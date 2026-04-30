Câte zile libere au românii de 1 Mai. Când revin elevii și angajații la programul normal

Minivacanța de 1 Mai va dura, anul acesta, trei zile. Ziua Muncii din 2026 cade într-o zi de vineri, ceea ce înseamnă că elevii și angajații din România vor avea 3 zile libere. Află, în rândurile următoare, când revin elevii și angajații la programul normal.
Anul acesta, Ziua Muncii pică într-o zi de vineri, spre bucuria mare a angajaților din sectorul public și privat din România. Unii dintre ei vor avea parte de un weekend prelungit, ocazie cu care pot merge la mare, la munte sau într-un city break.
În 2026, românii au 3 zile libere cu ocazia Zilei Muncii:
În total, angajații din România au parte de 17 zile libere pe an. Din acestea, 12 sunt în cursul săptămânii și formează, cu ajutorul zilelor de weekend, minivacanțe potrivite pentru un strop de relaxare, plimbare și mai mult timp petrecut cu familia.
Pe data de 4 mai, care pică într-o zi de luni, toți elevii și angajații vor reveni la programul lor obișnuit.
După acest weekend de trei zile, românii vor mai avea o altă minivacanță la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie. Două mari sărbători coincid pe 1 iunie: Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii.
Și de această dată, angajații și elevii vor avea parte de un weekend de trei zile, chiar la începutul primei luni de vară. Pot merge la grătare, la picnicuri, la mare sau la munte.
Ziua de vineri, 1 Mai, marchează Ziua Muncii în România. Este inclusă în lista de sărbători legale din țara noastră, precum și din multe alte state europene. 1 Mai reprezintă lupta angajaților pentru drepturi mai multe, scurtarea timpului de lucru și condiții mai bune de muncă.
Ziua Muncii este stabilită prin Codul Muncii ca zi liberă legal. De ea beneficiază angajații la stat, dar și unii din sectorul privat. Singurii care nu pot sta acasă de 1 Mai sunt angajații din sectoarele în care activitatea nu poate fi întreruptă:
Congresul Internaționalei Socialiste a decis ca ziua de 1 mai să fie celebrată ca Ziua Internațională a Muncii, în anul 1889. A fost decretată în memoria victimelor grevei generale din Chicago, moment în care angajații au protestat pentru reducerea timpului de lucru la 8 ore pe zi.
În timp, a devenit o sărbătoare a mișcărilor muncitorești în multe țări din lume. În urma unor manifestări de amploare, sindicatele muncitorești au reușit să convingă autoritățile țărilor să transforme 1 Mai într-o zi liberă legal.
