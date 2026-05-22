Cum arată vila din nordul Capitalei a Mariei Dragomiroiu. Are vedere către lac și piscină

Maria Dragomiroiu și soțul său, Bebe, locuiesc de ani de zile într-o vilă impresionantă, situată în zona de nord a Capitalei, pe marginea unui lac. Casa a fost construită în urmă cu ani de zile, iar artista și fiica sa au fost „arhitecții”. Cântăreața se bucură și de o curte spațioasă, pe care a transformat-o într-un paradis de flori. Cum arată vila Mariei Dragomiroiu?

În urmă cu ani de zile, Maria Dragomiroiu începea construcția impresionantei vile, care a durat opt luni. Artista și-a amenajat locuința după bunul plac și a avut ajutor și din partea fiicei sale. Cântăreața și-a dorit ca totul să iasă perfect, așa că s-a implicat activ și a stat zilnic lângă muncitori, iar rezultatul a meritat.

„Construcția casei a durat opt luni. Nu am construit casa cu foarte mulţi bani, ci cu suflet. Eu și fiica mea am fost «arhitecți». Am fost teroristă cu cei care au lucrat aici. Am cumpărat-o pe bucăți, că nu aveam bani. Prima oară am luat un scaun, după aceea încă unul și încă unul”, declara Maria Dragomiroiu, în urmă cu ceva timp.

Cum arată vila Mariei Dragomiroiu

Deși la mijloc a fost vorba de multă muncă și sacrificii, rezultatul a fost pe măsură. Vila Mariei Dragomiroiu este situată în zona de nord a Capitalei, pe marginea unui lac și este una impresionantă. Chiar anul trecut, artista și-a serbat ziua de naștere acasă, iar întreaga curte a fost amenajată ca un restaurant select.

Cum a crescut pe meleaguri vâlcene, departe de vacarmul orașului, Maria Dragomiroiu și-a dorit și o curte spațioasă, pe care a umplut-o cu flori, pomi și mulți arbuști, creându-și o adevărată oază de liniște aici. Tot în curte este amenajată și o zona „pentru plajă”, cu șezlonguri.

Vila în care locuiește Maria Dragomiroiu este construită ca un duplex, are o curte imensă, cu vedere la lac, piscină și terasă. Casa este una cu o mulțime de camere și are și două bucătării, una în interiorul casei și alta afară, de vară.

Unul dintre cele mai interesante spații din casa artistei este biroul, locul unde se iau deciziile importante. Pereții biroului sunt plini cu postere de colecție, ce o arată pe Maria Dragomiroiu în diferit momente ale carieri sale.

CITEȘTE ȘI:

Ce secret are Maria Dragomiroiu pentru a fi în formă la 70 de ani: „Eu sunt o gurmandă”

Legătura dintre Maria Dragomiroiu, Nicu Ceaușescu și părinții acestuia: “Primii bani de acolo i-am luat!”

Foto: Facebook