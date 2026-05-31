Cum îți poți proteja creierul în zilele caniculare. Medicul Vlad Ciurea: „Ar trebui evitate”

Medicul Vlad Ciurea a vorbit despre sănătatea creierului pe timpul verii, când valurile de caniculă ne afectează. Potrivit specialistului, temperaturile tot mai mari sunt un test de rezistență pentru organism. Din acest motiv, alimentația este extrem de importantă și trebuie să consumăm alimente cât mai fresh și care hidratează.

Renumitul medic neurochirurg Vlad Ciurea susține că excesele alimentare sunt periculoase pentru inimă și creier. Aceste organe au de suferit mai mult vara, mai ales dacă oamenii aleg să consume și mâncăruri grele.

Cum îți protejezi creierul vara

Atunci când este caniculă, specialiștii ne sugerează să consumăm mai multe alimente crude, cum ar fi salate de legume sau de fructe. Cu toate acestea, unii oameni nu le consideră suficient de sățioase și optează pentru alimente grele, care pot afecta sănătatea creierului.

„Trebuie să ne protejăm întregul organism, inclusiv funcția de comandă a creierului. Important este ce mâncăm și cu ce ne hidratăm. În primul rând, alimentația trebuie să fie cât mai ușoară. De aceea există atâtea salate și preparate specifice zonelor cu temperaturi ridicate. Cum reușesc oamenii să facă față căldurii? Consumând cât mai multe salate și băuturi ușoare, evitând energizantele și mesele foarte consistente. Este recomandat să avem mese mai dese, dar în cantități reduse”, a explicat renumitul neurochirurg în cadrul emisiunii „Sfat de sănătate”.

Ce alimente trebuie să eviți vara

Potrivit medicului Vlad Ciurea, există o listă de alimente grele care ne fac rău atunci când sunt temperaturi caniculare afară. Este vorba despre carnea tocată prăjită, grăsimi în exces sau un consum ridicat de alimente ultraprocesate.

Specialistul susține că micii, pe care românii îi consumă mai des în perioada verii, trebuie evitați pe căldură. Recomandă să îi consumăm rar dacă vrem să fim cât mai plini de energie și apți de muncă.

„Există și alimente care ar trebui evitate. Tot ce înseamnă grăsimi în exces, mâncăruri prăjite sau ultraprocesate. Chiar și micii, atât de îndrăgiți de români, ar trebui consumați cu măsură. Poate doar duminica, la grătar. Una este un grătar ocazional și alta este consumul frecvent. Dacă vrei să fii activ și să muncești, nu poți mânca în permanență alimente grele pentru metabolism și pentru organism”, a mai spus acad. prof. univ. dr. Vlad Ciurea.

Digestia dificilă afectează circulația cerebrală

Potrivit medicului, organismul direcționează o bună parte din fluxul sanguin către periferie pentru a asigura răcirea corpului. Atunci când stomacul primește grăsimi și proteine greu de descompus, este necesar un aport mai mare de sânge pentru ca digestia să aibă loc.

În plus, conexiunea dintre stomac, inimă și creier este critică atunci când organismul este stresat din cauza căldurii, a poluării termice sau a agitației cotidiene. Din acest motiv este indicat să optezi pentru alimente ușor de digerat, care te hrănesc corespunzător și te hidratează.

„Oricum organismul este deja supus unui stres cauzat de căldură, circulație, zgomot și activitățile zilnice. Dacă adăugăm și o masă foarte grea, aceasta cade ca un bolovan în stomac. În perioadele de caniculă, circulația cerebrală poate fi afectată, iar o digestie dificilă poate contribui la apariția unor probleme de irigare a organelor importante, inclusiv a creierului și inimii”, avertizează acad. prof. univ. dr. Vlad Ciurea.

