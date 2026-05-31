Prognoza meteo azi, 31 mai 2026. Vești proaste în minivacanța de Rusalii pentru românii care au dat o fugă pe litoral

Prognoza meteo azi, 31 mai 2026. Vești bune pentru români: vara își intră în drepturi și temperaturile vor crește pînă la aproape 30 de grade. Meteorologii de la ANM anunță și averse, descărcări electrice și vânt puternic. Izolat vor fi condiții de grindină.
Duminică, temperaturile maxime ale zilei se vor situa între 20 și 29 de grade Celsius. Minimele vor fi cuprinse între 8 și 17 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate temporar.
În a doua parte a zilei, la munte, în Moldova, Transilvania, Muntenia şi Dobrogea sunt așteptate averse și descărcări electrice. În restul zonelor, ploile vor apărea izolat. Cantitățile de apă pot atinge 15…25 l/mp. Izolat vor fi condiții de grindină.
Noaptea, cerul va fi temporar noros. În regiunile intracarpatice vor fi averse slabe, pe arii restrânse. Vântul va fi slab spre moderat, cu intensificări în centrul şi sud-vestul ţării. Rafalele vor atinge 45…50 km/h în timpul ploilor.
Duminică, cerul va fi variabil. Sunt așteptate înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă pot atinge 15-25 l/mp, iar izolat se vor forma condiții de grindină. Vântul va sufla slab spre moderat, cu intensificări în timpul ploilor. Rafalele vor atinge 50 km/h.
Pe 31 mai, vremea în județul Constanța va fi caldă, dar instabilă. Temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu averse și descărcări electrice după-amiaza și seara. Temperatura apei va avea între 14 și 16 grade Celsius, deci va fi prea frig pentru turiștii dornici de a se aventura în valurile Mării Negre.
În Capitală, vremea va fi specifică perioadei. Temperatura maximă va atinge 27-28 de grade Celsius, iar cea minima va atinge 13-15 grade Celsius. Cerul va fi variabil. După-amiaza și seara vor apărea înnorări temporar accentuate.
Sunt așteptate averse, descărcări electrice și vânt mai puternic. Se vor forma condiții de grindină.
