Mai. Magazinele vor fi deschise zilnic între 07:00 și 22:00.

Program Penny de 1 Mai 2026



Magazinele Penny vor funcționa conform programului standard:

luni – sâmbătă: 07:30 – 22:00

duminică: 08:00 – 20:00

De 1 Mai, programul va fi normal.

Program Auchan de 1 Mai 2026



Auchan păstrează programul obișnuit, cu deschidere zilnică între 07:00 și 22:00, inclusiv în ziua de 1 Mai.

Ce mall-uri sunt deschise de 1 Mai 2026

Ziua de 1 Mai este sărbătoare legală în România, iar în 2026 pică într-o zi de vineri, ceea ce înseamnă că românii se vor bucura de o minivacanță. Cei care aleg să rămână în București, pot merge la mall pentru a se bucura de o zi liberă. De 1 Mai 2026, mall-urile din București rămân deschise și funcționează fără modificări de program. Majoritatea centrelor comerciale păstrează orarul obișnuit, astfel că vizitatorii își pot face cumpărăturile sau pot petrece timpul liber fără restricții.

Următoarele centre comerciale vor fi deschise pe 1 Mai:

Afi Cotroceni

Cel mai mare mall din București va funcționa după programul normal de luni până duminică, adică între orele 10:00 și 22:00, chiar și în ziua de 1 Mai.

Auchan din cadrul Afi Mall va fi deschis după următorul program:

Luni – Joi | 07:00 – 22:00

Vineri – Sâmbătă | 07:00 – 23:00

Duminică | 07:00 – 22:00

Cinema City are următorul program:

Luni – Duminică | 10:30 – 23:00

Băneasa Shopping City

Mall-ul preferat al locuitorilor din nordul Capitalei nu are un program special de funcționare de 1 Mai 2026. Astfel, centrul comercial va fi deschis cu program normal, de luni până duminică, între orele 10:00 și 22:00.

Carrefour-ul din interiorul mall-ului are programul normal de luni până duminică de la ora 07:00 la ora 23:00.

Și Cineplexx are program normal:

Luni-Vineri: 14:30 – 22:45

14:30 – 22:45 Sâmbătă-Duminică: 11:30 – 22:45

ParkLake Shopping Center



Centrul comercial din zona Titan nu a anunțat schimbări de program. Magazinele vor fi deschise între 10:00 și 22:00.

Promenada București



Promenada funcționează după program normal, cu deschidere la ora 10:00 și închidere la ora 22:00.

Plaza România



Și Plaza România își păstrează programul standard. Magazinele sunt deschise între 10:00 și 22:00 pe 1 Mai 2026.

Sun Plaza



Mall-ul din Berceni nu modifică orarul în minivacanța de 1 Mai. Programul este 10:00 – 22:00.

Mega Mall



Mega Mall rămâne deschis conform programului obișnuit, de luni până duminică, între 10:00 și 22:00, iar bucureștenii pot să își facă cumpărăturile în centrul comercial, pot mânca în zona de food court sau pot merge la film ori să se bucure de distracție la zona de divertisment.

Veranda Mall



Centrul comercial din zona Obor funcționează normal în perioada 1–3 mai, cu program 10:00 – 22:00.

București Mall Vitan



Mall-ul din Vitan își păstrează programul obișnuit și pe 1 Mai 2026, fiind deschis între 10:00 și 22:00.

Așadar, dacă nu ți-ai făcut încă planuri de 1 Mai, ai o mulțime de opțiuni din care să alegi, indiferent că rămâi în București sau nu.

Citește și: Program STB și Metrorex de 1 Mai. Până la ce oră merge transportul în comun în București

Citește și: Cum faci mici la tine acasă. Rețeta delicioasă a celebrei Gina Bradea pentru Ziua Muncii