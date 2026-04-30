Program STB și Metrorex de 1 Mai. Până la ce oră merge transportul în comun în București

De: Anca Lupescu 30/04/2026 | 10:56
Metrorex a anunțat programul circulației trenurilor de metrou pentru perioada zilelor libere de 1 Mai. În noaptea de Înviere, trenurile de metrou au circulat până la ora 1:00, la un interval de 10 minute, iar de la ora 1:00 până la ora 5:00 la un interval de 20 de minute. Iată care va fi programul STB și Metrorex de 1 Mai.

Program STB de 1 Mai

Ziua de 1 Mai pică vineri în 2026. Astfel, de Ziua Internațională a Muncii, toate liniile de transport public ale STB SA vor funcționa conform programului unei zile de vineri, conform STB.

În această zi, la toate sediile societății și pe vehiculele de transport public care fac parte din flota STB va fi arborat drapelul național.

Program Metrorex de 1 Mai

Metroul va circula normal de 1 Mai, vineri, adică de la orele 5:00 la 23:00, cu mențiunea că ultimele trenuri de metrou pleacă la ora 23:00 din stațiile de capăt ale Liniilor de metrou. La stațiile Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2 se așteaptă transferul călătorilor între Liniile de metrou M1, M3 si M2.

Iată frecvența trenurilor de metrou în zilele nelucrătoare și sărbători legale:

Magistrala M1

Interval orar

Republica – Dristor 2

Pantelimon – Republica

05:00 – 06:00

9 min

18 min

06:00 – 07:00

9 min

18 min

07:00 – 19:00

9 min

18 min

19:00 – 22:00

9 min

18 min

22:00 – 23:30

10–11 min

18–22 min

Magistrala M2

Interval orar

Berceni – Pipera

05:00 – 06:00

9 min

06:00 – 08:00

9 min

08:00 – 19:00

9 min

19:00 – 21:00

9 min

21:00 – 22:00

9 min

22:00 – 23:30

10 min

Magistrala M3

Interval orar

Anghel Saligny – Preciziei

Dristor 1 – Eroilor

05:00 – 06:00

9 min

4–5 min

06:00 – 07:00

9 min

4–5 min

07:00 – 19:00

9 min

4–5 min

19:00 – 22:00

9 min

4–5 min

22:00 – 23:30

10–11 min

5–6 min

Magistrala M4

Interval orar

Gara de Nord 2 – Străulești

05:00 – 23:30

11–12 min

Evenimente de 1 Mai în România

Românii au ce face de 1 Mai. Minivacanța de Ziua Muncii vine cu multe oportunități de petrecere a timpului liber.

Pentru cei care aleg litoralul, există festivaluri, muzică live și evenimente pentru toate gusturile, perfecte pentru a petrece până dimineața.

Cea mai căutată stațiune de la mare anul acesta este Vama Veche, conform președintelui Consiliului Regional Sud-Est al ANAT, Cristian Bărhălescu.

„Ca de obicei, știm că acolo capul de afiș este Vama Veche, vârful de sezon este Vama Veche, de obicei. Tinerii, de peste 40-50 de ani, vin pe litoral de 1 Mai, ca un semn al începutului de sezon estival”, a declarat Bărhălescu.

De la petreceri pe plajă până la focuri de tabără și muzică până dimineața, cei care vin la Vama Veche vor găsi o petrecere de la care nu vor mai dori să plece.

Mai mult, există concerte confirmate precum Specii la Bibi Bistro și Kempes la Hambar Vama Veche.

Petreceri de Ziua Muncii în Constanța

Petreceri precum „Ani de Liceu” la „La Caleta” sunt perfecte pentru nostalgici și cei care vor să se distreze până în zori pe ritmuri de hip-hop, rock și muzică de petrecere.

  • Pe litoral, clubul Fratelli din Mamaia deschide seria evenimentelor cu o petrecere specială pe 30 aprilie 2026. Pe 1 mai 2026 are loc Portobello 34th Edition – Untold Seaside Stories, cu artiști internaționali precum Satori, Sora, AFGO & KOV.
  • Breeze Mamaia începe sezonul cu Disco Biscuite Party, pe 30 aprilie, iar pe 1 mai 2026 are loc un concert Johny Romano.
  • Biutiful by the Sea are pe 1 mai 2026 Saluți del Mare, un prânz cu influențe italiene și atmosferă boemă.
  • La Nuba, pe 1 mai are loc petrecerea „The Jungle, Whomadewho”, iar la LOFT pe 1 și 2 mai are loc Cirque de LOFT.

Pentru familii, Black Sea Family Fest oferă 3 zile de natură și experiențe perfecte pentru familie, precum:

  • teatru de păpuși și momente interactive pentru cei mici
  • face painting și workshopuri creative atelierul Picturești
  • treasure hunt și jocuri de explorare mascote și personaje pentru interacțiune directă
  • zone de joacă dedicate copiilor
  • concert live cu Trupa Discoteka și DJ MK33 (1 mai, ora 19:00)
  • zone de relaxare și socializare pentru părinți food area și barbeque în aer liber

Minivacanța de 1 Mai – câte zile libere au românii

Românii au parte de un weekend prelungit cu ocazia zilei de 1 Mai. Ziua Muncii în 2026 este zi liberală legală în România și pică vineri, așa că angajații au parte de trei libere consecutive, ideale pentru o escapadă pe litoral sau la munte.

Ziua Muncii sărbătorește drepturile angajaților și a condițiilor de muncă. Excepție de la ziua liberă legală fac sectoarele unde activitatea nu poate fi întreruptă, iar în aceste cazuri, angajații primesc o zi liberă la schimb sau un spor la salariu.

Pentru elevi, ziua de 1 Mai coincide cu perioada cursurilor din ultimul modul. Ei vor avea liber doar vineri, 1 mai, apoi revin la școală luni, 4 mai. Deși nu este o vacanță propriu-zisă, elevii au și ei parte de un weekend prelungit cu ocazia zilei libere legale.

