Ce dramă trăiește Rafael Szabo la Desafio: Aventura. Mama lui a murit recent și el vrea să îi aducă un omagiu la PRO TV

De: Irina Vlad 13/01/2026 | 20:45
Ce dramă trăiește Rafael Szabo la Desafio: Aventura. Mama lui a murit recent și el vrea să îi aducă un omagiu la PRO TV
Ce dramă trăiește Rafael Szabo la Desafio: Aventura. Mama lui a murit recent și el vrea să îi aducă un omagiu la PRO TV/ sursă foto: captură video
Rafael Szabo, este unul dintre sportivii care au acceptat să facă parte din cea mai dură competiție: Desafio-Aventura. Dincolo de imaginea unui concurent puternic și neînfricat, gimnastul ascunde o adevărată dramă. Mama lui a murit recent și vrea să îi aducă un omagiu la PRO TV.

Rafael Szabo este gimnast de performanță încă de la vârsta de 5 ani și membru în echipa Visătorilor, însă dincolo de performanța din sala de sport, concurentul de la Desafio, în aceste momente, trece printr-o perioadă delicată. În cadrul emisiunii de la Pro TV, acesta s-a destăinuit colegilor de trib și le-a povestit drama prin care trece.

Drama prin care trece Rafael Szabo, concurentul de la Desafio

Originar din Lugoj, în urmă cu doar câteva luni, Rafael și-a pierdut mama, transformând toată durerea într-o forță interioară de nedescris. Așa cum chiar el a declarat, participarea sa în emisiunea Desafio – Aventura este un omagiu adus mamie sale, un mod special de a-i demonstra ce fel de om a crescut și cât de puternic a devenit.

„Greutatea asta nu ai cum să o uiți. De asta le spun tuturor: aveți grijă de părinții voștri, pentru că nu știți cât timp îi aveți. Când îi pierdeți, atunci vă dați seama cât de importanți erau și cât vă iubeau. Când eram mic, mama pleca să facă bani, că noi am fost sărăci rău. Am fost săraci lipiți. Pur și simplu, mama punea două pături pe jos și dormeam pe jos”, le-a povestit Rafael colegilor săi.

Rafael alături de mama lui/ sursă foto: social media
Rafael alături de mama lui/ sursă foto: social media

Rafale și-a îndrumat colegii din echipa Visătorilor să își prețuiască părinții atunci când sunt în viață și să nu ezite nicio clipă să își exprime sentimentele față de ei.

„Regret că nu i-am spus că o iubesc. Nu am apucat… Ultimul mesaj pe care mi l-a trimis a fost: «Să ai grijă! Te iubesc, puiul meu».

Nu-i doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu și măcar să apuce să-i spună ceva înainte… Că durerea din sufletul meu nu o să se ducă niciodată. De aia spun: oameni buni, iubiți-vă părinții pentru că atunci când nu-i mai aveți poate atunci realizați cât contează pentru voi. O simt în sufletul meu și simt că pot merge mai departe în orice context.”, a mai spus Rafael.

