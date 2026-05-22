Acasă » Știri » Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu dormi suficient. Prof. Vlad Ciurea: „Doar atunci se regenerează”

Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu dormi suficient. Prof. Vlad Ciurea: „Doar atunci se regenerează”

De: Irina Maria Daniela 22/05/2026 | 05:40
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu dormi suficient. Prof. Vlad Ciurea: „Doar atunci se regenerează”
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu dormi suficient. Sursa foto: Shutterstock / Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Prof. Vlad Ciurea a explicat recent, în cadrul unei emisiuni TV, ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu dormi suficient. Medicul specialist susține că somnul este extrem de important pentru sănătatea creierului. Află de ce trebuie să te asiguri că dormi suficiente ore în fiecare noapte.

În cadrul emisiunii „Sfat de sănătate”, specialistul a discutat despre legătura dintre creier și somn. Lipsa odihnei are un efect negativ asupra neuronilor și a bunei funcționări a acestui organ.

Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu dormi

Potrivit Prof. Vlad Ciurea, somnul este perioada în care organismul se reface. Este un proces vital prin care creierul se curăță și se regenerează. De aceea este foarte important să dormim suficient și profund.

„Celula nervoasă trebuie, exact ca și omul, să fie curată și frumoasă. Creierul lucrează continuu: auzim, vedem, gândim, vorbim, decidem. După ce l-am folosit toată ziua, trebuie să găsim soluția să îl facem tânăr și frumos a doua zi”, a explicat medicul pentru sursa citată.

Când se reface creierul, de fapt

Vlad Ciurea susține că somnul profund și natural este important. Sursa foto: Facebook

Medicul specialist a vorbit și despre momentul exact în care creierul începe să se refacă. Este vorba despre somnul profund, cunoscut drept somn non-REM. Atunci când atinge această stare, creierul începe să elimine toxine și substanțe nocive acumulate în timpul zilei.

„Creierul trebuie curățat, iar asta se face numai în somn. Există somnul profund și somnul superficial, REM. Moțăiala nu este un somn odihnitor, ci doar un somn de protecție”, a spus prof. dr. Vlad Ciurea.

Cum ne afectează lipsa somnului

La polul opus se află lipsa somnului sau ore tot mai puține dormite în fiecare noapte. Este un trend alarmant al ultimilor ani, cauzat de dispozitivele mobile și de internet. Oamenii preferă să amâne tot mai mult ora de somn pentru a scrolla pe rețelele sociale sau a se uita la filme și seriale.

Specialistul susține că lipsa somnului duce la acumularea unor proteine periculoase în creier. Printre ele se află beta-amiloidul, asociat cu apariția bolii Alzheimer.

„Dacă neuronul nu se odihnește, apar niște proteine care blochează circulația informației în creier. Acest beta-amiloid duce la o boală foarte gravă, Alzheimer”, a avertizat specialistul.

Cum îți protejezi creierul de Alzheimer

În continuare, medicul specialist a mărturisit și cum ne putem proteja de demență sau Alzheimer. Vlad Ciurea susține că somnul profund și natural este principala armă în lupta cu aceste boli care nu pot fi vindecate. Degradarea celulelor nervoase este ireversibilă după ce se atinge pragul critic al Alzheimer-ului.

„Principalul medicament pentru ca să nu ajungi la Alzheimer este somnul profund fiziologic”, a concluzionat neurochirurgul.

Când este creierul cel mai activ

În cadrul emisiunii, medicul a sfătuit românii să nu mai piardă nopțile și să se asigure că se odihnesc suficient în timpul nopții.

Medicul susține că intervalele de maximă activitate cerebrală sunt între orele 10:00 AM și 12:00 PM, dar și după-amiaza, între 16:00 și 18:00 PM. Așa că azi încearcă să te culci mai devreme!

CITEȘTE ȘI:

Ce se întâmplă în creier atunci când urăști pe cineva. Explicația din spatele emoțiilor negative față de cei din jur

Cele 3 alimente care te fac mai deștept, potrivit faimosului neurochirurg Vlad Ciurea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prognoza meteo azi, 22 mai 2026. Cod galben de vânt în aceste zone din România! Ploile și grindina pot face ravagii
Știri
Prognoza meteo azi, 22 mai 2026. Cod galben de vânt în aceste zone din România! Ploile și grindina…
8.000 de euro pe lună salariu în această țară din Europa. Pot aplica la joburi și românii
Știri
8.000 de euro pe lună salariu în această țară din Europa. Pot aplica la joburi și românii
Ce să nu spui niciodată la un interviu de angajare
Mediafax
Ce să nu spui niciodată la un interviu de angajare
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru că au putut primi bani din surse netransparente
Gandul.ro
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei 75 de ani de căsnicie. „Era ceva tacit”
Adevarul
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei...
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active...
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le e frică de Bolojan”
Mediafax
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le...
Parteneri
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
Click.ro
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre...
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
Digi 24
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și...
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din...
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
go4it.ro
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru că au putut primi bani din surse netransparente
Gandul.ro
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru...
ULTIMA ORĂ
Horoscop chinezesc azi, 22 mai 2026. Zodia care trebuie să evite orice joc de noroc, inclusiv să pună ...
Horoscop chinezesc azi, 22 mai 2026. Zodia care trebuie să evite orice joc de noroc, inclusiv să pună bilete la Loto
Ruxandra Luca are un babysitter wow: tatăl copiilor! Cum arată diminețile din familia reunită a ...
Ruxandra Luca are un babysitter wow: tatăl copiilor! Cum arată diminețile din familia reunită a vedetei de la Neatza
Prognoza meteo azi, 22 mai 2026. Cod galben de vânt în aceste zone din România! Ploile și grindina ...
Prognoza meteo azi, 22 mai 2026. Cod galben de vânt în aceste zone din România! Ploile și grindina pot face ravagii
8.000 de euro pe lună salariu în această țară din Europa. Pot aplica la joburi și românii
8.000 de euro pe lună salariu în această țară din Europa. Pot aplica la joburi și românii
E însărcinată la 39 de ani! Visul vedetei TV a devenit realitate: „Ar putea fi povestea mea de basm”
E însărcinată la 39 de ani! Visul vedetei TV a devenit realitate: „Ar putea fi povestea mea de basm”
Incendiu devastator în Timișoara. O femeie a murit după ce a încercat să scape sărind de la mansardă
Incendiu devastator în Timișoara. O femeie a murit după ce a încercat să scape sărind de la mansardă
Vezi toate știrile