Ce secret are Maria Dragomiroiu pentru a fi în formă la 70 de ani: „Eu sunt o gurmandă"

De: Alina Drăgan 14/01/2026 | 06:20
Ce secret are Maria Dragomiroiu pentru a fi în formă la 70 de ani: „Eu sunt o gurmandă”
Ce secret are Maria Dragomiroiu pentru a fi în formă la 70 de ani /Foto: Facebook
Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai cunoscute și iubite interprete de muzică populară din România. Artista are numeroși fani, iar mulți o apreciază, pe lângă talentul său, și pentru felul în care arată. La 70 de ani, cântăreața este într-o formă de zile mari și nici kilogramele în plus nu o supără. Ce secret are Maria Dragomiroiu pentru a fi în formă la 70 de ani?

Atunci când vine vorba despre aspectul fizic, Maria Dragomiroiu spune că trebuie să te simți bine pentru a arăta bine. Iar starea de bine și voia bună o ia mereu din sânul familiei. Copiii și nepoții îi aduc multă fericire și o „hărănesc” cu energia lor.

Cât despre dieta pe care o urmează pentru a arăta atât de bine, Maria Dragomiroiu spune că are un mic secret. Este o gurmandă, iubește mâncarea, așa că nu și-a înfrânta niciodată poftele. Mănâncă tot ce își dorește, însă are mereu grijă la cantități.

„Nu aștept să se adune zeci de kilograme, ca să nu pot să mai fac nimic. Când ai văzut că a trecut un kilogram, două, maxim trei, gata. Nu se mai poate, trebuie să faci ceva.

Eu nu mănânc sănătos, pentru că sunt gurmandă. Mănânc din toate, dar puțin. Dacă astăzi am mâncat, mâine nu mai mănânc, nu nimic, dar trebuie să fac ceva. Ori mănânc brânzeturi sau numai fructe, ori numai carne, ceva care să mă ajute să dau înapoi. Acum am vreo trei kilograme în plus, dar scap eu și de astea, nu mă las”, a declarat Maria Dragomiroiu.

Ce secret are Maria Dragomiroiu pentru a fi în formă /Foto: Facebook

De asemenea, Maria Dragomiroiu nu uită nici de mișcarea fizică. Se menține în formă făcând numeroase treburi în curte. Toată ziua alergă dintr-o parte în alta, iar asta o ajută să nu acumuleze kilograme în plus.

„Mișcare? Din cauza stresului, în ultima vreme, și tinerii uită. Uitarea este pe primul plan. Te gândești la ceva și ai uitat, urc și cobor, și uite așa fac mișcare.

Muncesc, strâng frunzele, avem pomi prin curte, strâng frunzele în fiecare seară, ud noaptea, pe la 12. Eu nu stau o secundă. Ora mea de culcare, întotdeauna, nu înainte de 2 noaptea. Mă trezesc când am treabă, în jur de 8. Dacă am treabă, nici nu mai dorm de emoții”, a mai spus artista.

