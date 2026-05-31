Prognoza meteo azi, 31 mai 2026. Vești proaste în minivacanța de Rusalii pentru românii care au dat o fugă pe litoral

Prognoza meteo azi, 31 mai 2026. Vești bune pentru români: vara își intră în drepturi și temperaturile vor crește pînă la aproape 30 de grade. Meteorologii de la ANM anunță și averse, descărcări electrice și vânt puternic. Izolat vor fi condiții de grindină.

Vremea de azi în România

Duminică, temperaturile maxime ale zilei se vor situa între 20 și 29 de grade Celsius. Minimele vor fi cuprinse între 8 și 17 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate temporar.

În a doua parte a zilei, la munte, în Moldova, Transilvania, Muntenia şi Dobrogea sunt așteptate averse și descărcări electrice. În restul zonelor, ploile vor apărea izolat. Cantitățile de apă pot atinge 15…25 l/mp. Izolat vor fi condiții de grindină.

Noaptea, cerul va fi temporar noros. În regiunile intracarpatice vor fi averse slabe, pe arii restrânse. Vântul va fi slab spre moderat, cu intensificări în centrul şi sud-vestul ţării. Rafalele vor atinge 45…50 km/h în timpul ploilor.

Vremea de azi la munte

Duminică, cerul va fi variabil. Sunt așteptate înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă pot atinge 15-25 l/mp, iar izolat se vor forma condiții de grindină. Vântul va sufla slab spre moderat, cu intensificări în timpul ploilor. Rafalele vor atinge 50 km/h.

Vremea de azi la mare

Pe 31 mai, vremea în județul Constanța va fi caldă, dar instabilă. Temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu averse și descărcări electrice după-amiaza și seara. Temperatura apei va avea între 14 și 16 grade Celsius, deci va fi prea frig pentru turiștii dornici de a se aventura în valurile Mării Negre.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea va fi specifică perioadei. Temperatura maximă va atinge 27-28 de grade Celsius, iar cea minima va atinge 13-15 grade Celsius. Cerul va fi variabil. După-amiaza și seara vor apărea înnorări temporar accentuate.

Sunt așteptate averse, descărcări electrice și vânt mai puternic. Se vor forma condiții de grindină.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca – Sunt posibile ploi pe alocuri, iar vântul va depăși 24 km/h. Temperatura maximă va fi de 21 de grade Celsius, iar cea minimă de 10 grade.

Timișoara – Cerul va fi parțial înnorat, iar vântul va sufla cu 18 km/h. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă va coborî la 12 grade.

Iași – Cerul va fi înnorat și sunt așteptate ploi moderate. Temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius și cea minimă de 12 grade. Vântul va sufla cu 30 km/h.

Craiova – Duminică, cerul va fi însorit. Temperatura maximă va fi de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 12 grade. Vântul va sufla cu rafale de 25 km/h.

Constanța – Temperatura maximă va fi de 22 de grade și cea minimă de 13 grade Celsius. Sunt așteptate ploi pe alocuri și vânt care va sufla cu 21 de km/h.

Brașov – Cerul va fi înnorat și sunt așteptate ploi moderate. Maxima zilei va fi de 16 grade Celsius și cea minimă de 8 grade. Vântul va sufla cu 15 km/h, potrivit vremearomania.com.

