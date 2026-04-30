Câte zile libere au românii de 1 Mai. Când revin elevii și angajații la programul normal

Minivacanța de 1 Mai va dura, anul acesta, trei zile. Ziua Muncii din 2026 cade într-o zi de vineri, ceea ce înseamnă că elevii și angajații din România vor avea 3 zile libere. Află, în rândurile următoare, când revin elevii și angajații la programul normal.

Anul acesta, Ziua Muncii pică într-o zi de vineri, spre bucuria mare a angajaților din sectorul public și privat din România. Unii dintre ei vor avea parte de un weekend prelungit, ocazie cu care pot merge la mare, la munte sau într-un city break.

Câte zile libere au românii de 1 Mai

În 2026, românii au 3 zile libere cu ocazia Zilei Muncii:

vineri, 1 Mai

sâmbătă, 2 mai

duminică, 3 mai

În total, angajații din România au parte de 17 zile libere pe an. Din acestea, 12 sunt în cursul săptămânii și formează, cu ajutorul zilelor de weekend, minivacanțe potrivite pentru un strop de relaxare, plimbare și mai mult timp petrecut cu familia.

Când revin elevii și angajații la programul normal

Pe data de 4 mai, care pică într-o zi de luni, toți elevii și angajații vor reveni la programul lor obișnuit.

Următoarea minivacanță după 1 Mai

După acest weekend de trei zile, românii vor mai avea o altă minivacanță la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie. Două mari sărbători coincid pe 1 iunie: Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii.

31 mai – Prima zi de Rusalii 2026

1 iunie – Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii (Lunea Rusaliilor)

Și de această dată, angajații și elevii vor avea parte de un weekend de trei zile, chiar la începutul primei luni de vară. Pot merge la grătare, la picnicuri, la mare sau la munte.

De ce avem liber de 1 Mai

Ziua de vineri, 1 Mai, marchează Ziua Muncii în România. Este inclusă în lista de sărbători legale din țara noastră, precum și din multe alte state europene. 1 Mai reprezintă lupta angajaților pentru drepturi mai multe, scurtarea timpului de lucru și condiții mai bune de muncă.

Ziua Muncii este stabilită prin Codul Muncii ca zi liberă legal. De ea beneficiază angajații la stat, dar și unii din sectorul privat. Singurii care nu pot sta acasă de 1 Mai sunt angajații din sectoarele în care activitatea nu poate fi întreruptă:

Poliția Română

Spitalele și serviciile de ambulanță

Pompierii

Transportul public în comun etc.

Când a fost decretată Ziua Muncii

Congresul Internaționalei Socialiste a decis ca ziua de 1 mai să fie celebrată ca Ziua Internațională a Muncii, în anul 1889. A fost decretată în memoria victimelor grevei generale din Chicago, moment în care angajații au protestat pentru reducerea timpului de lucru la 8 ore pe zi.

În timp, a devenit o sărbătoare a mișcărilor muncitorești în multe țări din lume. În urma unor manifestări de amploare, sindicatele muncitorești au reușit să convingă autoritățile țărilor să transforme 1 Mai într-o zi liberă legal.

În Australia, ziua aceasta nu are data stabilită pe 1 mai. De exemplu, în anumite zone se celebrează în lunile martie, mai sau octombrie.

În America și Canada, Labor Day se celebrează de regulă în prima zi de luni din luna septembrie. Această sărbătoare marchează și sfârșitul neoficial al verii, când vacanță se termină și studenții se întorc la școală.

Câte zile libere avem în 2026

1 ianuarie – Anul Nou (joi)

2 ianuarie – A doua zi de Anul Nou (vineri)

6 ianuarie – sărbătoarea de Bobotează (marți)

7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri)

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă)

10 aprilie – Vinerea Mare a Paștelui (vineri)

12 aprilie – Paștele Ortodox (duminică)

13 aprilie – A doua zi de Paște (luni)

1 mai – Ziua muncii (vineri)

31 mai – Rusaliile (duminică)

1 iunie – A doua zi de Rusalii (luni) – 1 iunie – Ziua Copilului (luni)

15 august – Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă)

30 noiembrie – Sfântul Andrei (luni)

1 decembrie – Ziua Națională a României (marți)

25 decembrie – prima zi de Crăciun (vineri)

26 decembrie – A doua zi de Crăciun (sâmbătă)

