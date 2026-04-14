Tarifele de 1 Mai 2026 pe litoral. Cât trebuie să scoţi din buzunar pentru 3 nopţi în cele mai populare staţiuni

De: David Ioan 14/04/2026 | 17:55
Minivacanța de 1 Mai 2026 marchează startul sezonului estival, iar litoralul românesc revine în centrul atenției pentru turiști. Numeroase hoteluri și pensiuni și-au redeschis activitatea, iar rezervările au început cu mult timp înainte, mai ales în stațiunile cu tradiție.

Interesul ridicat pentru vacanțe scurte determină turiștii să își aleagă destinația în funcție de buget și de serviciile incluse în pachetele turistice.

Tarifele de 1 Mai 2026 pe litoral

Mamaia rămâne una dintre cele mai solicitate stațiuni, unde tarifele pentru trei nopți pornesc de la 378 de lei la hotelurile de două stele, fără masă. Pentru unitățile de trei și patru stele, prețurile ajung la 861 de lei, respectiv 1.128 de lei, cu mic dejun inclus, iar la cinci stele pot urca până la 2.010 lei.

În Eforie Nord, ofertele sunt mai accesibile, cu aproximativ 496 de lei pentru trei nopți la hoteluri de trei stele fără masă. Pentru servicii premium, precum SPA sau piscină interioară, tarifele pot depăși 1.995 de lei. Costinești rămâne alegerea preferată a tinerilor, cu prețuri între 599 de lei și 1.320 de lei, în funcție de facilități și de tipul unității de cazare.

În Neptun, tarifele sunt echilibrate: în jur de 996 de lei pentru hoteluri de trei stele cu mic dejun, iar unele unități de patru stele pot avea chiar prețuri mai mici, în jur de 914 lei. Venus atrage turiștii cu pachete variate, de la 792 de lei pentru trei stele fără masă, până la peste 3.100 de lei pentru hoteluri de patru stele cu servicii all inclusive.

Cât trebuie să scoţi din buzunar pentru 3 nopţi în cele mai populare staţiuni

În Vama Veche, prețurile sunt mai ridicate, în ciuda atmosferei relaxate. O cameră la un hotel de trei stele costă de la 1.425 de lei fără masă și poate ajunge la 1.941 de lei cu mic dejun și acces la piscină, în funcție de condițiile meteo și de facilitățile oferite.

Pentru cei care preferă destinațiile montane sau balneare, opțiunile sunt la fel de diverse. În Sinaia, tarifele încep de la 657 de lei pentru hoteluri de trei stele și pot depăși 3.200 de lei în unitățile de lux. Predeal și Poiana Brașov propun pachete cu jacuzzi, piscine încălzite sau cine tematice, justificând costurile mai mari.

În Călimănești-Căciulata și Băile Felix, turiștii beneficiază de tratamente balneare și acces la bazine, iar în Delta Dunării experiența este completată de gastronomie locală și activități de relaxare.

Tendințele anului 2026 arată că turiștii acordă tot mai multă atenție raportului calitate-preț și serviciilor incluse. Accesul la SPA, mesele integrate în pachet sau activitățile suplimentare devin criterii esențiale în alegerea unei vacanțe. Minivacanța de 1 Mai confirmă astfel orientarea către experiențe complete, nu doar către cele mai mici tarife.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Codruța a dat lovitura după divorțul de Valentin Sanfira: „Așa-mi cântă inima acum”
Codruța a dat lovitura după divorțul de Valentin Sanfira: „Așa-mi cântă inima acum”
România, performanță uriașă la Olimpiada de Matematică pentru Fete! Cine sunt campioanele cu aur
România, performanță uriașă la Olimpiada de Matematică pentru Fete! Cine sunt campioanele cu aur
Parcarea de lux din Cluj care a șocat internetul. Prețul ajunge la nivel de garsonieră
Parcarea de lux din Cluj care a șocat internetul. Prețul ajunge la nivel de garsonieră
Incendiu în București. Sinagoga din Piața Amzei a luat foc
Incendiu în București. Sinagoga din Piața Amzei a luat foc
Zbor de coșmar pentru Diana Pârvu și familia ei, chiar în a doua zi de Paște
Zbor de coșmar pentru Diana Pârvu și familia ei, chiar în a doua zi de Paște
Orașul din România care se află în topul celor mai sigure din Europa. Cât costă să locuiești aici
Orașul din România care se află în topul celor mai sigure din Europa. Cât costă să locuiești aici
Vezi toate știrile